От лаборанта НИИ до народного артиста и ухода со сцены. Как менялись образы Валерия Леонтьева: фотоподборка

В этом материале мы совместно с порталом Geometria.ru показываем, как менялись образы певца с начала карьеры и до сегодняшнего дня.



Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Республике Коми. Детство он провел в Архангельской области, где и достиг первых творческих успехов в составе групп творческой самодеятельности. Затем семья переехала в Ивановскую область, в город Юрьевец.