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ФАС открыла горячую линию для сообщений о росте цен на продукты — как туда обратиться новосибирцам

Туда могут писать граждане и организации

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Информацию о росте цен будут передавать в региональные подразделения ФАС

Информацию о росте цен будут передавать в региональные подразделения ФАС

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Федеральная антимонопольная служба создала горячую линию, по которой можно сообщать о росте цен на продукты в сетевых магазинах.

— Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат службы проводит мониторинг цен на социально значимые продукты. Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщить информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания в магазинах сетевой торговли, — сообщает официальный Telegram-канал правительства Новосибирской области.

Сообщить о повышении цены можно по этой ссылке.

Накануне, 9 марта, стало известно, что правительство Новосибирской области создало оперативный штаб по функционированию экономики в условиях санкций. Он будет помогать предприятиям и следить за ценами на социально значимые продукты. Рассказываем, что еще об этом известно.

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ФАСпродуктыцены
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