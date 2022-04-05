Илон Маск впервые стал богатейшим человеком мира

Илон Маск признан самым богатым человеком планеты по версии Forbes — его состояние оценивается в
Основатель SpaceX и Tesla впервые оказался на вершине рейтинга, еще два года назад он находился только на
В рейтинге российских богачей тоже изменения: совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первое место после лидерства совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, который откатился сразу на пятую строчку. Сразу за Лисиным в списке следуют Владимир Потанин, Павел Дуров и Леонид Михельсон.
Суммарное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42% — до