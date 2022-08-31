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Фоторепортаж

Как страдают поселки возле угольных разрезов в Новосибирской области — смотрим на черные автобусы и озеро ядовитого цвета

Последствия добычи угля в 13 кадрах

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Искитимский район является эпицентром угольной промышленности: 3 разреза, 5 участков добычи, 40 километров технологических дорог, по которым доставляют уголь к погрузочным станциям, обогатительная фабрика и несколько десятков населенных пунктов

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Жизнь в Искитимском районе не пестрит красками. Причем в буквальном смысле — поселки и деревни уже не первый год страдают от угольной пыли. Именно здесь расположены три разреза: Колыванский, Восточный и Горловский, где на каждом есть несколько участков добычи ископаемых. О том, что собой представляет жизнь в ближайшем к разрезу рабочем поселке Линево, мы рассказывали в большом материале. А теперь показываем последствия угледобычи в архивных снимках, которые мы сделали летом и осенью 2020 года — по признанию местных жителей, ситуация с пылью тут не меняется годами. Взгляните на всю палитру пепельно-серого в фотографиях Александра Ощепкова.

Рабочий поселок Линево, привычная картина — черный автобус, везущий вахтовиков и других рабочих с разреза домой

Рабочий поселок Линево, привычная картина — черный автобус, везущий вахтовиков и других рабочих с разреза домой

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А это кадр, сделанный в октябре. Снег оседает на машине, покрытой слоем жирного черного песка, который почти невозможно отмыть

А это кадр, сделанный в октябре. Снег оседает на машине, покрытой слоем жирного черного песка, который почти невозможно отмыть

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Ситуация в домах не лучше. Местная жительница Ирина (имя изменено по ее просьбе), ранее работавшая на Новосибирском электродном заводе в отделе грузоперевозок, проводит по чистой с виду поверхности обеденного стола — на ладошке угольная пыль. Два года назад Ирина и другие линевцы запустили флешмоб — они выкладывали фотографии ладоней и стоп, покрытых черной пылью

Ситуация в домах не лучше. Местная жительница Ирина (имя изменено по ее просьбе), ранее работавшая на Новосибирском электродном заводе в отделе грузоперевозок, проводит по чистой с виду поверхности обеденного стола — на ладошке угольная пыль. Два года назад Ирина и другие линевцы запустили флешмоб — они выкладывали фотографии ладоней и стоп, покрытых черной пылью

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<a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/23/69382984/" class="_" target="_blank">Флешмоб</a> — одна из немногих активностей жителей Линево, призванной рассказать об экологических проблемах поселка. До сих пор в местных группах и чатах вспыхивают локальные недовольства, но они тонут во вкрадчивых советах других селян: «если не устраивает, переезжайте». Дело в том, что в Линево и окрестных селах мало работы, не связанной с углем

Флешмоб — одна из немногих активностей жителей Линево, призванной рассказать об экологических проблемах поселка. До сих пор в местных группах и чатах вспыхивают локальные недовольства, но они тонут во вкрадчивых советах других селян: «если не устраивает, переезжайте». Дело в том, что в Линево и окрестных селах мало работы, не связанной с углем

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Дорога, ведущая из Линево в Ургун. Справа — частные дома, садовые и дачные участки, слева — водоем ядовито-бирюзового цвета, вероятно, появившийся из-за угледобычи

Дорога, ведущая из Линево в Ургун. Справа — частные дома, садовые и дачные участки, слева — водоем ядовито-бирюзового цвета, вероятно, появившийся из-за угледобычи

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Черная технологическая дорога недалеко от Ургуна, по которой грузовики вывозят уголь. Хранится он здесь тоже открытым способом

Черная технологическая дорога недалеко от Ургуна, по которой грузовики вывозят уголь. Хранится он здесь тоже открытым способом

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От деревни Ургун до ближайшего участка добычи — менее <nobr class="_">2 километров</nobr> по прямой

От деревни Ургун до ближайшего участка добычи — менее 2 километров по прямой

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В селе Елбаши в 2020 году сошел грязевой сель. Объем породы, сошедшей с отвала угледобывающего предприятия «Сибантрацит», мог составить <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2020/07/22/69380971/" class="_" target="_blank">около <nobr class="_">6 миллионов</nobr> кубометров</a><br /><a href="https://ngs.ru/text/incidents/2020/07/22/69380971/" class="_" target="_blank"> </a>

В селе Елбаши в 2020 году сошел грязевой сель. Объем породы, сошедшей с отвала угледобывающего предприятия «Сибантрацит», мог составить около 6 миллионов кубометров

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Сель сломал деревья, повредил сельхозугодья и затопил посевы. Это кадр, сделанный спустя пару дней после ЧП

Сель сломал деревья, повредил сельхозугодья и затопил посевы. Это кадр, сделанный спустя пару дней после ЧП

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Как сообщала компания «Сибантрацит» у себя на сайте, ликвидация последствий грязевого селя заняла более месяца

Как сообщала компания «Сибантрацит» у себя на сайте, ликвидация последствий грязевого селя заняла более месяца

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Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. В Новосибирской области «Сибантрацит» добывает антрацит на месторождениях Горловского угольного бассейна. АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» разрабатывают 3 угольных разреза: «Колыванский», «Горловский» и «Восточный». Производственный комплекс включает 2 обогатительные фабрики, 3 собственные погрузочные станции, технологические автодороги протяженностью 40 км.

Учредитель АО «Сибантрацит» — кипрская «Сибантрацит Пиэлси». В 2020 году выручка АО «Сибантрацит» составила 44,5 миллиарда рублей, убыток — 116,5 миллиона рублей. Руководит АО «Сибантрацит» УК «Сибантрацит», ее директор — Сергей Мельников.

Осенью 2021 года стало известно, что в Искитимском районе «Сибантрацит» <a href="https://ngs.ru/text/ecology/2021/10/01/70166471/" class="_" target="_blank">потеснит компания</a> бывшего главы «Роснефти» и приближенного к президенту бизнесмена Эдуарда Худайнатова «Коулстар». Место для будущего разреза уже определено

Осенью 2021 года стало известно, что в Искитимском районе «Сибантрацит» потеснит компания бывшего главы «Роснефти» и приближенного к президенту бизнесмена Эдуарда Худайнатова «Коулстар». Место для будущего разреза уже определено

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Работы на разрезе Богатырь пока не начались. Известно, что до ближайших 15 населенных пунктов от него примерно <nobr class="_">3–5</nobr> километров

Работы на разрезе Богатырь пока не начались. Известно, что до ближайших 15 населенных пунктов от него примерно 3–5 километров

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На прошлой неделе стало известно, что в 3 километрах от жилых домов в Верх-Туле построят комплекс по переработке отходов (КПО) за 4 миллиарда рублей. Местные жители опасаются, что амбициозные планы построить КПО ничем не обернутся, а под окнами строений вырастет обычная свалка.

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