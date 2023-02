Сибирячка заявила, что с нее требовали 50 тысяч долларов за третье место в «Миссис Вселенная» — она отказалась платить

Для Яны Барвичуте это не первый опыт участия в подобном мероприятии, в прошлом году она получила титул «Королева бизнеса России». Она является президентом новосибирской «Федерации фит­нес-аэробики», имеет множество званий. Кроме того, сибирячка попала в энциклопедию успешных людей Who is who и написала 19 учебно-методических­ пособий по фитнес­у.