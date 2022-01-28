Владимир Путин проиндексировал пенсии на 8,6%

Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
После индексации прибавка к страховой пенсии по старости составит в среднем
Проиндексированные пенсии пенсионеры получат уже в феврале. Вместе с компенсацией за январь с учетом доиндексации.
Принять решение об индексации пенсий Владимир Путин поручил кабмину 12 января 2022 года. В связи с высокой инфляцией президент предложил установить порог 8,6%.
По данным Минтруда, на индексацию потребуется дополнительно
Кроме пенсий в 2022 году проиндексировали и пособия. Мы собрали в одном обзоре шесть пособий, которые получат семьи в 2022 году.