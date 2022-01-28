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Владимир Путин проиндексировал пенсии на 8,6%

Теперь страховая пенсия составит 18 984 рубля

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Прибавка к страховой пенсии по старости составит в среднем <nobr class="_">1400 рублей</nobr>

Прибавка к страховой пенсии по старости составит в среднем 1400 рублей

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Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После индексации прибавка к страховой пенсии по старости составит в среднем 1400 рублей, а сама пенсия по старости вырастет до 18 984 рублей.

Проиндексированные пенсии пенсионеры получат уже в феврале. Вместе с компенсацией за январь с учетом доиндексации.

Принять решение об индексации пенсий Владимир Путин поручил кабмину 12 января 2022 года. В связи с высокой инфляцией президент предложил установить порог 8,6%.

По данным Минтруда, на индексацию потребуется дополнительно 170 млрд рублей. Всего индексация пенсий в 2022-м потребует 549,7 млрд рублей, добавили в Минфине.

Кроме пенсий в 2022 году проиндексировали и пособия. Мы собрали в одном обзоре шесть пособий, которые получат семьи в 2022 году.

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