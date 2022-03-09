Власти Новосибирской области создали оперштаб по работе в условиях санкций — что он будет делать

Правительство Новосибирской области создало оперативный штаб для поддержки экономики региона в условиях санкций. Его возглавил заместитель губернатора Юрий Петухов.



— Все прекрасно знают, что с подачи Соединенных Штатов Америки и зависимых от них государств объявлены масштабные санкции против экономики Российской Федерации. Эти санкции не без последствий для нас будут, возникнут сложности в нашей деятельности. Чтобы минимизировать последствия этих негативных решений и скоординировать работу, мною принято решение создать штаб по обеспечению функционирования региональной экономики. Инструменты, которые мы будем использовать для обеспечения стабильной работы наших предприятий, фактически те же самые, что в период пандемии. В связи с этим штаб по противодействию коронавирусной инфекции я фактически переформатировал в штаб по стабильному функционированию региональной экономики. Тема коронавируса не будет забыта, оперштаб продолжает возглавлять Юрий Петухов, — заявил губернатор НСО Андрей Травников на совещании 9 марта.