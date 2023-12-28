«Нас никто спрашивать не будет»: под Новосибирском открывают еще один угольный разрез — чего ждут жители поселков вокруг

В Листвянском и Медведском, селах примерно в 15 километрах от Дорогино, о появлении разреза будто бы предпочитают не думать.



— Это «Богатырь», что ли? Так вроде, затухло там всё. Или нет? Вроде, говорят, а потом будто затухает всё, — говорит одна из жительниц Листвянского, встреченная на окраине села. — В Дорогино всё у них там развертывается, а у нас пока нет.



Откуда взялся «Коулстар» и что обещает новосибирцам

О планах появления еще одного разреза в Горловском угольном бассейне, где добычей всегда занимался «Сибантрацит», стало широко известно в 2021 году. Аукцион на право пользования участком на территории Искитимского и Черепановского районов получила компания «Коулстар», а вернее, ее «дочка» — ООО «Разрез Богатырь». Против лицензирования изначально выступил губернатор Андрей Травников, который высказывал сомнения, что новый участок добычи не может не доставить неудобства жителям ближайших сел. Потом всё же с появлением разреза он согласился, объяснив, что участок недр удалось уменьшить в 2,5 раза.

