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От лаборанта НИИ до народного артиста и ухода со сцены. Как менялись образы Валерия Леонтьева: фотоподборка

Эпатажному певцу, объявившему о завершении концертной деятельности, сегодня исполнилось 75 лет

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Образы для концертов Валерий Леонтьев создает самостоятельно

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Сегодня, 19 марта, народный артист России Валерий Леонтьев отмечает 75-летие. Певец всегда удивлял публику неожиданными и яркими образами и становился победителем множества музыкальных премий. Сегодня артист заявил о завершении концертной деятельности. Прощального тура тоже не планируется, заявил MSK1.RU директор Леонтьева Борис Чигирев.

В этом материале мы совместно с порталом Geometria.ru показываем, как менялись образы певца с начала карьеры и до сегодняшнего дня.

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Республике Коми. Детство он провел в Архангельской области, где и достиг первых творческих успехов в составе групп творческой самодеятельности. Затем семья переехала в Ивановскую область, в город Юрьевец.

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Певец подавал документы в ГИТИС, однако передумал. Вернувшись в Юрьевец, Леонтьев работал подсобным рабочим на кирпичном заводе, оператором на молочном заводе, тесемщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике, почтальоном, электриком и портным. А позднее — лаборантом в НИИ.

Музыкальная карьера певца началась в хоре ветеранов в Юрьевце. С 1970-х Валерий Леонтьев начал выступать на всесоюзных конкурсах. В 1978 году артист окончил заочное отделение Ленинградского института культуры и перешел в Горьковскую филармонию с условием, что выступит на всесоюзном конкурсе в Ялте.

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После выступления на фестивале «Ереван-81» иностранная пресса даже начала сравнивать Леонтьева с Миком Джаггером. Это вызвало негодование в верхах, и артист на некоторое время попал в опалу. Однако это не помешало ему сняться в фильмах «На чужом празднике» (6+) и «Не ходите, девки, замуж» (0+) и исполнить закадровые песни еще в одном.

В 1980-х Леонтьев начал работать с латвийским продюсером Раймондом Паулсом. В эти годы вышли песни «Зеленый свет», «Исчезли солнечные дни» и другие. На сцену певец выходил в белом костюме, облегающих комбинезонах, серебряных скинни и обуви на каблуках. Позднее в гардеробе артиста появились сетчатая футболка и виниловые шорты.

Валерий Леонтьев на «Песне года — 91»

Валерий Леонтьев на «Песне года — 91»

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В 1991 году Леонтьев получил премию World Music Awards как лучший исполнитель, лидер по продажам звуконосителей в СССР. В 1992 году он начал работать с балетом Аллы Духовой «Тодес».

В 1998 году Валерий Леонтьев официально женился на Людмиле Исакович: вместе они с 1972 года. Сейчас Исакович живет в Майами и занимается стрижкой собак. Именно поэтому певец практически живет в США.

Через год вышло шоу «Фотограф сновидений», посвященное 50-летнему юбилею артиста. В нём использовались лазерные спецэффекты, а певец «летал» на веревках.

Кадр из шоу «Фотограф сновидений»

Кадр из шоу «Фотограф сновидений»

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Все шоу и хореографию Валерий Леонтьев ставил самостоятельно, костюмы тоже авторские.

В 2004 году в Санкт-Петербурге прошел юбилейный, 300-й концерт Леонтьева. В 2006–2010 годах у артиста прошли два крупных концертных тура с выступлениями в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Латвии, Литве, Израиле, Австралии и других странах.

Валерий Леонтьев в БКЗ «Октябрьский», 2009 год

Валерий Леонтьев в БКЗ «Октябрьский», 2009 год

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После 2010 года туров стало меньше. Валерий Леонтьев выступал с юбилейными программами и концертами, посвященными 40-летию творческой деятельности (2012 год, Россия, Украина и США). При этом артист часто появлялся на творческих вечерах у своих друзей и на различных премиях.

Леонтьев на праздничном вечере «Игорь Крутой в кругу друзей», 2014 год

Леонтьев на праздничном вечере «Игорь Крутой в кругу друзей», 2014 год

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Валерий Леонтьев за кулисами концерта «Звезды Retro FM», 2014 год

Валерий Леонтьев за кулисами концерта «Звезды Retro FM», 2014 год

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Концерт Валерия Леонтьева в 2015 году

Концерт Валерия Леонтьева в 2015 году

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Игорь Николаев, Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев на afterparty концерта «Новая волна — 2017»

Игорь Николаев, Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев на afterparty концерта «Новая волна — 2017»

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В 2019 году в Государственном Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Валерия Леонтьева. Артист также выступал в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Тур прошел по Дальнему Востоку, в Краснодарском крае, Крыму и Белоруссии.

Валерий Леонтьев с бывшим гендиректором телеканала Муз-ТВ Арамом Давлетьяровым, 2018 год

Валерий Леонтьев с бывшим гендиректором телеканала Муз-ТВ Арамом Давлетьяровым, 2018 год

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Концерт Валерия Леонтьева в Магнитогорске, 2019 год

Концерт Валерия Леонтьева в Магнитогорске, 2019 год

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В 2019 году Валерий Леонтьев выступил на юбилейном концерте Игоря Крутого «В жизни раз бывает 65 лет» в Екатеринбурге. На сцене также выступили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и другие звёзды эстрады.

До 2022 года артист ездил с туром с юбилейной программой «Я вернусь...»

Ранее мы рассказывали, где сейчас Валерий Леонтьев и почему он не выступает в России. Почитайте материал MSK1.RU о знаковых моментах его карьеры.

Также MSK1.RU рассказывал, как менялись образы «светленького из Hi-Fi» Мити Фомина. В этом году певцу исполнилось 50 лет. Об эволюции стиля российских звезд мы рассказываем в отдельном сюжете на сайте.

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