От лаборанта НИИ до народного артиста и ухода со сцены. Как менялись образы Валерия Леонтьева: фотоподборка

Сегодня, 19 марта, народный артист России Валерий Леонтьев отмечает
В этом материале мы совместно с порталом Geometria.ru показываем, как менялись образы певца с начала карьеры и до сегодняшнего дня.
Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Республике Коми. Детство он провел в Архангельской области, где и достиг первых творческих успехов в составе групп творческой самодеятельности. Затем семья переехала в Ивановскую область, в город Юрьевец.
Певец подавал документы в ГИТИС, однако передумал. Вернувшись в Юрьевец, Леонтьев работал подсобным рабочим на кирпичном заводе, оператором на молочном заводе, тесемщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике, почтальоном, электриком и портным. А позднее — лаборантом в НИИ.
Музыкальная карьера певца началась в хоре ветеранов в Юрьевце. С 1970-х Валерий Леонтьев начал выступать на всесоюзных конкурсах. В 1978 году артист окончил заочное отделение Ленинградского института культуры и перешел в Горьковскую филармонию с условием, что выступит на всесоюзном конкурсе в Ялте.
После выступления на фестивале «Ереван-81» иностранная пресса даже начала сравнивать Леонтьева с Миком Джаггером. Это вызвало негодование в верхах, и артист на некоторое время попал в опалу. Однако это не помешало ему сняться в фильмах «На чужом празднике» (6+) и «Не ходите, девки, замуж» (0+) и исполнить закадровые песни еще в одном.
В 1980-х Леонтьев начал работать с латвийским продюсером Раймондом Паулсом. В эти годы вышли песни «Зеленый свет», «Исчезли солнечные дни» и другие. На сцену певец выходил в белом костюме, облегающих комбинезонах, серебряных скинни и обуви на каблуках. Позднее в гардеробе артиста появились сетчатая футболка и виниловые шорты.
В 1991 году Леонтьев получил премию World Music Awards как лучший исполнитель, лидер по продажам звуконосителей в СССР. В 1992 году он начал работать с балетом Аллы Духовой «Тодес».
В 1998 году Валерий Леонтьев официально женился на Людмиле Исакович: вместе они с 1972 года. Сейчас Исакович живет в Майами и занимается стрижкой собак. Именно поэтому певец практически живет в США.
Через год вышло шоу «Фотограф сновидений», посвященное
Все шоу и хореографию Валерий Леонтьев ставил самостоятельно, костюмы тоже авторские.
В 2004 году в Санкт-Петербурге прошел юбилейный,
После 2010 года туров стало меньше. Валерий Леонтьев выступал с юбилейными программами и концертами, посвященными
В 2019 году в Государственном Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Валерия Леонтьева. Артист также выступал в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Тур прошел по Дальнему Востоку, в Краснодарском крае, Крыму и Белоруссии.
В 2019 году Валерий Леонтьев выступил на юбилейном концерте Игоря Крутого «В жизни раз бывает 65 лет» в Екатеринбурге. На сцене также выступили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и другие звёзды эстрады.
До 2022 года артист ездил с туром с юбилейной программой «Я вернусь...»
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