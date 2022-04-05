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Илон Маск впервые стал богатейшим человеком мира

Среди россиян обладатель самого большого состояния тоже сменился

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Еще два года назад Илон Маск занимал только <nobr class="_">31-е</nobr> место в рейтинге

Еще два года назад Илон Маск занимал только 31-е место в рейтинге

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Илон Маск признан самым богатым человеком планеты по версии Forbes — его состояние оценивается в $219 млрд. Капитализация его компании Tesla в октябре 2021 года превысила $1 трлн.

Основатель SpaceX и Tesla впервые оказался на вершине рейтинга, еще два года назад он находился только на 31-м месте. Предыдущие четыре года бессменным лидером списка был глава Amazon Джефф Безос, теперь он занимает второе место, его состояние оценивается в $171 млрд. За год состояние Маска увеличилось на $68 млрд, а состояние Безоса уменьшилось на $6 млрд.

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В рейтинге российских богачей тоже изменения: совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первое место после лидерства совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, который откатился сразу на пятую строчку. Сразу за Лисиным в списке следуют Владимир Потанин, Павел Дуров и Леонид Михельсон.

Суммарное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42% — до $353 млрд, а их число уменьшилось со 123 до 88 человек. Значительную роль в этом сыграли санкции на фоне спецоперации на Украине. Состояние самого Владимира Лисина оценивается в $18,4 млрд при потерях за последние два месяца в размере почти $8 млрд. Бизнесмену относительно повезло — ни он сам, ни его НЛМК под санкции не попали.

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