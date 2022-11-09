«Корона стоит дорого»: как новосибирская телеведущая ищет красоток по всей стране и отправляет за границу

Курсы телеведущих в Новосибирске проводил 49-й канал, но гарантий приема на работу не было. Яну такое условие ничуть не огорчило: напротив, она попросила взять ее на практику бесплатно, ради опыта. Один сюжет, второй, третий — и вот девушка влилась в процесс и стала полноправным участником команды « НСК 49 ».



— Мое образование, навыки и опыт позволяли мне говорить на любые темы, и я решила: это то, что я хочу. Я вела прогноз погоды, было много студийных работ, мы снимали новогодние ночи, сейчас у меня своя рубрика по утрам — «Астропрогноз», — рассказывает Яна и добавляет, что уже пять лет работает на новосибирском канале.