«Мужики в колготках прыгают не за две копейки!»: новосибирцы раскритиковали НОВАТ за билеты в 50 тысяч рублей

Новосибирцы остались недовольны тем, что в театре динамическое ценообразование — чем меньше остается билетов, тем они становятся дороже.

— Мужики в колготках прыгают в НОВАТе не за две копейки — я скажу вам, кстати! Всё дальше НОВАТ от людей. Если коротко: оно того не стоит! Ходили на новогоднего Щелкунчика, ну максимум за это зрелище 1–1,5 тысяч рублей, хотя билеты стоили до 25 тысяч рублей и мы брали заранее по 6 тысяч, — отметил пользователь ЛеопольдНгс.

