Новую партию сахара в 2000 тонн доставят в Новосибирскую область

На следующей неделе в Новосибирск поставят очередную крупную партию сахара. Об этом рассказали в правительстве региона.
— В оперативном режиме вагоны ставятся под разгрузку у оптовиков. На следующей неделе ожидается прибытие 2000 тонн. Ожидается по новой цене от производителя, ниже на 5%, — рассказал министр торговли и промышленности НСО Андрей Гончаров на оперативном совещании.
По его словам, запасов продуктов первой необходимости в Новосибирской области хватит на 22 дня, непродовольственных товаров — более чем на 40 дней.
На этой неделе в регион доставят 500 тонн сахара. По словам Андрея Гончарова, продукт будут оперативно разгружать у оптовиков.