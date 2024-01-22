В Лас-Вегасе выбрали миссис мира: вы только посмотрите, кто обошел красотку из России

В Лас-Вегасе завершился финал международного конкурса красоты «Миссис мира». Россию на нем представляла участница из Новосибирска Алиса Голубева, но она, к сожалению, не попала в топ-17. В тройку финалисток вошли представительницы Колумбии, Канады и Германии. В итоге корона победительницы досталась ослепительной блондинке из Германии Джулии Каролин.
Незадолго до финального выхода Джулия рассказывала, что бесконечно благодарна за знакомство с другими участницами.
— Мы разделяем не только сцену, но и великую цель в душе, — писала Джулия у себя в соцсетях. — Я безмерно благодарна своей семье, друзьям и сторонникам во время этого путешествия к «Миссис мира». Без всех вас я бы не смогла осуществить свою мечту.
Те, кто видел церемонию награждения, отмечали, что финалистки были не особенно довольны, как распределились места. Многие заметили, что и Джулия могла бы проявить больше радости в тот момент, когда на нее надевали корону. Но места конкурса от мнения зрителей особенно не зависят.
В общей сложности за корону победительницы боролись 38 красавиц со всего мира. Чтобы добиться престижного титула, они показывали себя в конкурсах дефиле, демонстрировали талант и изящество.
Победительница конкурса этого года работает психологом и специализируется на зоотерапии — методе лечения пациентов с помощью домашних животных.
Россию на «Миссис мира» в этом году представляла красавица из Новосибирска Алиса Голубева — весной прошлого года она завоевала корону конкурса «Миссис Новосибирск International».
Алиса, комментируя свое участие в «Миссис мира», отметила, что из-за отсутствия призового места расстраиваться не собирается — ведь она сделала всё возможное, чтобы покорить строгое судейство.
— Я не заняла призовое место. Это потрясающее мероприятие, организация которого была на высшем уровне. Я действительно довольна своим выступлением. И сделала всё, что от меня зависит. Еще раз благодарю всех, кто за меня болел, — написала Алиса у себя в соцсетях.
Несмотря на то, что Алиса не вошла и в тройку финалисток, организаторы конкурса «Мисс Новосибирск» поздравили ее «с завершением этого невероятного опыта».
— Наша красавица, спортсменка и умница Алиса Голубева! Мама, педагог по английскому языку, победительница турниров по большому теннису! Для всех нас ты — самая красивая участница конкурса «Миссис мира». Поздравляем с завершением этого невероятного опыта участия в международном конкурсе! Пусть мы не завоевали главную корону, но наша королева Алиса с честью и достоинством представила свою страну. Гордимся и поздравляем! — поздравили Алису организаторы конкурса «Мисс Новосибирск».