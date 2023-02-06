Сибирячка заявила, что с нее требовали 50 тысяч долларов за третье место в «Миссис Вселенная» — она отказалась платить

Женщина отмечает, что не ощущала конкуренции, так как была хорошо подготовлена. Результатами конкурса она осталась недовольна, распределение мест, по ее мнению, было нечестным, первые места куплены.



— Титул, который мне дали, — то, чем я занимаюсь всю жизнь. Я спортсменка, годами закаленная моральными принципами и привыкшая, что победу нужно завоевать, заслужить, а не покупать. В спорте тебя оценивают по результату, который ты показываешь, здесь такого не было. На конкурсе я была поражена тем, что не было ни жюри, ни голосования, только владельцы и помощники. Убрали часть этапов — выход в купальниках и творческий номер, видимо, чтобы было меньше разговоров. Мне предложили третье место, назвали сумму в 50 000 долларов, я сказала — нет. Я воспитана по-другому, я за справедливость, порядочность и честность, — говорит Яна Барвичуте. — Тот титул, что я получила, для меня важнее. Я считаю, главное — королевой быть, а не казаться ею.