Защитите ваши деньги: какие выплаты банк не может забрать за долги
Есть целый перечень выплат, которые больше не доступны для банков
Банки больше не могут автоматически списывать единовременные выплаты и социальные пособия от государства, чтобы погасить с их помощью кредиты и ипотеку. Для этого им нужно получить письменное разрешение от человека. Если выплата ежемесячная, то согласие можно взять заранее на весь период. Но у заемщика есть 14 дней с момента подачи разрешения на то, чтобы передумать и забрать деньги назад — для этого нужно написать заявление в банк. На возврат списанных с выплат и пособий денег у банка есть три дня.
Банки не имеют права списывать без разрешения командировочные выплаты, алименты, пенсии по случаю потери кормильца, разовые выплаты для семей с детьми и беременным женщинам, средства материнского капитала.
Идея этого закона появилась еще в августе прошлого года — ее озвучил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».
— В чем проблема? В том, что банки списывают в счет погашения долгов средства социальной поддержки со стороны государства, — заявил президент. — Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения.
С 1 февраля должники получили право ежемесячно сохранять средства в размере прожиточного минимума на своих счетах. Но на некоторые долги это не распространяется. Приставы смогут удержать сумму без учета минимального дохода в следующих случаях:
- взыскания алиментов;
- возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
- компенсации морального вреда;
- компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
- административных и судебных штрафов.
Подробно этот закон мы разбирали в отдельном материале. А еще у нас есть подборка новых законов, которые начнут действовать с мая.