«Очень любят европейскую внешность». Модель plus size рассказала, почему в Китае ждут пышных русских красавиц

В марте этого года северянка вернулась из Китая, где находилась с октября. Это был уже не первый опыт жизни в Китае, впервые девушка побывала там еще в 2018 году.

Первая возможность поехать в Китай появилась, когда Диана была 20-летней студенткой второго курса факультета психологии. Вместе с одногруппниками девушка подала документы на обучение в Китае — и по итогу в колледж приняли всех. Причем китайская сторона предоставила образование на бесплатной основе, решила жилищный вопрос, оплатила билеты и гарантировала стипендию. Так наша землячка стала жить на острове Хайнань. Это самый Южный остров Китая в городе Шанхае.

