«Нас никто спрашивать не будет»: под Новосибирском открывают еще один угольный разрез — чего ждут жители поселков вокруг

Примерно в 60 километрах от Новосибирска, в Искитимском и Черепановском районах в ближайшее время начнется добыча антрацита. Тут и раньше добывали уголь, но теперь объемы только вырастут: лицензию получила компания «Коулстар», потеснившая другого угольного гиганта — «Сибантрацит». Участок в 300 квадратных километров уже определен, рабочие приступили к строительству путей для перевозки угля, а руководители компании отчитываются о мерах, которые будут принимать, чтобы сократить вред экологии. Корреспондент НГС Ксения Лысенко проехала по небольшим поселкам рядом с будущим разрезом и узнала у их жителей, чего они ждут от его появления.
«Живут люди, так же и мы будем жить»
В рабочем поселке Дорогино чуть больше десятка улиц. Над частными домами и хрущевками возвышается старая труба керамического завода, которого больше нет. Трубу надо бы снести, но делать это опасаются из-за ее размеров — так и стоит как напоминание о закрытом производстве. Сейчас из работы в поселке — кирпичный завод, администрация и магазины. Так что когда летом этого года за Дорогино, там, где проходит трасса, началось строительство городка для рабочих, жители вздохнули с надеждой: возможно, появится работа.
— Вагоны у нас, что ли, грузить будут. Что, как — что-то все по-разному говорят. Вот вроде здесь добывать-то не будут. Грузить просто будут, — пожимает плечами жительница Дорогино, которую мы повстречали возле небольшого магазинчика.
Напротив магазинчика та самая труба закрытого завода, в нескольких километрах стройгородок, который сейчас, в сильную метель не функционирует. Там стоят бело-голубые вагончики, несколько грузовиков и сложенные стройматериалы. Здесь должны появиться пути для транспортировки вагонов с углем. Территорию уже обнесли забором.
— Люди, наоборот, заинтересованы. Сделают сейчас этот угольный [разрез], требуются 5 тысяч рабочих. Зарплаты будут больше. Что еще у них? — разговаривают пенсионерки между собой в мясном магазинчике.
Одна из них загибает пальцы и перечисляет: инфраструктуру и дома будут строить, поднимать зарплаты. Правда, это только предположения: точной информации, что принесет угольный разрез Дорогино, нет. Но женщины предпочитают надеяться, что качество жизни в поселке вырастет. Тем более, администрация оповещала жителей о появлении разреза под названием «Богатырь».
— Машинисты, шофера по 80–100 тысяч получают, — добавляет женщина.
— Простите, пожалуйста, а где у нас зарплаты по 80–100 тысяч? — не выдерживает и вмешивается в разговор многодетная мама Ольга. — Я вас умоляю! 65 — это максималка у них. То, что они там один раз по 100 тысяч получили, еще ни о чем не говорит.
Знакомые и муж Ольги работают «на разрез», сама она тоже пыталась устроиться оператором, но ей отказали из-за отсутствия мест. Женщина говорит, что туда нанимают жителей Линево и Евсино — их добыча затронет напрямую. А Дорогино — не более чем перевалочный пункт, поселок, где будет транспортная инфраструктура.
— Как в поселке живем? Я мама троих детей. Извините за выражение, дерьмово живем! Потому что нету ни медицины, ни образования у нас. У нас нету нихрена в поселке! А захотят ли в нас вкладываться — это еще под большим-большим вопросом, — говорит она, имея в виду владельцев разреза. — Обещания — это обещания. А будут ли что-то они у нас делать?
Дорогино действительно находится на удалении от тех населенных пунктов, которые окажутся совсем рядом с будущим разрезом. Но будущее можно представить, если взглянуть на Харино, Ургун и Линево — поселки, рядом с которыми уже ведется угледобыча (там до недавнего времени хозяйничал «Сибантрацит»). Время от времени они чувствуют толчки из-за взрывов и жалуются на угольную пыль.
— Возле Искитима же тоже уголь. Ну и так же живут люди, так же и мы будем жить. Тем более Москва, нас тут никто спрашивать не будет, — считает пенсионерка из мясного магазина.
В Листвянском и Медведском, селах примерно в 15 километрах от Дорогино, о появлении разреза будто бы предпочитают не думать.
— Это «Богатырь», что ли? Так вроде, затухло там всё. Или нет? Вроде, говорят, а потом будто затухает всё, — говорит одна из жительниц Листвянского, встреченная на окраине села. — В Дорогино всё у них там развертывается, а у нас пока нет.
Откуда взялся «Коулстар» и что обещает новосибирцам
О планах появления еще одного разреза в Горловском угольном бассейне, где добычей всегда занимался «Сибантрацит», стало широко известно в 2021 году. Аукцион на право пользования участком на территории Искитимского и Черепановского районов получила компания «Коулстар», а вернее, ее «дочка» — ООО «Разрез Богатырь». Против лицензирования изначально выступил губернатор Андрей Травников, который высказывал сомнения, что новый участок добычи не может не доставить неудобства жителям ближайших сел. Потом всё же с появлением разреза он согласился, объяснив, что участок недр удалось уменьшить в 2,5 раза.
