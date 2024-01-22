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В Лас-Вегасе выбрали миссис мира: вы только посмотрите, кто обошел красотку из России

Нашу страну в конкурсе представляла участница из Новосибирска

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На этом фото три победительницы конкурса «Миссис мира» разных лет, теперь к ним присоединилась еще одна королева

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В Лас-Вегасе завершился финал международного конкурса красоты «Миссис мира». Россию на нем представляла участница из Новосибирска Алиса Голубева, но она, к сожалению, не попала в топ-17. В тройку финалисток вошли представительницы Колумбии, Канады и Германии. В итоге корона победительницы досталась ослепительной блондинке из Германии Джулии Каролин.

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Видео: tgpc_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Незадолго до финального выхода Джулия рассказывала, что бесконечно благодарна за знакомство с другими участницами.

— Мы разделяем не только сцену, но и великую цель в душе, — писала Джулия у себя в соцсетях. — Я безмерно благодарна своей семье, друзьям и сторонникам во время этого путешествия к «Миссис мира». Без всех вас я бы не смогла осуществить свою мечту.

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Те, кто видел церемонию награждения, отмечали, что финалистки были не особенно довольны, как распределились места. Многие заметили, что и Джулия могла бы проявить больше радости в тот момент, когда на нее надевали корону. Но места конкурса от мнения зрителей особенно не зависят.

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В общей сложности за корону победительницы боролись 38 красавиц со всего мира. Чтобы добиться престижного титула, они показывали себя в конкурсах дефиле, демонстрировали талант и изящество.

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Победительница конкурса этого года работает психологом и специализируется на зоотерапии — методе лечения пациентов с помощью домашних животных.

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Россию на «Миссис мира» в этом году представляла красавица из Новосибирска Алиса Голубева — весной прошлого года она завоевала корону конкурса «Миссис Новосибирск International».

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Алиса, комментируя свое участие в «Миссис мира», отметила, что из-за отсутствия призового места расстраиваться не собирается — ведь она сделала всё возможное, чтобы покорить строгое судейство.

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— Я не заняла призовое место. Это потрясающее мероприятие, организация которого была на высшем уровне. Я действительно довольна своим выступлением. И сделала всё, что от меня зависит. Еще раз благодарю всех, кто за меня болел, — написала Алиса у себя в соцсетях.

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Несмотря на то, что Алиса не вошла и в тройку финалисток, организаторы конкурса «Мисс Новосибирск» поздравили ее «с завершением этого невероятного опыта».

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— Наша красавица, спортсменка и умница Алиса Голубева! Мама, педагог по английскому языку, победительница турниров по большому теннису! Для всех нас ты — самая красивая участница конкурса «Миссис мира». Поздравляем с завершением этого невероятного опыта участия в международном конкурсе! Пусть мы не завоевали главную корону, но наша королева Алиса с честью и достоинством представила свою страну. Гордимся и поздравляем! — поздравили Алису организаторы конкурса «Мисс Новосибирск».

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