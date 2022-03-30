Детей оставьте дома: 10 способов не купить лишнего в магазине

1
Не ходите в магазин голодными
Психологи провели целое исследование, чтобы доказать, что голодные люди тратят в магазинах куда больше денег, чем сытые. Причем сорить деньгами на пустой желудок мы можем не только в продуктовых отделах, но и во всех остальных. Так что если вместо булки хлеба вы набрали пару пакетов разной еды, считайте, что легко отделались — могли прихватить еще и куртку с ботинками. Исследователи пришли к выводу, что голодный желудок побуждает нас к импульсивным покупкам. Не хотите выйти из торгового центра с пакетами ненужных вещей — перекусите перед выходом из дома.
— Голод — это комплексный феномен, в нем задействованы гормоны и наш мозг, объясняет один из исследователей, профессор психологии Калифорнийского государственного университета Эдвард Абрамсон. — Когда мы хотим есть, контроль над импульсивными действиями и покупками ослабевает. Поэтому, возможно, степень голода мешает нам понимать, что нужно приобрести, а без чего можно обойтись.
Кстати, в другом исследовании опустевших желудков ученые пришли к выводу, что голодных мужчин влечет к более полным женщинам — теория состоит в том, что пышные формы сигнализируют о большем доступе к еде.
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2
Составьте меню на неделю
Контролировать питание полезно и выгодно. Если в выходные перед походом в магазин вы потратите немного времени на то, чтобы продумать меню на ближайшие несколько дней, это поможет вам сэкономить. Человек, который приходит домой, а в холодильнике у него шаром покати, с большей долей вероятности купит в магазине что-нибудь готовое (а готовые блюда чаще дороже) или закажет доставку из кафе.
А когда составите меню, не поленитесь написать еще и список покупок, чтобы точно не положить в корзину ничего лишнего.
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3
Посмотрите на нижние полки
Есть в мерчандайзинге одна хитрость: самые дорогие товары располагаются на полках на уровне глаз покупателя, а самые дешевые — на нижних. Поэтому если вы увидели то, что вам точно-точно необходимо, посмотрите вниз — вдруг там то же самое, только порядком дешевле.
Но существует и другая хитрость — на нижние полки кладут продукты, которые точно понравятся ребенку. А если он до них дотянется, вам уже сложно будет отговорить его от покупки.
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4
Не берите в магазин детей
Детям в общем-то всё равно, как там дела у вас в кошельке — они хотят, значит, вы должны купить. Поэтому лучше оставить маленьких транжир дома. Ну а если они всё же увязались за вами, попробуйте использовать психологические приемы против их «хочу». Например, можно «отложить» покупку.
— Объясните ребенку, что сейчас вы не можете купить то, что он просит, но обязательно купите потом. Таким образом вы и не откажете ребенку в просьбе, но и не выполните ее, — говорит психолог Анна Приходько. — Единственный момент, пользоваться этим приемом стоит, только если вы действительно собираетесь купить ребенку то, что ему нужно, и в тот срок, который обозначили. Не надейтесь, что ребенок забудет о вашем обещании. Дети довольно быстро понимают, что взрослый им врет, и перестают верить любым его словам.
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5
Берите корзину, а не тележку
Кстати, о корзинах. Лучше брать именно их, чем большие тележки. Во-первых, здесь работает тот же принцип, что и с едой в тарелке: если класть ужин в большую тарелку, порция покажется маленькой, и скоро захочется еще, а если положить тот же объем еды в более скромное блюдце, то вы почувствуете себя куда более сытыми. Во-вторых, чем больше тара, тем больше в нее поместится (особенно что-то лишнее). Ну а в-третьих, с тяжелой корзинкой вы не сможете ходить по магазину слишком долго.
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6
Покупайте на развес
Не каждый продукт можно взять на развес, но если есть такая возможность, не игнорируйте ее. Упаковка входит в стоимость товара, а мы ее не едим и выкидываем. Соответственно, выкидываем свои же деньги.
Идея нулевых отходов в России пока не популярна, зато вполне вероятен дефицит упаковки. В начале марта несколько крупных компаний, включая Elopak, которая выпускает тетрапак, и Stora Enso, занимающаяся производством бумажной упаковки и гофроупаковки, объявили о решении приостановить производство в России. Сейчас тару для молочной продукции в России производит только шведская Tetra Pak, а ее мощностей, по прогнозам экспертов, хватит лишь на месяц бесперебойных поставок.
Основатель и генеральный директор консалтингового агентства INFOLine Иван Федяков назвал ситуацию в молочной индустрии критической. Он отметил, что если с российского рынка уйдет Tetra Pak, то ситуация для молочной отрасли станет фатальной.
— Tetra Pak — это не только упаковка, а целые конвейерные линии, которые упаковывают, фасуют, обрабатывают напитки. Причем это не только молочные напитки, это еще соки, это практически все современные напитки или жидкие продукты, — пояснил Федяков в беседе с RTVI.
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7
Избегайте импульсивных покупок
Не берите продукты, только потому что они дешевые и «когда-нибудь точно пригодятся». Если вы никогда особо не ели соленые огурцы, а тут трехлитровая банка всего за сто рублей, будьте уверены, что в скором времени вы эту банку просто-напросто выкинете.
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8
Оплачивайте покупки банковской картой
Да, с одной стороны, если вы пойдете в магазин с единственной
— У многих банков есть выгодные бонусные программы, — говорит финансовый эксперт Ирина Климова. — Благодаря им вы будете не только тратить, но и накапливать кешбэк, а также получать скидки у партнеров вашего банка. Это позволит сэкономить или вернуть часть потраченных средств.
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9
Попробуйте какое-то время пожить в режиме тотальной экономии
Часто мы не задумываемся, в каких форс-мажорных обстоятельствах можем оказаться, и не всегда разумно распоряжаемся деньгами (так, например, может появиться привычка прожигать последнее накануне зарплаты). Чтобы подготовиться к непредвиденной ситуации, попробуйте ограничить себя в расходах и какое-то время пожить в режиме жесткой экономии.
— Возьмите за уровень дохода сумму в полтора-два раза ниже реального дохода и примерно рассчитайте, сколько денег и на что вы можете позволить себе тратить, — говорит Ирина Климова. — Затем составьте бюджет на время экономии, распределите будущие траты по категории, запишите для себя важные правила или вычеркните затраты, которые вы себе не можете позволить. После этого приступайте к реализации плана. Так вы почувствуете на себе то, что гипотетически может произойти с каждым — возможно, и отношение к финансам и потреблению поменяется.
Кроме того, такая тренировка поможет вам в случае чего быстро перестроиться на новый режим, ведь вы уже будете знать, как нужно жить в сложившихся условиях.
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10
Соизмеряйте стоимость покупки со стоимостью своего рабочего часа
Перед покупкой оцените, во сколько рабочих часов она вам обойдется, и прикиньте, стоит ли она того. Рассчитать стоимость своего рабочего часа проще простого — разделите месячную зарплату на количество оплачиваемых часов за месяц, а чтобы цифра была максимально приближенной к реальности, из месячной зарплаты нужно вычесть еще и подоходный налог. Теперь, когда вы знаете, сколько денег в час зарабатываете, подумайте, действительно ли так необходимы были эти пять бутылок пива или вон те чипсы со сметаной и луком.
А когда научитесь более-менее экономить на походах в продуктовый магазин, узнайте еще, как правильно копить и не тратить. Для этого у нас для вас есть 5 простых советов от финансовых экспертов.
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