ООО «Коулстар» организовано в октябре 2017 года. В списке учредителей в 2018 году значились Эдуард Худайнатов, известный как глава предвыборного штаба Владимира Путина в 2000 году, бывший вице-президент «Роснефти» и владелец АО «Нефтегазхолдинг», Борис Варшавский и Александр Бородаев. Борис Варшавский — бывший министр природы Хакасии, Александр Бородаев — экс-владелец компании «Руда Хакасии» (занималась оптовой торговлей металлами). С 2022 года компанией владел Эдуард Худайнатов единилично, в настоящее время конечные владельцы скрыты. Выручка «Коулстара» в 2021 году составила 154,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 12,4 миллиарда рублей (ошибки в цифрах нет). У компании несколько учрежденных юрлиц, в том числе «Разрез Богатырь», зарегистрированный в марте 2021 года. Компания убыточна на 3,4 миллиона рублей (данные 2021 года). Гендиректор — Владимир Душенко. Он также руководит еще одной «дочкой» «Коулстара»: «Богатырь Агро» (вид деятельности — выращивание зерновых).
В этом году прежний гендир компании Игорь Пастухов начал проводить открытые рабочие совещания, на которых обсуждались планы развития. Как указано на сайте администрации Черепановского района, в первую очередь компания займется участками добычи в Искитимском районе, затем, примерно через 30 лет, приступит к работе на двух других участках, расположенных в Черепановском районе.
— В перспективе рассматривается возможность размещения объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, по договорённости с владельцами земельных участков будет проводится геолого-разведывательное бурение скважин, которые тут же будут рекультивированы без каких-либо последствий для экологии. Помимо основной деятельности по геологическому изучению недр и добыче угля, планируется взаимодействие с районной властью в части развитии дорожной и коммунальной инфраструктуры, а также реализация бытового угля для населения, — обещал Игорь Пастухов.
Экологический вопрос был самым болезненным для общественности. Тем более, контуры участка добычи были в непосредственной близости от сел.
— Ближайшие села находятся на расстоянии 3–5 километров от ближайших отработок месторождения, поэтому экологическое влияние на них минимально. В соответствии с пунктом 7 Основных условий пользования участком недр, победитель аукциона обязан выполнить установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, — сообщали НГС в Федеральном агентстве по недропользованию в 2021 году.
В 2023 году «Коулстар» начал отчитываться о том, как именно они будут обеспечивать охрану окружающей среды. В частности, речь шла о «зеленых технологиях» при добыче угля.
— Круглогодичное снижение запыленности будет происходить за счет создания направленного распыленного водяного тумана в теплый период времени и снежной генерации при отрицательных температурах. Площадь покрытия водяных пушек не менее 15 тысяч квадратных метров, — сообщала компания «Коулстар».
Она же пообещала строительство огромных ветрозащитных экранов высотой в десятки метров и подчеркнула, что села и деревни получат доступ «к современной, качественной социальной инфраструктуре». В сообщении компании также фигурировали зарплаты и «модернизация школ».
В настоящее время, по данным интерактивного портала службы занятости населения Новосибирской области, «Разрез Богатырь» разместил три вакансии: кладовщика, начальника складского хозяйства и разнорабочего, всего требуется 8 человек. Самую большую зарплату обещают начальнику — 95–100 тысяч рублей. Место работы — Искитим.
Поддержка области и экологическая безопасность
Добычу на разрезе «Богатырь» планировали начать в 2023 году, но летом этого года компания заявила, что активные работы перенесли на 2024 год. Как цитировал «Коммерсант» заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку, перенос сроков связан со «сложностью» самих участков добычи.
В декабре этого года на сайте администрации Искитимского района появились постановления о проведении общественных обсуждений по двум территориям, где «Разрез Богатырь» планирует строить автодороги. Речь идет об участках площадью 66,7 и 43,8 тысячи квадратных метров на территории Евсинского сельсовета. Как указано в документах, каждый житель сельсовета, постоянно проживающий на его территории, может прийти и высказать свое мнение по этому вопросу. Срок сбора мнений — 29 декабря.
Что касается другого участка, который сейчас использует «Разрез Богатырь» для строительства железнодорожных путей возле Дорогино, источник в Минэкологии, пожелавший сохранить анонимность, высказал опасения, что там уже могут происходить экологические нарушения. Поэтому он отправил запрос в Россельхознадзор.
