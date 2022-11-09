«Корона стоит дорого»: как новосибирская телеведущая ищет красоток по всей стране и отправляет за границу

Когда Яне Соловьевой было 10 лет, она мелькала на местном якутском телеканале, выразительно зачитывая для зрителей поздравительные речи. Уже тогда девочку привлекла работа на телевидении, но Яна сделала всё по правилам: окончила школу, переехала в большой город, поступила в университет и получила два высших образования. Мечта стать звездой экрана забрезжила вновь спустя много лет, и на этот раз Яна не стала откладывать ее в долгий ящик. Популярная телеведущая рассказала НГС о том, как добилась успеха на ТВ и увлеклась конкурсами красоты, став представителем престижного мероприятия в Сингапуре.
Круто ты попал на ТВ
Целых 10 лет Яна Соловьева работала по специальности инженером и даже не думала о телевидении. Семья, муж, маленький ребенок — всё у нее было как положено, казалось бы, о чем еще мечтать? Когда сыну исполнился год, молодая мама вышла из декрета и обнаружила, что комфортный некогда график работы отнимает у нее слишком много времени. Яна решила, что настало время перемен, к тому же просидеть всю жизнь на одном месте ей тоже не хотелось. Тогда-то она и вспомнила позабытую мечту детства.
Курсы телеведущих в Новосибирске проводил
— Мое образование, навыки и опыт позволяли мне говорить на любые темы, и я решила: это то, что я хочу. Я вела прогноз погоды, было много студийных работ, мы снимали новогодние ночи, сейчас у меня своя рубрика по утрам — «Астропрогноз», — рассказывает Яна и добавляет, что уже пять лет работает на новосибирском канале.
Два года назад Яна решила улучшить навыки и пошла учиться в Высшую школу телеведущих «Останкино». Кроме того, ей хотелось получить документ, официально подтверждающий ее квалификацию и причастность к миру ТВ. По словам Яны, в школе телеведущих любят учеников из регионов, оценивают их как целеустремленных и старательных.
— Как мне сказали, у региональных телеканалов больше времени на работу, на подачу материала. Мы сконцентрированы на своих местных новостях, можем подать информацию качественнее, но в плане техники и оснащения мы сильно проседаем, — говорит Яна.
В «Останкино» Яне посчастливилось учиться у лучших из лучших: Марии Ситтель, Дмитрия Губерниева, Елены Летучей, Ивана Чуйкова — список можно продолжать. Сессии длятся по две недели: Яна приезжает в Москву, учится, получает задание и уезжает обратно домой. Все полученные навыки, техники и приемы сибирячка успешно применяет на практике.
— Мне нравится студийная работа. Я бы хотела попробовать себя в роли телеведущей экспертного шоу, интервью или интеллектуальной программы. Мне очень нравится «Слабое звено», интересны и музыкальные передачи. Моя мечта уже сбылась — я на ТВ, а дальше посмотрим, — делится Яна, умолчав о дальнейших карьерных планах. Иронично говорит, что нужно сначала окончить школу и получить диплом.
Иногда Яну Соловьеву узнают прохожие на улицах, делают ей комплименты.
— Это приятно, — улыбается Яна.
Красота и корона
В 2017 году Яна решила принять участие в конкурсе красоты. Из 50 участниц она вошла в
— Организаторская деятельность мне близка, у меня был большой опыт на прошлой работе. Я начала обзванивать уже существующие конкурсы, так как придумывать свой — затея плохая. Я хотела работать с конкурсами за границей, чтобы участницам было интересно ездить. Хотела найти такой конкурс, у которого еще не было представителя в России, хотела стать первой, — рассказывает Яна Соловьева.
Обзвонив около 50 разных вариантов, Яна остановилась на конкурсе красоты в Сингапуре и предложила свою кандидатуру в качестве официального национального директора.
— Ко мне отнеслись с недоверием и сообщили, что представитель уже есть. Я начала искать дальше, но спустя время они сами мне перезвонили и попросили прислать двух участниц на Россию и Сибирь за один месяц до начала конкурса, — рассказывает женщина.
Не без труда Яна отыскала девушек, одну из Волгограда, вторую — из Казани.
— Новосибирские королевы красоты не проявили энтузиазма — далеко лететь и дорого. Участие в конкурсах красоты происходит за счет участниц, организаторы ничего не оплачивают, — объясняет Яна Соловьева. — В итоге отправленная мною девушка из Казани выиграла. Я была приятно удивлена: значит, всё по-честному. Меня это вдохновило, и я предложила себя на роль директора конкурсов во всех категориях, но на эксклюзивных условиях: кроме меня никто не будет отправлять им Россию, в то же время я не буду отправлять участниц на другие конкурсы.
С того момента Яна Соловьева отправила на международный конкурс красоты уже более 50 человек, 10 из которых привезли в Россию победу.
— Бывало такое, что мои девочки побеждали два года подряд. На конкурсе нет такого, что раз участница победила в прошлом году, то на следующий год ей ничего не дадут. По правилам, королева прошлого года приезжает на конкурс, чтобы передать корону следующей победительнице, — рассказывает директор конкурсов красоты. — Я знаю, что некоторые конкурсы красоты имеют свои расценки, корона победительницы стоит очень дорого. Когда участница спрашивает меня, сколько стоит победа, я отвечаю, что корона не продается, цена — вся ваша подготовка. Виза, перелет, жилье, а дальше всё зависит от вас.
Участие в сингапурском конкурсе красоты девушки воспринимают как интересное приключение. График напряженный — 6 дней непрерывной работы, но полученные эмоции, по словам Яны, того стоят.
— Не все едут за победой. Девушкам интересно, на что они способны. Каждая учится новому, учится подавать себя, после конкурса девушки приезжают другими. В процессе появляется азарт, желание выиграть. Судьям не столько важна фигура или рост, скорее, то, как участницы себя несут. Надменность и излишняя самоуверенность порой играют не в пользу участниц. Мне нравится, что наш конкурс смотрит больше на личность, а не на красоту, — объясняет Яна.
Должность директора международного конкурса красоты для Яны — хобби, на этой деятельности она не зарабатывает. Последний раз Яна летала в Сингапур еще до пандемии, и только в этом октябре ей удалось снова побывать на конкурсе и привезти победу в нашу страну — отправленная Яной на конкурс жительница Перми представляла Евразию и победила среди 30 стран. В Новосибирск тоже приехал значимый результат — сибирячка Анжелика Кононова вошла в
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