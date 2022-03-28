«На рост цен влияло желание воспользоваться ситуацией и подзаработать»: Андрей Травников — о дефицитах в НСО

Губернатор Андрей Травников обвинил магазины, которые подняли цены на продукты первой необходимости в марте, в желании «воспользоваться ситуацией». При этом добавил, что естественная инфляция будет расти быстрее, чем в предыдущие годы.
— И курсовые разницы, и процентные ставки по кредитам, и удорожание логистических маршрутов — всё это будет влиять на цены, в том числе на стоимость предметов первой необходимости. Но то, что мы наблюдали в первые недели марта, когда некоторые магазины, даже сетевые, пытались поднять цены на отдельные наименования продуктов и товаров, точно не связано с естественной инфляцией. На рост цен влияло только желание воспользоваться ситуацией и подзаработать дополнительные деньги, — убежден Андрей Травников.
Губернатор уверен, что уже установленный контроль над торговыми точками приносит эффект, но считает, что его нужно расширять и привлекать ФАС и прокуратуру.
— Влиять на ситуацию можно, и искусственную инфляцию, которую разогревают некоторые участники рынка, можно сдержать, — подчеркнул губернатор.
Сейчас в регионе ведется мониторинг по 68 позициям продуктов первой необходимости в 179 торговых точках. В среднем запасы по еде — 22 дня, по непродовольственным товарам — более 40 дней.
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