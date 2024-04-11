Экология Диско-шар среди мусора: спасатели в Новосибирске все утро чистили реку — фото с Ельцовкой
Диско-шар среди мусора: спасатели в Новосибирске все утро чистили реку — фото с Ельцовкой
Сегодня русло чистили от мусора
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Утром 11 апреля новосибирске спасатели МАСС расчистили русло реки 1-й Ельцовки. Оно было завалено мусором, среди которого нашли даже диско-шар.
На место со спасателями выезжал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, что еще скопилось в русле реки за эту зиму.
— Городские службы в круглосуточном режиме мониторят уровень малых рек в Новосибирске. Их пропускная способность — условие безопасности территории в паводок, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Паводок в Новосибирской области начался в апреле. Особенно сложная ситуация сложилась в некоторых районах региона. Посмотрите на снимках НГС, что происходило в СНТ недалеко от Хилокского рынка, которое залило талыми водами.
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