«На рост цен влияло желание воспользоваться ситуацией и подзаработать»: Андрей Травников — о дефицитах в НСО

Губернатор Андрей Травников обвинил магазины, которые подняли цены на продукты первой необходимости в марте, в желании «воспользоваться ситуацией». При этом добавил, что естественная инфляция будет расти быстрее, чем в предыдущие годы.

— И курсовые разницы, и процентные ставки по кредитам, и удорожание логистических маршрутов — всё это будет влиять на цены, в том числе на стоимость предметов первой необходимости. Но то, что мы наблюдали в первые недели марта, когда некоторые магазины, даже сетевые, пытались поднять цены на отдельные наименования продуктов и товаров, точно не связано с естественной инфляцией. На рост цен влияло только желание воспользоваться ситуацией и подзаработать дополнительные деньги, — убежден Андрей Травников.

