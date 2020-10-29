Общепиту, пострадавшему от коронавируса, продлят отсрочку по налогам

Владимир Путин предложил еще на три месяца продлить отсрочку по налогам и страховым взносам для компаний общепита, пострадавших в пандемию. Заявление глава государства сделал сегодня, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Также Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год .



— Не все компании пострадавших отраслей, конечно, имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. И для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на 3 месяца, — сказал президент.

