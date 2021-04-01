Под знаком доллара: сколько баксов можно было купить на зарплату россиян 30, 20 и 10 лет назад

Движение вверх



Осенью 1990 года Михаил Горбачёв ввел коммерческий курс рубля к валютам, разрешив таким образом покупать доллары. С тех пор валюта прочно вошла в жизнь россиян. Некоторое время действовали различные ограничения, например, в начале 1991 года разрешалось покупать до 200 $ в год на человека. И только с лета заработала нынешняя система свободного хождения валюты, когда приобретать ее можно свободно и в любом количестве.