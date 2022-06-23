«Мало никому не покажется». Фермер и экономист — о грядущем росте цен и продовольственном кризисе

— То, что от нас кто-то зависит, — это наши фантазии, — уверен уралец. — В мире производят столько продовольствия, что от нашего хлеба ничего не зависит. Давайте посмотрим статистику из открытых источников: 15% всего населения планеты недоедают, при этом 35% переедают. То есть имеются в виду богатые страны, где существует переизбыток предложения, продовольствия. Да даже взять Москву, я там часто бываю. Пройдусь в воскресенье вечером по супермаркетам, вижу, как полные тележки загружаются просроченной едой и идут на свалку или переработку. А это десятки тонн. И то, что сейчас не пойдет зерно с Украины, — это не катастрофа для мира. Украина производила всего 1% зерновых от мирового рынка. Россия — чуть больше — 1,5% (это цифры не экспорта, а того, что производится. — Прим. ред.). Единственное, что мы продаем в больших количествах, — это пшеница и ячмень. Но вот, например, в тех же Штатах 30% земли сейчас отдыхают. А возьмут, например, их засеют — и цены на зерно упадут. Может ведь быть и такой вариант. Да, сейчас есть опасения, что с Украины зерно не дойдет до стран, которые раньше там закупали. Поэтому предрекают, что российское зерно ждет невероятный спрос. Хотя у нас тоже проблемы с доставками. Но, знаете, этот вопрос (на мировом рынке продовольствия) решат и без нас. Мы-то чего все заволновались, будет ли в Турции или Сенегале наше зерно или нет? Надо о себе думать, за себя переживать.