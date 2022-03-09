Власти Новосибирской области создали оперштаб по работе в условиях санкций — что он будет делать

Правительство Новосибирской области создало оперативный штаб для поддержки экономики региона в условиях санкций. Его возглавил заместитель губернатора Юрий Петухов.
— Все прекрасно знают, что с подачи Соединенных Штатов Америки и зависимых от них государств объявлены масштабные санкции против экономики Российской Федерации. Эти санкции не без последствий для нас будут, возникнут сложности в нашей деятельности. Чтобы минимизировать последствия этих негативных решений и скоординировать работу, мною принято решение создать штаб по обеспечению функционирования региональной экономики. Инструменты, которые мы будем использовать для обеспечения стабильной работы наших предприятий, фактически те же самые, что в период пандемии. В связи с этим штаб по противодействию коронавирусной инфекции я фактически переформатировал в штаб по стабильному функционированию региональной экономики. Тема коронавируса не будет забыта, оперштаб продолжает возглавлять Юрий Петухов, — заявил губернатор НСО Андрей Травников на совещании 9 марта.
По словам главы региона, оперштаб будет решать три основные задачи. К ним относится мониторинг ситуации на потребительском рынке, использование мер федеральной поддержки предприятий и разработка региональных способов помощи организациям.
— В целом на сегодняшний день ситуация стабильная. По продовольственным группам в рознице запас в среднем на 26 дней. Это на сахар, крупы и консервы. На бытовую технику, средства личной гигиены и бытовую химию — около 70 дней, — сообщил глава Минпромторга НСО Андрей Гончаров.
Первое совещание штаба прошло 1 марта, второе состоится на этой неделе.
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