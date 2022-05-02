Защитите ваши деньги: какие выплаты банк не может забрать за долги

Банки больше не могут автоматически списывать единовременные выплаты и социальные пособия от государства, чтобы погасить с их помощью кредиты и ипотеку. Для этого им нужно получить письменное разрешение от человека. Если выплата ежемесячная, то согласие можно взять заранее на весь период. Но у заемщика есть 14 дней с момента подачи разрешения на то, чтобы передумать и забрать деньги назад — для этого нужно написать заявление в банк. На возврат списанных с выплат и пособий денег у банка есть три дня.