— В феврале 2023 года ООО «Разрез Богатырь» направил в адрес управления проект рекультивации земель, нарушенных в результате строительства железнодорожных путей не общего пользования с примыканием к пути общего пользования на станции Дорогино Западно-сибирской железной дороги филиала АО «РЖД». Согласно проекту рекультивации, общая площадь земель, планируемых к использованию при строительстве объекта на земельном участке, составляет 1 196 855,54 квадратных метра. В дальнейшем территория земельного участка, подвергшаяся использованию в целях строительства железнодорожных путей, будет рекультивирована в соответствии с предоставленным проектом. Ориентировочная дата завершения работ по рекультивации земель установлена на 31 октября 2024 года, — говорится в ответе (копия есть в распоряжении редакции).
Как ответили в правительстве Новосибирской области на запрос НГС, вопросы экологической нагрузки на окружающую среду были рассмотрены при лицензировании этого участка недр совместно с Минэкологии. Там также уверены, что развитие еще одного угольного предприятия окажет «значительное влияние на социально-экономическое развитие области с точки зрения создания новых рабочих мест и налоговых отчислений». Однако, вероятно, произойдёт это не в ближайший год, поскольку на вопрос об участии «Коулстара» в социально-экономических проекта региона в правительстве ответили следующее:
— В органах власти Новосибирской области отсутствует информация об участии указанных компаний в социально-экономических проектах региона и финансовой поддержке с их стороны в адрес отдельных отраслей в 2023 году и на предстоящий период.
НГС также направил запросы в департамент по недропользованию в СФО и «Коулстар» с вопросами об экологической воздействии, проверках и совместных проектах с региональным правительством. На момент публикации ответы не были получены.
Может ли «Коулстар» стать новым «Сибантрацитом»
Появление нового разреза — не единственное событие на рынке угледобычи за последние годы. В ноябре 2023 года стало известно, что одно из крупнейших предприятий Новосибирской области «Сибантрацит» сменил владельца — новым стал малоизвестный «Башкирский промышленный холдинг». Как писал «Коммерсант», даже убытки «БПХ» не помешали ему приобрести актив, который в 2021 году стоил 1 миллиард долларов.
Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. В Новосибирской области «Сибантрацит» добывал антрацит на месторождениях Горловского угольного бассейна. Там функционировали 3 угольных разреза: «Колыванский», «Горловский» и «Восточный». До 2022 года учредителем АО «Сибантрацит» являлась кипрская «Сибантрацит Пиэлси», затем владельцем стало ООО «Элси Холдинг», а теперь — «Башкирский промышленный холдинг». У «БПХ» пять учредителей (все доли в залоге у «Московского областного банка»), основные — Алексей Фоменко и Олег Поляков. На конец 2022 года компания показала убыток в 11 миллионов рублей.
По мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, продажа «Сибантрацита» малоизвестной компании «Башкирский промышленный холдинг» похожа на промежуточный маневр.
— Только завершились грандиозные мероприятия по объединению новосибирского антрацитового гиганта с якутским проектом Алберта Авдоляна и Александра Исаева — крупнейшим угольным месторождением России, разрабатываемым их компанией «Эльга-Уголь». Век объединенной инициативы «Элси» оказался подозрительно коротким, — заметил он. — По официальной версии, Авдоляну и Исаеву не по силам оказалось развивать и «Эльгу», и «Сибантрацит». Партнёры решили сфокусироваться на первой, продав второй малоизвестной компании «Башкирский промышленный холдинг», до сих пор не замеченный во владении или управлении крупными сырьевыми активами. Кейс напоминает историческую сделку по продаже «Юганскнефтегаза», ключевого актива нефтяной компании ЮКОС, никому не известной мелкой фирме «Байкалфинансгрупп» в 2004 году.
В дальнейшем владельцем БФГ стала «Роснефть». В случае «Сибантрацита» эксперт не исключает повторение схемы, но уточняет: у БПХ есть реально действующий бизнес, правда, масштаб его несопоставимо скромней в сравнении с размахом «Сибантрацита».
— Кажется, что новые собственники на очень хорошо ориентируются в специфике угольного бизнеса — управление приобретенным активом они полностью доверили команде топ-менеджеров «Сибантрацита, — добавляет Андрей Кузнецов. — Насчет возможной перепродажи бизнеса «Сибантрацита» «Коулстару» могу отметить, что два угольных гиганта ни разу не показывали признаков какой-либо конкуренции между собой, вполне дружно уживаясь в границах одного региона. Но у компаний принципиально отличается публичное позиционирование. «Сибантрацит» в этом плане гораздо более публичный, компания поддерживает много разных социальных проектов, начиная со спонсорства хоккейного клуба «Сибирь». А для местных властей и общественности социальная активность бизнеса — очень важный фактор. Так же, как и экономический эффект для жителей региона. Добыча угля — довольно конфликтный бизнес с точки зрения экологии. Для комфортной работы угольщики должны хорошо вкладываться в социальную ответственность.
В прошлом году мы показывали, как выглядят последствия добычи угля для ближайших населенных пунктов. Посмотрите на озеро ядовитого цвета и покрытые угольной пылью автобусы.