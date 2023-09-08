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Сибирячка нашла в лесу фаллюсы: смотрим нескромные фото

Необычная находка может быть полезна для здоровья

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Веселки в таком виде специалисты уже не советуют употреблять в пищу

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Жительница Новосибирска Вероника неподалеку от Кольцово 6 сентября нашла необычные грибы, которые прежде не находила в местных лесах.

Снимками девушка поделилась с редакцией НГС. Шляпка гриба сморщенная и темно-коричневая. Ее вторая часть напоминает кружевную юбку. Ножка у гриба белая, гладкая.

Биолог и специалист по грибам Ринат Султанов объяснил, что находка носит название веселка обыкновенная, одетая в тогу. Сентябрьский урожай оказался постаревшим, в таком виде грибы уже несъедобны. Употреблять в пищу их можно даже сырыми в более юном состоянии, когда шляпка напоминает яйцо. Также гриб сушат и размалывают в порошок.

Веселки растут в березовых и осиновых лесах. По словам эксперта, гриб полезен для здоровья: он улучшает потенцию у мужчин и служит афродизиаком.

На портале «Мои грибы. Открытый клуб грибоводства» веселку еще называют вонючим сморчком и фаллюсом нескромным из-за внешнего сходства. Такие имена распространены в народе и у гриников.

Другая горожанка обнаружила в лесу Коченевского района необычную семейку из шести грибов, которые выросли на шляпке другого гриба. Они встречаются на сухих и обычных груздях.

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