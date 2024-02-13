«Мужики в колготках прыгают не за две копейки!»: новосибирцы раскритиковали НОВАТ за билеты в 50 тысяч рублей

Новосибирцы заявили, что НОВАТ стал недоступен для широкого круга зрителей из-за политики театра по продаже билетов. Обсуждение вызвало сообщение о продаже мест в ложе по 50 тысяч рублей и в партер по 30 тысяч рублей.
Такие цены сейчас на гала-концерт Светланы Захаровой (12+). Прима-балерина Большого театра, народная артистка России выступит в Новосибирске 27 марта. Гала-концерт пройдет в рамках XI Транссибирского Арт-фестиваля, и в нем примут участие звезды Национального балета Китая, Большого и Мариинского театров. Билеты почти за два месяца до концерта уже раскуплены.
Новосибирцы остались недовольны тем, что в театре динамическое ценообразование — чем меньше остается билетов, тем они становятся дороже.
— Мужики в колготках прыгают в НОВАТе не за две копейки — я скажу вам, кстати! Всё дальше НОВАТ от людей. Если коротко: оно того не стоит! Ходили на новогоднего Щелкунчика, ну максимум за это зрелище 1–1,5 тысяч рублей, хотя билеты стоили до 25 тысяч рублей и мы брали заранее по 6 тысяч, — отметил пользователь ЛеопольдНгс.
Его поддержал другой комментатор: «Культура в массы. Для народа только фильмы про чушпанов».
— Вот кого вы руководители от культуры вырастите в будущем с такими ценами на билеты. Театр полностью содержится на налогах. А потом будете удивляться, почему нет интереса к театру у молодежи. Мы студентами ходили в театры, а сейчас студент способен купить билет? — возмущен комментатор Дед хоккеист.
— Купил билеты за 50 тысяч рублей, далее будет в памяти надолго, поедая хлеб без масла. Зато зрелище и отсутствие холестерина, — философствует фыв.
— Если есть желающие почему нет? — рассуждает пользователь под ником 3.14. — Вот только нужно четко обговорить, что входит в стоимость билета (Proseсco, черная икра, крабы). У нас часто ничего не входит, а цена офигительная.
— Еще 50 тысяч и билет в Таиланд можно взять на 10 дней. Там балерины с изюминкой, — смеется комментатор Lisa17.
— А говорят, что у нас все равны, — возмущена Татьяна 53. — Простому гражданину разве что на экскурсию сходить в ложу, где ж такие деньжищи взять бюджетнику. Но всё раскупят нувориши, приедут из Омска, Томска, Барнаула и местные подтянутся.
— Под этот билет нужно ипотеку брать, — уверен читатель НГС.
Поступило и деловое предложение к руководству театра:
— А если на сцене кресло поставить, сколько стоить будет? — задал вопрос пользователь под ником Гость.
— В Красноярске это же событие продается от 800 до 7500 рублей, — уверяет читатель НГС. — Причем не первый год так уже. Или НОВАТ офонарел вообще или не знаю...
— «Динамическое ценообразование». Продинамить захотели бедных новосибирцев, — убежден один из комментаторов.
— Мир сошел с ума. Или я. Заплатить 50 тысяч за то, чтобы посмотреть на скачущих под музыку людей на сцене? Нет. Не могу и не хочу. Думаю, что в ложе будут сидеть не истинные почитатели данного искусства, а люди, которые просто могут заплатить такие деньги и лишний раз об этом показать другим, — рассуждает пользователь под ником Гость.
— Я живу в Новосибирске всего как 10 лет. И когда приехала, мечтала посетить театр оперы и балета, посмотреть «Лебединое озеро». С детства очень нравится мне балет. Но из-за высоких цен всегда, так ни разу и не смогла купить билет на балет. А теперь, видя стоимость билета в 100 тысяч рублей, я поняла, что моя мечта никогда уже не сбудется. Плакать хочется от такой жизни и условий, которые созданы обществом для всех нас — для малоимущих людей, пенсионеров, студентов, и людей не занимающих высоких постов и высоких бизнесов. Очень жаль, что такое деление людей, разделение людей на богатых и нищих. Недоступно для нас такие зрелища! Пожизненно всё недоступно! Только в клуб нам можно сходить. Да и там тоже не всё бесплатно. Вот представляете какая несправедливость в отношении других людей? Когда они тоже люди, но всё понимают, что они лицом и карманом своим не вышли, — недовольна читательница НГС.
В свою очередь в НОВАТе объяснили, что ложа стоит дороже из-за особого сервиса. И посоветовали зрителям заранее покупать билеты на представления, чтобы была возможность сэкономить.
В конце января в НОВАТе состоялась первая премьера 2024 года: на Малой сцене поставили «Сказку о царе Салтане» (6+). Режиссер немного сократил и адаптировал для юных зрителей одну из самых известных опер Римского-Корсакова.