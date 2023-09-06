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По грибы, по ягоды

Сибирячка нашла странный подгруздок: на его шляпке выросло еще 6 грибов

Съедобность этого вида не установлена

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С виду — обычные маленькие грибы с каким-то странным порошком на шляпках

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Жительница Новосибирска Елизавета обнаружила в лесу в Коченевском районе необычную семейку из шести грибов, которые выросли на шляпке другого гриба.

— Я сразу и не заметила, что они растут на шляпе другого гриба, а просто заинтересовалась необычными грибочками. Потому что шляпки у них посыпаны каким-то порошком. А потом, когда мы решили их сфотографировать, обнаружилось, что грибная семейка расположилась на каком-то грибе, — рассказала Елизавета.

При внимательном рассмотрении обнаруживается, что грибы выросли на шляпке какого-то груздя, скорее всего, черного

При внимательном рассмотрении обнаруживается, что грибы выросли на шляпке какого-то груздя, скорее всего, черного

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Как объяснил журналисту Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам, это — Астерофора дождевиковая.

— Это гриб-паразит. Он растёт на сухих и обычных груздях. Растет на старых грибах. Способ жизни у него такой — растет на таком субстрате. Скорее всего, под ним — подгруздок белый или черный. Встречается в течение всего лета, — рассказал специалист.

На специализированных сайтах сообщается, что Астерофора дождевиковая распространена в Европе и Северной Америке, но обнаруживается и в Новосибирской области. Съедобность гриба не изучена.

Неизвестно, съедобны эти грибы или нет

Неизвестно, съедобны эти грибы или нет

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Недавно в лесу в районе Академгородка сибирячка обнаружила необычный маслёнок, который был заражён грибом-паразитом. Этот паразит продлевал маслёнку жизнь, но делал его бесплодным.

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