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«Очень любят европейскую внешность». Модель plus size рассказала, почему в Китае ждут пышных русских красавиц

Диана Капелина из Архангельска рассказывает про опыт работы в Поднебесной

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Архангелогородка рассказывает, каких девушек с пышными формами ждут в модельном бизнесе

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Диана Капелина из Архангельска получила уникальный опыт — стала моделью plus size в Китае. Девушка говорит, что русские девушки там весьма востребованы в этой индустрии — на них смотрят с восхищением, готовы платить за съемки приличные деньги, а еще... зовут замуж. Диана рассказала 29.RU, как попала в китайский модельный бизнес. Сколько там платят за съемки, если сравнивать с Россией. Какая внешность в приоритете и почему мужчины заглядываются не на китаянок.

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В Китае модельные агентства ждут русских красавиц, а мужчины — мечтают о жене из России

Видео: Кристина Полевая

Как поехала в Китай

Диана Капелина сейчас живет в Архангельске и работает преподавателем китайского языка, совмещая это с карьерой модели plus size — предложения по этому профилю есть из разных городов России и не только.

В марте этого года северянка вернулась из Китая, где находилась с октября. Это был уже не первый опыт жизни в Китае, впервые девушка побывала там еще в 2018 году.

Первая возможность поехать в Китай появилась, когда Диана была 20-летней студенткой второго курса факультета психологии. Вместе с одногруппниками девушка подала документы на обучение в Китае — и по итогу в колледж приняли всех. Причем китайская сторона предоставила образование на бесплатной основе, решила жилищный вопрос, оплатила билеты и гарантировала стипендию. Так наша землячка стала жить на острове Хайнань. Это самый Южный остров Китая в городе Шанхае.

— Появилось желание поехать и серьезно заняться изучением китайского, — признаётся Диана, которая сейчас уже уверенно общается на этом языке. — У меня хороший бытовой уровень. Я жила там, училась, у нас были каждый день пары с восьми утра до четырех дня. Плюс мы общались постоянно с китайцами, потому что они на английском не разговаривают. Почти никто!

Девушка до сих пор удивляется, каким легким и внезапным было это решение — переехать в страну без знания языка и культуры и даже без китайской валюты (в Архангельске ее не купить. — Прим. ред.).

— Уже потом мы узнали, что там везде можно платить русскими картами, — улыбается северянка.

В итоге ребята, среди которых была и Диана, год изучали китайский язык и культуру.

Сначала девушка выучила язык, а потом это пригодилось ей в карьере модели

Сначала девушка выучила язык, а потом это пригодилось ей в карьере модели

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«Отправьте меня в Китай!»

Когда обучение завершилось и Диана вернулась домой, она заскучала по Китаю и даже думала бросить учебу в России, чтобы вернуться в Китай и поступить в вуз там.

— Это было бы и сложно, и дорого. К тому же мама настояла на том, чтобы я окончила вуз в России, а потом делала всё, что хотела. И это, конечно, было правильным решением, потому что началась пандемия и всех студентов просто отправили в Россию. Я понимала, что, пока есть вирус, мне не вернуться. Стала работать моделью, участвовать в конкурсах красоты.

Успехи в новой деятельности привели модель в Стамбул, где Диана какое-то время работала на подиуме. Когда ковидные ограничения в Китае стали не такими строгими, она снова задумалась о возвращении туда:

— Стала узнавать, что девочки-модели переехали в Китай. Позвонила своему боссу модельного агентства и сказала: «Отправьте меня в Китай. Я знаю китайский язык и знаю их культуру! Пожалуйста!» И вот потом началась спецоперация. Тут я, конечно, подумала: «Всё, буду жить в России». Непонятно было, как сложатся отношения с другими странами.

В итоге Китай остался в содружестве с Россией, Диана получила китайский контракт, потом визу и полетела снова в страну, которая ее так очаровала. Какое-то время девушка была на карантине, а потом по полной окунулась в интересную работу. Как модель plus size она рекламировала одежду на международном маркетплейсе.

— Идеальная фигура для plus size — это песочные часы. Такого особого стандарта, как размер сетки plus size, нет. Потому что плюс-сайз-девочка идет начиная с 46-го размера одежды. И при этом 62-й тоже plus size считается. И мы все работаем на своего просто заказчика. Ну вообще, если смотреть какие-то европейские стандарты плюс-сайз-моделинга, — это 175, 110, 80, 110.

