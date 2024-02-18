«Я на весь Лас-Вегас заявила: «Алиса Голубева, Новосибирск!» Как сибирячка покорила мировой конкурс красоты

Алиса Голубева — не новичок в конкурсах красоты. Ее история началась с участия в региональном мероприятии «Миссис Новосибирск International» в 2023 году. Тогда она выиграла главный приз: поездку в Москву на «Миссис Россия Мира» — национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин, который по традиции проходит в США.

В Москве Алиса не осталась незамеченной, эффектно проявила себя и получила корону и титул «Миссис Россия Мира». Следующий этап — «Миссис Мира» в Лас-Вегасе. Победительница начала активно готовиться: брала уроки дефиле и ораторского мастерства, готовила красивые платья для выходов, прошла курсы по макияжу и прическам. Спустя полгода Алиса оказалась на сцене самого масштабного конкурса красоты.