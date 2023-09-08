Сибирячка нашла в лесу фаллюсы: смотрим нескромные фото

Биолог и специалист по грибам Ринат Султанов объяснил, что находка носит название веселка обыкновенная, одетая в тогу. Сентябрьский урожай оказался постаревшим, в таком виде грибы уже несъедобны. Употреблять в пищу их можно даже сырыми в более юном состоянии, когда шляпка напоминает яйцо. Также гриб сушат и размалывают в порошок.

