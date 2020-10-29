Общепиту, пострадавшему от коронавируса, продлят отсрочку по налогам

Владимир Путин предложил еще на три месяца продлить отсрочку по налогам и страховым взносам для компаний общепита, пострадавших в пандемию. Заявление глава государства сделал сегодня, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Также Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на
— Не все компании пострадавших отраслей, конечно, имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. И для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на 3 месяца, — сказал президент.
Говоря о пандемии, президент отметил, что тотальный локдаун, как это было весной, осенью не планируется: по словам президента, власти понимают, что делать в связи с COVID-19.
Напомним, со вчерашнего дня по постановлению Роспотребнадзора в России действует общий масочный режим. Регионам также рекомендовано ограничить работу ресторанов, ночных клубов и прочих заведений с 23:00 до 06:00 часов.
Первый раз об отсрочке платежей для бизнеса было объявлено в начале мая 2020 года во время обращения к нации.
— Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО, — заявил тогда президент.