В Лас-Вегасе выбрали миссис мира: вы только посмотрите, кто обошел красотку из России

Незадолго до финального выхода Джулия рассказывала, что бесконечно благодарна за знакомство с другими участницами.

— Мы разделяем не только сцену, но и великую цель в душе, — писала Джулия у себя в соцсетях. — Я безмерно благодарна своей семье, друзьям и сторонникам во время этого путешествия к «Миссис мира». Без всех вас я бы не смогла осуществить свою мечту.