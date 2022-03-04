Названы продукты, на которые цена может вырасти только минимально, — новосибирский Минпромторг озвучил список

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров назвал 24 товара первой необходимости, цена на которые может вырасти только минимально.

— По основным товарным группам мы активно мониторим ситуацию на потребительском рынке. В первую очередь это касается продуктов питания, — сказал Андрей Гончаров на пресс-конференции в ТАСС.



Кроме того, в министерстве следят за некоторыми позициями в категории «бытовая техника» и за гигиеническими товарами.