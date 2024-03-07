Сибирячка сняла фильм о королевах красоты, любви и предательстве — бюджет превысил 5 миллионов

5 марта в кинотеатре «Киносити» состоялся закрытый показ новосибирского фильма «Моника» — лента рассказывает об изнанке конкурсов красоты и о женских ценностях. Продюсер и автор идеи — Елена Шкуратова, она же основательница международного конкурса красоты Lady World.
Премьера полнометражного фильма «Моника» состоялась в 2021 году, но создательница продолжает устраивать показы картины в городских кинотеатрах перед запуском очередного конкурса красоты. Дата следующего запланирована на сентябрь 2024 года — мероприятие пройдет в Сочи.
Продюсер говорит, что в основе фильма лежит история реальной девушки.
— Я — автор мирового конкурса Lady World. Через меня проходит много женских историй. Как-то раз была девушка, чья история меня особенно зацепила, и я решила показать ее в фильме. Мне стало интересно проработать тему, показать глубину и изнанку конкурсов, ведь это не только ленточки, короны и дефиле, это — маленькая жизнь, дружба, предательство, ненависть, семейные ценности, — объясняет Елена Шкуратова.
Фильм снимали около трех лет, режиссер — Анна Федотова. Бюджет составил более 5 000 000 рублей. Со слов Шкуратовой, у фильма были инвесторы и меценаты. «Монику» Елена называет своим социальным проектом в поддержку российских женщин. Сибирячка планирует запустить фильма на телевидении и показывать в кинотеатрах страны. Елена Шкуратова говорит, что гордится тем, что продвигает новосибирский кинематограф, она мечтает поучаствовать с «Моникой» в каком-нибудь киноконкурсе и получить награду.
Кино полностью снято в Новосибирске, в проекте задействованы как местные актеры, так и приглашенные — к примеру, звезда сериала «Кухня» Тимур Еремеев сыграл возлюбленного главной героини. Роль Моники досталась актрисе театра «Красный Факел» Клавдии Качусовой, ее мужа сыграл ведущий актёр театра «Старый дом» Евгений Варава, а Константин Ярлыков из «Театра Сергея Афанасьева» появился в образе свекра.
В съемках также приняли участие новосибирские блогеры — так, сибирячка Татьяна Степахина сыграла роль стервозной участницы конкурса красоты «Леди Сибири», которая готова пойти по головам ради победы.
— Мне очень понравилось сниматься в кино, это было классное время. Ты живешь жизнью своего героя, и часть твоей жизни остается там, в фильме. Я испытала очень яркие эмоции на премьере, когда в первый раз увидела фильм на большом экране — это восхитительно. Как оказалось, у меня уже тогда появились поклонники — они увидели анонс в соцсетях и пришли на премьеру, даже взяли автограф — это было очень круто, — делится Татьяна Степахина.
Что еще почитать о конкурсах красоты
Об изнанке конкурса красоты рассказывала НГС сибирячка Яна Барвичуте — она являлась участницей «Миссис Вселенная 2023», конкурс проходил в Болгарии. По словам конкурсантки, организаторы предлагали ей купить 3-е место за 50 тысяч долларов — она отказалась платить и получила утешительный приз.
Другая сибирячка Яна Соловьева ищет красоток по всей стране и отправляет за границу — она является представителем престижного мероприятия в Сингапуре.
В начале года преподавательница английского языка Алиса Голубева приняла участие в масштабном конкурсе красоты «Миссис Мира», который проходил в Лас-Вегасе. Сибирячка рассказала НГС о том, как с гордостью представляла Новосибирск и Россию в Америке.