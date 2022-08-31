Как страдают поселки возле угольных разрезов в Новосибирской области — смотрим на черные автобусы и озеро ядовитого цвета

Жизнь в Искитимском районе не пестрит красками. Причем в буквальном смысле — поселки и деревни уже не первый год страдают от угольной пыли. Именно здесь расположены три разреза: Колыванский, Восточный и Горловский, где на каждом есть несколько участков добычи ископаемых. О том, что собой представляет жизнь в ближайшем к разрезу рабочем поселке Линево, мы рассказывали в большом материале. А теперь показываем последствия угледобычи в архивных снимках, которые мы сделали летом и осенью 2020 года — по признанию местных жителей, ситуация с пылью тут не меняется годами. Взгляните на всю палитру пепельно-серого в фотографиях Александра Ощепкова.