«Участок недр был уменьшен в 2,5 раза». Власти объяснили, как под Новосибирском появился новый угольный разрез

Власти НСО заявили о сокращении площади нового угольного разреза
Власти Новосибирской области заявили, что новый участок разработки месторождений антрацита в Горловском бассейне (Искитимский район) мог быть больше.
Его появление стало возможным только после выполнения ряда процедур, в частности, уменьшения площади будущего разреза. В этой работе участвовало правительство региона, Федеральное агентство по недропользованию и Министерство природных ресурсов и экологии России.
Эксперты определили границы «безопасного ведения горных работ», зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных работ, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, которые влияют на состояние недр и земной поверхности в связи с проведением будущих работ на разрезе «Богатырь».
— Из контура формируемого участка были исключены населенные пункты: поселок Листвянский, деревня Шадрино, рабочие поселки Линёво и Дорогино, село Дорогина Заимка, поселок Грибной, село Украинка, поселок Семёновский и село Карасёво с общей численностью проживающего в них населения 27 тыс. человек, месторождения общераспространенных полезных ископаемых Новосибирской области, участки хозяйственно-питьевого водоснабжения, особо охраняемые природные территории регионального значения. Участок недр был уменьшен в 2,5 раза. Кроме того, в целях обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды ООО «Разрез Богатырь» обязано обеспечить вывоз добытого на участке недр угля исключительно железнодорожным транспортом, — говорится в ответе правительства Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.
Напомним, участок добычи антрацита в Горловском бассейне недавно получило ООО «Разрез Богатырь» — это «дочка» компании «Коулстар», одним из учредителей которой является Эдуард Худайнатов. Он известен как глава предвыборного штаба Владимира Путина в 2000 году, бывший вице-президент «Роснефти» и владелец АО «Нефтегазхолдинг».
ООО «Коулстар» появилось в октябре 2017 года. В списке учредителей кроме Эдуарда Худайнатова (доля в 75%) значатся Борис Варшавский (12,4%) и Александр Бородаев (12,4%). Борис Варшавский — бывший министр природы Хакасии, Александр Бородаев — экс-владелец «Руда Хакасии» (оптовая торговля металлами) и нынешний владелец предприятия «Центруглесбыт» (деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами). Выручка «Коулстара» в 2020 году составила 119,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 13,9 миллиона рублей. У компании пять учрежденных юрлиц, в том числе ООО «Разрез Богатырь», зарегистрированный в марте 2021 года. Его гендиректор — Игорь Пастухов, ранее он руководил компанией «Морской Порт Аврора» в Приморском крае. Это тоже компания «Коулстара».
Ранее губернатор Андрей Травников негативно отнесся к возможному появлению еще одного угольного разреза на территории, где уже занимаются добычей предприятия группы «Сибантрацит». Попытки зайти на новый участок добычи он назвал «циничными».
Этим летом был проведен конкурс на получение лицензии на добычу ископаемых в Искитимском районе. Победитель — ООО «Разрез Богатырь» — планирует начать работы на участке до 2023 года и производить ежегодно до 10 млн тонн обогащенного антрацита.
О том, чем это грозит окружающим Горловский бассейн населенным пунктам, мы рассказывали в этом материале.