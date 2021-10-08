«Участок недр был уменьшен в 2,5 раза». Власти объяснили, как под Новосибирском появился новый угольный разрез

Власти Новосибирской области заявили, что новый участок разработки месторождений антрацита в Горловском бассейне (Искитимский район) мог быть больше.



Его появление стало возможным только после выполнения ряда процедур, в частности, уменьшения площади будущего разреза. В этой работе участвовало правительство региона, Федеральное агентство по недропользованию и Министерство природных ресурсов и экологии России.



Эксперты определили границы «безопасного ведения горных работ», зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных работ, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, которые влияют на состояние недр и земной поверхности в связи с проведением будущих работ на разрезе «Богатырь».

