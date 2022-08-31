Как страдают поселки возле угольных разрезов в Новосибирской области — смотрим на черные автобусы и озеро ядовитого цвета
Последствия добычи угля в 13 кадрах
Жизнь в Искитимском районе не пестрит красками. Причем в буквальном смысле — поселки и деревни уже не первый год страдают от угольной пыли. Именно здесь расположены три разреза: Колыванский, Восточный и Горловский, где на каждом есть несколько участков добычи ископаемых. О том, что собой представляет жизнь в ближайшем к разрезу рабочем поселке Линево, мы рассказывали в большом материале. А теперь показываем последствия угледобычи в архивных снимках, которые мы сделали летом и осенью 2020 года — по признанию местных жителей, ситуация с пылью тут не меняется годами. Взгляните на всю палитру пепельно-серого в фотографиях Александра Ощепкова.
Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. В Новосибирской области «Сибантрацит» добывает антрацит на месторождениях Горловского угольного бассейна. АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» разрабатывают 3 угольных разреза: «Колыванский», «Горловский» и «Восточный». Производственный комплекс включает 2 обогатительные фабрики, 3 собственные погрузочные станции, технологические автодороги протяженностью
Учредитель АО «Сибантрацит» — кипрская «Сибантрацит Пиэлси». В 2020 году выручка АО «Сибантрацит» составила 44,5 миллиарда рублей, убыток — 116,5 миллиона рублей. Руководит АО «Сибантрацит» УК «Сибантрацит», ее директор — Сергей Мельников.
На прошлой неделе стало известно, что в 3 километрах от жилых домов в Верх-Туле построят комплекс по переработке отходов (КПО) за 4 миллиарда рублей. Местные жители опасаются, что амбициозные планы построить КПО ничем не обернутся, а под окнами строений вырастет обычная свалка.