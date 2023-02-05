34-летняя россиянка из Удмуртии стала «Миссис Вселенная»: любуемся ее фото

Сегодня 5 февраля россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная».
Елене Максимовой 34 года, она из Удмуритии. В финале конкурса она обошла 120 конкуренток из разных стран.
— Конкуренция на конкурсе была очень жесткая — рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу, — поделилась Елена.
Елена стала первой в истории россиянкой, которая получила этот титул. Сейчас она живет в Ижевске, руководит сетью языковых центров и воспитывает двоих детей. Хобби красавицы — путешествия: она побывала уже в 34 странах.
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