В Москве состоялась премьера фильма «Позывной «Пассажир»»

— Он предложил мне соприкоснуться с прозой Александра Проханова, — рассказал Илья Казанков. — Я ответил согласием. Для нас было очень важно перевести в визуальные образы на киноязык, не потеряв смысла. Замысел, который прослеживается в книге, остался и в фильме. Это был один из важных элементов в работе. Очень бы хотелось, чтобы картина поразила зрителя.