Сибирячка нашла масленок-мутант с паразитом, который продлевает ему жизнь, но делает бесплодным

Сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН миколог Вячеслав Власенко подтвердил журналисту, что маслёнка захватил гриб-паразит.



— Это могут быть грибы-микромицеты. Это общее название. Или гипомицесы. Тут надо внимательно смотреть. Они не формируют плодового тела, а паразитируют. Это такие плесени, разные паразиты, которые поселяются на плодовых телах обычных грибов и начинают их съедать, по-простому говоря. Гриб уже не может нормально расти и формировать свою структуру: можно найти тот же маслёнок, который и на себя похож не будет, — рассказал ученый.

