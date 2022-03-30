Детей оставьте дома: 10 способов не купить лишнего в магазине

Психологи провели целое исследование, чтобы доказать, что голодные люди тратят в магазинах куда больше денег, чем сытые. Причем сорить деньгами на пустой желудок мы можем не только в продуктовых отделах, но и во всех остальных. Так что если вместо булки хлеба вы набрали пару пакетов разной еды, считайте, что легко отделались — могли прихватить еще и куртку с ботинками. Исследователи пришли к выводу, что голодный желудок побуждает нас к импульсивным покупкам. Не хотите выйти из торгового центра с пакетами ненужных вещей — перекусите перед выходом из дома.



— Голод — это комплексный феномен, в нем задействованы гормоны и наш мозг, объясняет один из исследователей, профессор психологии Калифорнийского государственного университета Эдвард Абрамсон. — Когда мы хотим есть, контроль над импульсивными действиями и покупками ослабевает. Поэтому, возможно, степень голода мешает нам понимать, что нужно приобрести, а без чего можно обойтись.



Кстати, в другом исследовании опустевших желудков ученые пришли к выводу, что голодных мужчин влечет к более полным женщинам — теория состоит в том, что пышные формы сигнализируют о большем доступе к еде.

