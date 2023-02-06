Сибирячка заявила, что с нее требовали 50 тысяч долларов за третье место в «Миссис Вселенная» — она отказалась платить

42-летняя жительница Новосибирска Яна Барвичуте получила титул «Миссис Вселенная Спорт» на международном конкурсе красоты, который проходил в Болгарии с 30 января по 5 февраля. За главную корону боролось около 100 женщин с разных уголков мира.
— Очень надеюсь на вашу поддержку, заранее благодарю. Сейчас мы активно готовимся. На самом деле, это очень трудоемкий процесс подготовки, где необходимо продумать все до мелких деталей. Чего только стоит один национальный костюм матрешки, над которым работают несколько человек, сколько еще многого шьется и готовится для данного конкурса, — делилась впечатлениями Яна Барвичуте в начале конкурса, о котором рассказывала в своем Instagram* (социальная сеть Instagram* запрещена в России).
С национальным костюмом у Яны произошел казус — кто-то из участниц выкрутил болт из конструкции и тем самым чуть не сорвал выход сибирячки.
— Это такой стресс, мы обнаружили поломку прямо перед моим выходом на сцену. Предварительно я несколько раз проверяла исправность конструкции, всё было в порядке. Не знаю, кто мне сделал такую подлость. Часть конструкции начала отделяться, хорошо, что был небольшой штырь, на котором она смогла удержаться. Я всё равно смогла достойно выступить, шла аккуратно, — делится Яна.
Женщина отмечает, что не ощущала конкуренции, так как была хорошо подготовлена. Результатами конкурса она осталась недовольна, распределение мест, по ее мнению, было нечестным, первые места куплены.
— Титул, который мне дали, — то, чем я занимаюсь всю жизнь. Я спортсменка, годами закаленная моральными принципами и привыкшая, что победу нужно завоевать, заслужить, а не покупать. В спорте тебя оценивают по результату, который ты показываешь, здесь такого не было. На конкурсе я была поражена тем, что не было ни жюри, ни голосования, только владельцы и помощники. Убрали часть этапов — выход в купальниках и творческий номер, видимо, чтобы было меньше разговоров. Мне предложили третье место, назвали сумму в
Для Яны Барвичуте это не первый опыт участия в подобном мероприятии, в прошлом году она получила титул «Королева бизнеса России». Она является президентом новосибирской «Федерации фитнес-аэробики», имеет множество званий. Кроме того, сибирячка попала в энциклопедию успешных людей Who is who и написала 19 учебно-методических пособий по фитнесу.
А победила в конкурсе 34-летняя жительница Удмуртии.
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