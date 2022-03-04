Названы продукты, на которые цена может вырасти только минимально, — новосибирский Минпромторг озвучил список

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров назвал 24 товара первой необходимости, цена на которые может вырасти только минимально.
— По основным товарным группам мы активно мониторим ситуацию на потребительском рынке. В первую очередь это касается продуктов питания, — сказал Андрей Гончаров на пресс-конференции в ТАСС.
Кроме того, в министерстве следят за некоторыми позициями в категории «бытовая техника» и за гигиеническими товарами.
— Нам в помощь
Как пояснили в министерстве, в этот список входят:
- хлеб и булки из пшеничной муки;
- ржаной и ржано-пшеничный хлеб;
- молоко;
- яйца;
- сахар;
- чай черный байховый;
- мука пшеничная;
- масло сливочное;
- масло подсолнечное;
- говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса);
- куры (тушка);
- рыба замороженная неразделанная;
- рис шлифованный;
- пшено;
- крупа гречневая;
- вермишель;
- картофель;
- капуста белокочанная свежая;
- лук репчатый;
- морковь;
- яблоки;
- соль поваренная.
Наценка на эти товары может составить 5% и ниже.
Ранее в редакцию НГС обратились сразу несколько человек, обеспокоенные дефицитом привычной крупы. Обозреватель НГС Стас Соколов прошел по магазинам разных сетей в поисках выгодных предложений.