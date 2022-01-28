Владимир Путин проиндексировал пенсии на 8,6%

По данным Минтруда, на индексацию потребуется дополнительно 170 млрд рублей. Всего индексация пенсий в 2022-м потребует 549,7 млрд рублей, добавили в Минфине.



Кроме пенсий в 2022 году проиндексировали и пособия. Мы собрали в одном обзоре шесть пособий, которые получат семьи в 2022 году.

