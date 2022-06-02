Карта «Мир» на карте мира: как теперь платить за границей (и куда лучше ехать сразу с наличкой)

В России можно оформить карту китайской платежной системы UnionPay, ее принимают в 180 странах. Но и здесь есть свои нюансы: оформить карту можно не во всех банках. Ее начали выпускать «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Солидарность», «Санкт-Петербург», «Промсвязьбанк», ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье», «Почта Банк» и «Зенит». Кроме того, в некоторых странах (например, в Канаде или США) с российскими картами UnionPay всё равно могут возникнуть проблемы.

— Когда карта UnionPay выдается в России, у нее есть код российского банка. Именно поэтому она может не работать на территории некоторых стран. UnionPay обязал, конечно, принимать все карты, выпущенные на территории любой страны, но эта проблема как появилась месяц назад, так до сих пор и не решилась, — пояснил редактор портала ProfiTravel Антон Тримайлов.

Если карта UnionPay выпущена банком, попавшим под санкции, ее в другой стране не примут точно. Таких банков сейчас 22:

Сбер;

ВТБ;

«Газпромбанк»;

«Альфа-Банк»;

«Россельхозбанк»;

Московский кредитный банк;

«ФК Открытие»;

«Совкомбанк»;

«Промсвязьбанк»;

Всероссийский банк развития регионов;

Банк «Россия»

«Новикомбанк»;

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР);

«Сетелем Банк»;

«Росгосстрах Банк»;

«СМП Банк»;

Московский индустриальный банк;

РНКБ;

«Транскапитал Банк» (ТКБ Банк);

«Инвестторгбанк»;

«Генбанк»;

Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ);

Черноморский банк развития и реконструкции;

Индустриальный сберегательный банк;

«Росэксимбанк».

Также можно воспользоваться кобейджинговыми картами — это совместные карты двух платежных систем. Например, «Мир» выпускает такие карты совместно с международными платежными системами Maestro, JCB и UnionPay.