Под знаком доллара: сколько баксов можно было купить на зарплату россиян 30, 20 и 10 лет назад

1 апреля — это не только День смеха. В этот день
Деньги, которые нельзя купить
Официальный курс $ в СССР составлял
Свободное хождение иностранной валюты в Советском Союзе запрещалось. Купить доллары или марки можно было лишь в исключительных случаях — перед турпоездкой за границу, а также отправляющимся за рубеж морякам и дипломатам. Впрочем, обывателям валюта тогда особо и не требовалась. Свободного выезда за границу не было, в торговых точках принимали только рубли.
В нескольких крупных городах, как правило, в столицах союзных республик, работали валютные магазины. Там продавались импортное вино, сникерсы, аудио- и видеотехника. Но на входе стоял милиционер, а продавцы могли спросить справку: откуда «зеленые»?
При официальном курсе
Движение вверх
Осенью 1990 года Михаил Горбачёв ввел коммерческий курс рубля к валютам, разрешив таким образом покупать доллары. С тех пор валюта прочно вошла в жизнь россиян. Некоторое время действовали различные ограничения, например, в начале
— Михаил Горбачёв в конце своего правления начал в астрономических масштабах печатать деньги, и советский рубль просто рухнул на черном рынке. Летом
Между тем профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин считает, что основной реформой в отношении «доллара в России» было вовсе не решение Горбачёва о «коммерческом курсе» рубля и не усилия правительства Гайдара по упрощению конвертации, которыми у реформаторов занимался Пётр Авен.
— Россия — в отличие от СССР — довольно открытая экономика, которая активно торгует с внешним миром. Открытие внешней торговли — это, пожалуй, основная (хотя и далеко не единственная) причина повышения уровня жизни граждан по сравнению с советским. Достаточно посмотреть вокруг — подавляющее большинство повседневных товаров, которыми мы пользуемся, либо сделано за рубежом, либо произведены в России по технологиям, разработанным за границей, — объясняет Константин Сонин. — Это совершенно нормально, и так живет подавляющее большинство стран в мире. В такой ситуации — когда страна участвует в международной торговле — невозможно не иметь обменного курса.
В любой ситуации в России бегут за $
Общей тенденцией при проявлении кризисных явлений в российской экономике является рост спроса на американский доллар, отмечают эксперты. Считается, что эта валюта в меньшей степени подвержена волатильности и инфляции.
— В 1990 году отмена жесткого курса рубля к доллару привела к единомоментному официальному удорожанию его в три раза до
Для российских граждан, не считая самых богатых, у доллара есть еще одна функция. Это самый надежный из простых и доступных инструмент сбережения, соглашается Константин Сонин.
— Держать доллары не так выгодно, как иметь банковские вклады в рублях, зато более надежно. Банковская система последний раз обрушивалась в России
— Исторически доллар за последние
В то же время не надо переоценивать роль доллара и его курса, указывают эксперты.
— Иностранная валюта для российских фирм и правительств — это инструмент, упрощающий международные расчеты. То, сколько Россия отдает произведенного продукта в обмен на продукт, произведенный за границей, зависит в первую очередь от желания за границей иметь наш продукт, а в России — иностранный. Использование валют и обменных курсов просто облегчает этот процесс обмена, — рассуждает Константин Сонин.
Как подорожали зарплаты и ваучеры
За 30 лет цены и зарплаты в долларах в России сильно выросли, отмечают эксперты. Мы подсчитали, сколько долларов можно было купить на зарплату россиян 30, 20,
И что вы думаете? Самым выгодным оказался
— В 1992 году средняя зарплата в России была
Интересен и еще такой момент: а был ли толк от ваучера, вложенного в
— Примерно
По словам эксперта, Россия обладает шестыми в мире золотовалютными резервами, которые составляют чуть менее
Когда рухнет доллар
В последнее время часто возникают разговоры о необходимости дедолларизации, а также о скором крахе доллара как мировой валюты. Но эксперты сомневаются в таком сценарии.
