Илон Маск впервые стал богатейшим человеком мира

Илон Маск признан самым богатым человеком планеты по версии Forbes — его состояние оценивается в $219 млрд. Капитализация его компании Tesla в октябре 2021 года превысила $1 трлн .



Основатель SpaceX и Tesla впервые оказался на вершине рейтинга, еще два года назад он находился только на 31-м месте. Предыдущие четыре года бессменным лидером списка был глава Amazon Джефф Безос, теперь он занимает второе место, его состояние оценивается в $171 млрд . За год состояние Маска увеличилось на $68 млрд , а состояние Безоса уменьшилось на $6 млрд .