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Культура

В Москве состоялась премьера фильма «Позывной «Пассажир»»

Его впервые представили на выставке «Россия»

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В российский прокат фильм выйдет 14 марта

10 марта на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась премьера фильма «Позывной «Пассажир»» режиссера Ильи Казанкова. В основу сюжета лег роман Александра Проханова «Убийство городов». По словам режиссера, идея фильма принадлежит продюсеру Максиму Королеву.

— Он предложил мне соприкоснуться с прозой Александра Проханова, — рассказал Илья Казанков. — Я ответил согласием. Для нас было очень важно перевести в визуальные образы на киноязык, не потеряв смысла. Замысел, который прослеживается в книге, остался и в фильме. Это был один из важных элементов в работе. Очень бы хотелось, чтобы картина поразила зрителя.

Действие происходит в 2015 году: молодой писатель Николай Рябинин праздно живет в Москве и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат пропал без вести на Донбассе — он отправляется на поиски. В прокат картина выйдет 14 марта.

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