— Подорвана сложившаяся система, подорвана система сохранения богатства, стоимости. Девальвируются активы, идет накачка пустыми денежными единицами для поддержания дутых рынков, — акцентирует Андрей Бунич. — Еще недавно считалось, что такое возможно только в Зимбабве. Но оказалось, что характерно и для главных стран мира, причем в гораздо больших масштабах. Фактически сейчас мировые Центробанки потеряли рычаги денежно-кредитной политики.
Поэтому, по мнению эксперта, нет другого выхода, как дедолларизироваться.
— По многим операциям роль доллара уже уменьшилась. Есть, конечно, внешние расчеты, но нет никакой проблемы рассчитаться в другой валюте. Например, можно заключить контракты в долларах, а рассчитываться в других валютах, — добавляет Андрей Бунич.
Но многие эксперты сомневаются в таком сценарии.
— В этом году главным риском ослабления доллара относительно других резервных валют является чрезмерный дефицит бюджета, сочетающийся с ростом баланса ФРС. Но массовый отказ от долларов выглядит нереалистичным, — уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Среди основных проблем для рубля в перспективе двух месяцев остаются, по мнению эксперта, санкционные риски. Важны и действия ЦБ РФ, может потребоваться более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.
— Реализация даже части этих рисков может отправить рубль к
Другие эксперты также не видят оснований ожидать «краха доллара».
— Как всегда, во время мирового экономического кризиса доверие к доллару по всему миру только возрастает. Конечно, американская экономика, как и любая другая, может столкнуться с разными видами рисков. Инфляция может оказаться выше 3%, новые штаммы вируса могут опередить продвижение массовой вакцинации и снова загонят всех в локдауны. Но риски экономики в США значительно ниже, чем, скажем, у Европы (где основной риск, помимо медленной вакцинации, — это стагнация), Китая (где, помимо медленной вакцинации, много других рисков, особенно внутриполитических), да и всех других стран. Это означает, что в обозримой перспективе доллар будет играть только большую роль, чем сейчас, — заключил Константин Сонин.
Рисков ослабления рубля сейчас больше, чем шансов на его укрепление. Это связано с санкционной риторикой США и ЕС, указывает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
— Ранее это давление компенсировалось интересом нерезидентов к рынку ОФЗ в условиях снижения размера ключевой ставки. Высокая доходность рынка рублевых облигаций позволяла рублю слабо реагировать на ухудшение внешнеполитической конъюнктуры. Сейчас у рубля нет таких опор для укрепления. В ближайшие два года цена за доллар будет больше
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев также считает, что в глобальной перспективе доллар только дорожает. А вопросы про крах американской валюты вообще встречает с улыбкой.
— Да, дедолларизация идет по всему миру разными темпами. Но доллар давно стал основной резервной, а самое главное — основной платежной валютой. Это оказалось удобно в определенной степени, — объясняет Алексей Коренев. — Но зависимость от США заставляет другие страны переходить на расчеты либо в национальных валютах, либо в универсальной, например евро. В прошлом году Китай, уставший от торговых войн с США, организовал пул стран Юго-Восточной Азии. Между собой они рассчитывались не в долларах, а в своих валютах. Россия начала с Китаем торговать больше в евро, а не в долларах. Это не значит, что доллар совсем исчез. Но его доля снижается.
Быстро перейти с доллара на что-то другое — это основная проблема, вряд ли это получится, и спешить не стоит. Но постепенный естественный процесс уже наблюдается, добавляет эксперт. Это в какой-то степени будет страховать Россию и другие страны от зависимости от одной валюты.
— Любой инвестор вам скажет: никогда не держите все яйца в одной корзине. Часть должна быть в евро, часть в долларах, что-то в юанях и в рублях. Это разумно и правильно, — считает Алексей Коренев.
9 марта 2020 года финансовый и нефтяной рынки настиг «черный понедельник», а 18 марта — «черная среда» с очередным обрушением нефтяных котировок. На тот момент рубль обновил антирекорды: за доллар давали