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Новую партию сахара в 2000 тонн доставят в Новосибирскую область

Он будет дешевле на 5%

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В регионе есть запас продуктов

В регионе есть запас продуктов

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На следующей неделе в Новосибирск поставят очередную крупную партию сахара. Об этом рассказали в правительстве региона.

— В оперативном режиме вагоны ставятся под разгрузку у оптовиков. На следующей неделе ожидается прибытие 2000 тонн. Ожидается по новой цене от производителя, ниже на 5%, — рассказал министр торговли и промышленности НСО Андрей Гончаров на оперативном совещании.

По его словам, запасов продуктов первой необходимости в Новосибирской области хватит на 22 дня, непродовольственных товаров — более чем на 40 дней.

На этой неделе в регион доставят 500 тонн сахара. По словам Андрея Гончарова, продукт будут оперативно разгружать у оптовиков.

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