Диана работала моделью в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Китае и Турции. В Архангельске ее тоже приглашают на съемки

Диана работала моделью в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Китае и Турции. В Архангельске ее тоже приглашают на съемки

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Диана говорит, что в Китае съемки, как правило, поставлены на поток — работаешь с восьми утра, приезжаешь в студию примерно к семи, и тебя начинают красить. Пока делают макияж и прическу — твое рабочее время уже идет и оплачивается. Потом модель фотографируют. Ассистенты очень активные, постоянно что-то поправляют. Девушка замечает, что в России они не так «прилипают» к моделям. Еще любопытно, что в нашей стране, как правило, одна съемка — это один образ. А в Китае за пару часов можно перевоплотиться несколько раз.

В России моделям платят копейки, как замечает Диана. Прожить, работая моделью в столице, еще можно, но в других городах нереально сделать это основным доходом. В Китае у девушки был контракт, в котором была прописана стоимость одного часа — 10 000 рублей. И деньги начинаешь зарабатывать еще сидя в кресле перед визажистом.

На девушек с европейской внешностью в Китае смотрят по-особенному

На девушек с европейской внешностью в Китае смотрят по-особенному

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«Есть запрос на русскую красоту»

Китай стал для северянки страной возможности — там, как выяснилось, есть запрос на русскую красоту

Китай стал для северянки страной возможности — там, как выяснилось, есть запрос на русскую красоту

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— У китайцев есть запрос на русскую красоту. Они вообще очень любят европейскую внешность, наверное, потому что это необычно для них. Был такой случай, что мы стояли с подружкой на пешеходном переходе и ждали, пока светофор загорится, и бабушка подошла сзади и потрогала волосы подружки, потому что она блондинка. Эта старая китаянка никогда в жизни не видела светлые волосы. И она стоит и трогает. И нам страшно, и немножко смешно, и как-то неудобно.

Более того, мужчины в Китае ищут себе спутницу европейской внешности, в том числе — из России.

— Во-первых, это престиж. Во-вторых, это дети, которые обладают еще иногда европейской внешностью, — объясняет Диана. — Китайцы считают европейскую внешность очень красивой. Белую кожу тоже считают красивой, но моделей любят загорелых. То есть все русские девочки plus size загорают сильно. И, в-третьих, потому что у китаянок там очень высокие запросы.

Девушка объясняет это и демографической политикой, тенденции были разные, но в последнее время мужчин стало больше, чем женщин, и у вторых появилась возможность выбирать... Они устанавливают свои правила.

— У нас считается, что женщина если меркантильная, то это плохая женщина. А в Китае других женщин нет, только меркантильные, — смеется Диана. У нее, к слову, нет цели найти в Китае мужчину.

— Они все-таки маленькие, а я такая большая! Я как-то даже вот рядышком ходить не хочу, — самоиронично замечает архангелогородка.

А еще китайцы очень худые, при этом едят много!

— Не знаю, может быть, это особенность метаболизма, или это как-то объясняется тем, что они живут на юге, хотя на юге люди худеют, потому что им просто меньше хочется есть — жарко. А тут им не хочется меньше есть, они много едят!

При этом в Диане не всегда сразу распознают россиянку — глаза у девушки светлые, но кожа смуглая, и когда становится ясно, откуда она, китайцы реагируют эмоционально:

— Все в восторге, поскольку они очень любят русских. Любят нашу политику. Переживают за нас. Они считают, что мы братские народы.

Девушка говорит, что в одной из библиотек, где она занималась еще как студентка, висел портрет Ленина с известной цитатой, только на китайском: «Учиться, учиться и учиться».

Гражданство в Китае Диане неинтересно, переезжать туда на постоянку она не планирует. А тех, кто об этом мечтает, она предупреждает, что это довольно сложный процесс:

— В Китае ты не получишь гражданство просто так. В Китае ты либо должна состоять в браке больше пяти лет, или у тебя сначала будет вид на жительство — пять лет. Каждый год его продлевают, продлевают... И после пяти лет тебе дадут возможность получить гражданство.

Диана продолжает свою карьеру модели, активно участвует в съемках и при возможности, как говорит сама, — по работе поедет и в Китай.

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