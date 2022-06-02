Карта «Мир» на карте мира: как теперь платить за границей (и куда лучше ехать сразу с наличкой)
После ухода Visa и Mastercard из России приходится тщательно продумывать оплату за границей
Туристам, которые собрались за границу, приходится нелегко после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard. Карты этих систем, выданные российскими банками, в других странах больше не работают, поэтому с их помощью расплатиться не получится. Какие способы оплаты в таком случае можно использовать? Разобрались со всеми — от карт «Мир» до наличной валюты.
1
В каких странах принимают карты «Мир»?
На сайте платежной системы «Мир» указано, что с помощью их карт можно платить безналом или снимать наличные в валюте в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В планах — включить в географию и другие страны ЕАЭС (это Молдавия и Куба — страны-наблюдатели ЕАЭС).
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2
Как еще можно расплатиться за рубежом без наличных?
В России можно оформить карту китайской платежной системы UnionPay, ее принимают в 180 странах. Но и здесь есть свои нюансы: оформить карту можно не во всех банках. Ее начали выпускать «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Солидарность», «Санкт-Петербург», «Промсвязьбанк», ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье», «Почта Банк» и «Зенит». Кроме того, в некоторых странах (например, в Канаде или США) с российскими картами UnionPay всё равно могут возникнуть проблемы.
— Когда карта UnionPay выдается в России, у нее есть код российского банка. Именно поэтому она может не работать на территории некоторых стран. UnionPay обязал, конечно, принимать все карты, выпущенные на территории любой страны, но эта проблема как появилась месяц назад, так до сих пор и не решилась, — пояснил редактор портала ProfiTravel Антон Тримайлов.
Если карта UnionPay выпущена банком, попавшим под санкции, ее в другой стране не примут точно. Таких банков сейчас 22:
- Сбер;
- ВТБ;
- «Газпромбанк»;
- «Альфа-Банк»;
- «Россельхозбанк»;
- Московский кредитный банк;
- «ФК Открытие»;
- «Совкомбанк»;
- «Промсвязьбанк»;
- Всероссийский банк развития регионов;
- Банк «Россия»
- «Новикомбанк»;
- Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР);
- «Сетелем Банк»;
- «Росгосстрах Банк»;
- «СМП Банк»;
- Московский индустриальный банк;
- РНКБ;
- «Транскапитал Банк» (ТКБ Банк);
- «Инвестторгбанк»;
- «Генбанк»;
- Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ);
- Черноморский банк развития и реконструкции;
- Индустриальный сберегательный банк;
- «Росэксимбанк».
Также можно воспользоваться кобейджинговыми картами — это совместные карты двух платежных систем. Например, «Мир» выпускает такие карты совместно с международными платежными системами Maestro, JCB и UnionPay.
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3
Слышал про «карточные туры» — такое реально существует?
«Карточные туры» появились у туроператоров совсем недавно, после ухода из России платежных систем Visa и Masterard. В таких турах люди оформляют зарубежные карты Visa и Mastercard — в России они работать не будут, зато пригодятся для дальнейших поездок за границу.
— Люди ездят в «карточные туры» в Узбекистан, Армению, Казахстан, Белоруссию — можно приехать в эти страны, оформить банковские карты, закинуть на них деньги и пользоваться. Это пользуется большим спросом среди тех, кто любит зарубежные интернет-магазины, жителям европейской части России очень удобно ездить в такие туры в основном, — поделился Антон Тримайлов.
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4
Если у меня есть счет за рубежом, я могу им воспользоваться?
Да, можно воспользоваться валютным переводом через SWIFT, если ваш банк не находится под западными санкциями (для таких банков система международных переводов отключена). Это не очень быстрый (деньги могут идти около недели), но наиболее удобный способ вывести деньги с российского счета на иностранный и расплачиваться за границей. Кроме того, за международную услугу придется заплатить: чаще всего банки взимают 1–5% от суммы перевода или фиксированную плату в зависимости от валюты.
С 16 мая Центробанк установил новые правила банковских переводов за границу. Теперь можно перевести до 50 тысяч долларов США (или эквивалентную сумму в другой валюте) как на свой зарубежный счет, так и на любой другой.
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5
Можно ли воспользоваться криптовалютой?
С выводом криптовалюты в России тоже возникли определенные проблемы. В начале марта некоторые криптобиржи начали приостанавливать обслуживание российских аккаунтов, после чего пользователям рекомендовали вывести активы на собственные кошельки. При этом переводить криптовалюту на зарубежные кошельки можно, но резиденты в таком случае теряют возможность вывести деньги через криптобиржу на заграничные банковские счета.
Обналичить криптовалюту за рубежом можно (или вывести на зарубежный банковский счет), но сейчас счета россиян на криптобиржах находятся под пристальным вниманием и могут быть заблокированы в любой момент, поэтому нужно быть осторожным. Кроме того, криптовалюту можно перевести на зарубежный кошелек без дальнейшего обналичивания — например, если вы договорились с кем-то об оплате за рубежом именно таким образом.
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6
А можно просто снять в России нужную валюту наличными и отправиться за границу?
Да, с 20 мая это снова можно сделать. Центробанк снял ограничения на продажу любой иностранной валюты, кроме долларов США и евро. Их банки могут продавать только при условии, что деньги поступили в кассы с 9 апреля. Ранее для банков действовал запрет на продажу наличной валюты (с 2 марта по 18 апреля).
Не стоит забывать и об ограничении, введенном с 2 марта указом президента РФ — вывезти из страны в месяц можно сумму в любой валюте, не превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США. Такие правила будут действовать до 9 сентября.
Для тех, у кого были открыты валютные счета до 9 марта, возможность снять доллары наличкой сохранялась всегда, а с 11 апреля им разрешили получать еще и евро. Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов (или их эквивалент в евро), все остальные средства со своих счетов до 9 сентября пока можно получить только в рублях.
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7
Что еще можно почитать по этой теме?
- Рассказываем, как расплачиваться с помощью смартфона после ухода Apple Pay и Google Pay;
- посчитали, где дешевле отпуск: в России или за границей (и очень удивились);
- нашли места на замену популярным курортам (это нестандартные локации от Карелии до Камчатки).
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