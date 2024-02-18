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«Я на весь Лас-Вегас заявила: «Алиса Голубева, Новосибирск!» Как сибирячка покорила мировой конкурс красоты

Представлявшая Россию сибирячка рассказала о секрете молодости и о любви к себе

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Алисе Голубевой 32 года. Она замужем, у пары есть сын. Сибирячка работает преподавателем английского языка в онлайн-школе

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Алиса Голубева — красивая, уверенная в себе женщина, про таких говорят: спортсменка, комсомолка и просто красавица. У нее за плечами уже два конкурса красоты, и две победы. В январе сибирячка ездила покорять Америку — в Лас-Вегасе прошел мировой конкурс красоты «Миссис Мира», где за корону боролись 38 участниц со всего мира. Корреспондент НГС поговорила с Алисой Голубевой об эмоциях и атмосфере на конкурсе, конкурентках, о красоте и любви к себе.

Алиса Голубева — не новичок в конкурсах красоты. Ее история началась с участия в региональном мероприятии «Миссис Новосибирск International» в 2023 году. Тогда она выиграла главный приз: поездку в Москву на «Миссис Россия Мира» — национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин, который по традиции проходит в США.

В Москве Алиса не осталась незамеченной, эффектно проявила себя и получила корону и титул «Миссис Россия Мира». Следующий этап — «Миссис Мира» в Лас-Вегасе. Победительница начала активно готовиться: брала уроки дефиле и ораторского мастерства, готовила красивые платья для выходов, прошла курсы по макияжу и прическам. Спустя полгода Алиса оказалась на сцене самого масштабного конкурса красоты.

Алиса Голубева начала участвовать в конкурсах красоты в прошлом году — с регионального этапа «Миссис Новосибирск International»

Алиса Голубева начала участвовать в конкурсах красоты в прошлом году — с регионального этапа «Миссис Новосибирск International»

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— Конечно, это невероятная гордость — представлять Россию на международном уровне. И в то же время большая ответственность, — говорит Алиса Голубева и добавляет, что саморазвитием она занималась всегда, а не только для конкурсов: у нее два высших образования, она занимается спортом и благотворительностью. — Я работаю преподавателем английского языка в онлайн-школе. Мне всегда нравилось работать с детьми, поэтому несколько лет назад я получила педагогическое образование и сейчас занимаюсь любимым делом.

Лас-Вегас

Участие в конкурсе международного уровня — это незабываемые эмоции. Весь процесс Алиса сравнивает с праздником. Ей нравились репетиции, фотосессии, вечерние мероприятия и выступление на сцене — полученный опыт она запомнила на всю жизнь.

— Мне понравилось знакомиться с участницами. Все они — достойные представительницы своих стран: жены, мамы и состоявшиеся, успешные женщины. Наше мероприятие проходило в очень доброжелательной атмосфере, мы сдружились со многими девочками и до сих пор поддерживаем связь в соцсетях. Настоящие королевы никогда ничего друг другу не испортят, а наоборот, придут на помощь. Можно сказать, что это девиз всех конкурсов красоты, в которых я участвовала, — рассказывает Алиса.

Своим выступлением она осталась довольна, несмотря на то, что победу на этот раз одержать не удалось — в тройку финалисток вошли представительницы Колумбии, Канады и Германии. В итоге корона победительницы досталась ослепительной блондинке из Германии Джулии Каролин.

— Было 4 этапа: выход в национальном костюме, выход–визитка, в платье от спонсоров, в купальнике и дефиле в вечернем платье. В национальном костюме я рассказывала про Матрешку — русский символ женственности, материнства и красоты. А на визитке нужно было назвать свое имя и город, так что я на весь Лас-Вегас заявила: «Алиса Голубева, Новосибирск!» — вспоминает сибирячка.

Алиса говорит, что больше не хочет участвовать в конкурсах красоты — самый масштабный этап она уже посмотрела

Алиса говорит, что больше не хочет участвовать в конкурсах красоты — самый масштабный этап она уже посмотрела

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Девушка уверяет, что ни на одном конкурсе ей не предлагали купить корону: «Это самый распространенный миф о конкурсах красоты».

Погулять в Лас-Вегасе Алисе удалось только в последний вечер после финала. В поездке ее сопровождал муж, вместе они прошлись по главной улице, посмотрели на знаменитые фонтаны, отели и казино. Все остальные дни конкурсантки были заняты с раннего утра и до позднего вечера.

— Лас-Вегас очень красивый. Знаменитостей мы не встретили, но с участницами конкурса посетили концерт Фрэнки Валли из группы Four seasons, послушали популярные американские песни 60-х, — рассказывает Алиса.

Про любовь к себе

В обществе распространено мнение, что после победы в конкурсах красоты, особенно в масштабных, женщины становятся высокомернее, считают себя лучше других, особенными. Алиса думает, что это глупость.

— Я считаю, что любая женщина должна чувствовать себя особенной и любить себя просто так, независимо от участия в конкурсах красоты. Конечно, любой опыт публичных выступлений, выход на сцену, проявление себя делает тебя лучше и сильнее, — рассуждает она.

Женщинам, которые перестали чувствовать себя уверенными и красивыми по разным причинам женщина советует больше внимания уделять себе, прислушиваться к своим ощущениям и желаниям.

— Займитесь своим здоровьем, спортом и питанием, найдите любимое дело, хобби. Проводите время с близкими, высыпайтесь и пейте больше воды. Сделайте красивую прическу и почаще улыбайтесь, — подсказывает сибирячка.

Красота и спорт

Уже 7 лет Алиса занимается теннисом и участвует в турнирах

Уже 7 лет Алиса занимается теннисом и участвует в турнирах

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Как и положено настоящей королеве красоты, Алиса много времени уделяет уходу за собой, регулярно посещает косметолога.

— На моем лице нет пластики и инъекций, — уверяет она. — Не открою вам никакого нового секрета, но залог красоты — это правильное питание и занятия спортом.

На протяжении 7 лет сибирячка занимается теннисом — это ее любимый вид спорта. Каждые выходные Алиса участвует в турнирах не только в России, но и ездит в другие страны, и даже на отдыхе она находит время на то, чтобы взять в руки ракетку.

— У меня было много побед и много поражений, но игра всегда приносит огромное удовольствие. Дома у меня много кубков, но свой главный турнир я еще не выиграла, думаю, все впереди, — делится Алиса.

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