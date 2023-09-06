Сибирячка нашла странный подгруздок: на его шляпке выросло еще 6 грибов

Жительница Новосибирска Елизавета обнаружила в лесу в Коченевском районе необычную семейку из шести грибов, которые выросли на шляпке другого гриба.



— Я сразу и не заметила, что они растут на шляпе другого гриба, а просто заинтересовалась необычными грибочками. Потому что шляпки у них посыпаны каким-то порошком. А потом, когда мы решили их сфотографировать, обнаружилось, что грибная семейка расположилась на каком-то грибе, — рассказала Елизавета.

