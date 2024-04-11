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Экология Диско-шар среди мусора: спасатели в Новосибирске все утро чистили реку — фото с Ельцовкой

Диско-шар среди мусора: спасатели в Новосибирске все утро чистили реку — фото с Ельцовкой

Сегодня русло чистили от мусора

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В реке нашли диско-шар

Утром 11 апреля новосибирске спасатели МАСС расчистили русло реки 1-й Ельцовки. Оно было завалено мусором, среди которого нашли даже диско-шар.

На место со спасателями выезжал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, что еще скопилось в русле реки за эту зиму.

Реку очищают для того, чтобы обеспечить безопасность во время паводка
1-я Ельцовка — одна из самых коротких рек Новосибирска. Ее длина составляет примерно 9 километров
Примерно 2,5 километра реки проходит под землей
Спасатели выезжали на участок реки на улице Учительской
Берега реки заросли вербами, ивами и кленами
В русле реки и на берегах постоянно скапливается бытовой мусор
Нужно много времени, чтобы полностью очистить реку
В реку сбрасывают бутылки, пакеты, упаковки от продуктов и прочие отходы

— Городские службы в круглосуточном режиме мониторят уровень малых рек в Новосибирске. Их пропускная способность — условие безопасности территории в паводок, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Работать спасателям приходится в высоких сапогах

Несколько лет назад НГС подготовил репортаж о 1-й Ельцовке и о том, в каком состоянии находятся ее берега.

Паводок в Новосибирской области начался в апреле. Особенно сложная ситуация сложилась в некоторых районах региона. Посмотрите на снимках НГС, что происходило в СНТ недалеко от Хилокского рынка, которое залило талыми водами.

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1-я Ельцовка Река Спасатели МАСС Новосибирск
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