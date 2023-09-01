Сибирячка нашла масленок-мутант с паразитом, который продлевает ему жизнь, но делает бесплодным

Жительница Новосибирска нашла масленок со странными уплотнениями и наростами под шляпкой гриба. Масленок обнаружен в лесу Академгородка — между микрорайоном Щ и Нижней Ельцовки. Об этом сибирячка сначала сообщила в интернете — в сообществе любителей грибов «Группа Сибирский Спорангий».
— Я сначала думала, что это не масленок, но потом посмотрела на нетронутые наростами части — вроде масленок. Но он был со странными наростами. И в этих местах — почти деревянный. В пищу употреблять его не стала, — рассказала журналисту подписчица группы Светлана Магарилл.
Другой подписчик группы пояснил в комментариях под фотографиями, что это — масленок, пораженный гипомицесом на ранней стадии.
— Далее гипомицес захватит и деформирует всё «тело» гриба. Занятно, что он таким образом, выделяя природные антибиотики, предотвращающие гниение, обеспечит ему (маслёнку. — Прим. ред.) «долголетие» по сравнению со здоровыми братьями и сестрами. Взамен такому «подарку», гипомицес делает своего хозяина бесплодным, — написал комментатор.
Сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН миколог Вячеслав Власенко подтвердил журналисту, что маслёнка захватил гриб-паразит.
— Это могут быть грибы-микромицеты. Это общее название. Или гипомицесы. Тут надо внимательно смотреть. Они не формируют плодового тела, а паразитируют. Это такие плесени, разные паразиты, которые поселяются на плодовых телах обычных грибов и начинают их съедать, по-простому говоря. Гриб уже не может нормально расти и формировать свою структуру: можно найти тот же маслёнок, который и на себя похож не будет, — рассказал ученый.
Как уточнил Власенко, это типичная ситуация, сложившаяся в нашем регионе: оптимальные погодные условия, хорошая влажность, хороший урожай грибов, вследствие чего в большом количестве появляются грибы-паразиты, которые поедают обычные грибы.
Можно ли есть грибы, которые захватили паразиты? На этот вопрос ученый ответил, что он этого делать не стал бы, так как подобный гастрономический эксперимент может обернуться расстройством желудка.
30 августа НГС рассказал о найденном в Ордынском районе гигантском съедобном грибе весом в 6 килограммов.