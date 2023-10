«Очень любят европейскую внешность». Модель plus size рассказала, почему в Китае ждут пышных русских красавиц

— Идеальная фигура для plus size — это песочные часы. Такого особого стандарта, как размер сетки plus size, нет. Потому что плюс-сайз-девочка идет начиная с 46-го размера одежды. И при этом 62-й тоже plus size считается. И мы все работаем на своего просто заказчика. Ну вообще, если смотреть какие-то европейские стандарты плюс-сайз-моделинга, — это 175, 110, 80, 110.