Сибирячка сняла фильм о королевах красоты, любви и предательстве — бюджет превысил 5 миллионов

— Я — автор мирового конкурса Lady World. Через меня проходит много женских историй. Как-то раз была девушка, чья история меня особенно зацепила, и я решила показать ее в фильме. Мне стало интересно проработать тему, показать глубину и изнанку конкурсов, ведь это не только ленточки, короны и дефиле, это — маленькая жизнь, дружба, предательство, ненависть, семейные ценности, — объясняет Елена Шкуратова.



Фильм снимали около трех лет, режиссер — Анна Федотова. Бюджет составил более 5 000 000 рублей. Со слов Шкуратовой, у фильма были инвесторы и меценаты. «Монику» Елена называет своим социальным проектом в поддержку российских женщин. Сибирячка планирует запустить фильма на телевидении и показывать в кинотеатрах страны. Елена Шкуратова говорит, что гордится тем, что продвигает новосибирский кинематограф, она мечтает поучаствовать с «Моникой» в каком-нибудь киноконкурсе и получить награду.