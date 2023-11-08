РЭО вложит больше 3 миллиардов рублей в мусорный полигон возле Верх-Тулы в Новосибирской области

Российский экологический оператор собирается вложить больше 3 миллиардов рублей в мусорный полигон возле Верх-Тулы. Об этом сообщили на сайте РЭО. Объект будет строиться в рамках концессионного соглашения.
— Правительство Новосибирской области 31 октября 2023 года заключило с МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» концессионное соглашение. Оно предполагает создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение ТКО. Стоимость проекта составит более 3,5 миллиарда рублей с НДС, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Как уточнили в РЭО, мощности нового объекта будут составлять 300 тысяч тонн в год, утилизации — 90 тысяч тонн в год. Полигон будет построен возле села Верх-Тула. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
— РЭО может вложить в проект до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций ППК. Сумма составит более 3 миллиардов рублей, — цитируют на сайте заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева.
Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов отмечает, что строительство комплекса по работе с ТКО начнется только после проведения экологических экспертиз. Директор же МУП «САХ» добавил, что полигон будет обрабатывать 100% отходов, поступающих в комплекс, а захоронения отходов благодаря технологиям снизятся в пять раз.
Всего запланировано строительство двух мусороперерабатывающих комплексов. Их уже должны были построить, но правительству пришлось расторгнуть концессионный договор с «Экологией-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»).