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Названы продукты, на которые цена может вырасти только минимально, — новосибирский Минпромторг озвучил список

Туда входят крупы, хлеб, мука и соль, но нет овощей и зелени

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В список социально значимых товаров входят базовые продукты

В список социально значимых товаров входят базовые продукты

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Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров назвал 24 товара первой необходимости, цена на которые может вырасти только минимально.

— По основным товарным группам мы активно мониторим ситуацию на потребительском рынке. В первую очередь это касается продуктов питания, — сказал Андрей Гончаров на пресс-конференции в ТАСС.

Кроме того, в министерстве следят за некоторыми позициями в категории «бытовая техника» и за гигиеническими товарами.

— Нам в помощь 530-е постановление правительства, по которому в номенклатуре продовольственных товаров обозначены 24 позиции социально значимых. На них установлено ограничение по торговой наценке. Это продукты первой необходимости, — пояснил Гончаров.

Как пояснили в министерстве, в этот список входят:

  • хлеб и булки из пшеничной муки;
  • ржаной и ржано-пшеничный хлеб;
  • молоко;
  • яйца;
  • сахар;
  • чай черный байховый;
  • мука пшеничная;
  • масло сливочное;
  • масло подсолнечное;
  • говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса);
  • куры (тушка);
  • рыба замороженная неразделанная;
  • рис шлифованный;
  • пшено;
  • крупа гречневая;
  • вермишель;
  • картофель;
  • капуста белокочанная свежая;
  • лук репчатый;
  • морковь;
  • яблоки;
  • соль поваренная.

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Наценка на эти товары может составить 5% и ниже.

Ранее в редакцию НГС обратились сразу несколько человек, обеспокоенные дефицитом привычной крупы. Обозреватель НГС Стас Соколов прошел по магазинам разных сетей в поисках выгодных предложений.

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