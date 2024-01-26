freedom
Реклама
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 88.66
eur 96.64
СрочноМинздрав отказывается покупать лекарство за 50 млн
Все новости
Все новости

«Подключили нейросеть»: оперу «Сказка о царе Салтане» поставили в НОВАТе — смотрим, как помог искусственный интеллект

Традиционные декорации заменили эффектными видео

994

Превращение Царевны Лебеди тоже оформлено видеорядом

Поделиться

В НОВАТе первая премьера 2024 года — на Малой сцене дают «Сказку о царе Салтане» (6+). Режиссер немного сократил и адаптировал для юных зрителей одну из самых известных опер Римского-Корсакова. В создании яркого, сказочного видеоряда использовали помощь нейросети. Так что декорации получились особыми. Журналисты НГС смогли посмотреть постановку раньше премьеры.

Мы подготовили видео, чтобы вы могли всё увидеть сами.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Оперу «Сказка о царе Салтане» Римский-Корсаков написал к 100-летию со дня рождения Александра Пушкина. Художником-постановщиком премьеры был Михаил Врубель и, вдохновившись работой, он создал картину «Царевна-Лебедь», которая сейчас хранится в Третьяковской галерее.

В НОВАТе опера стала продолжением цикла «Пушкиниана». В прошлом году театр дал «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». В этом году главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев взялся за следующую сказку.

В оригинале опера о Салтане длится три часа, поэтому ее решили адаптировать для семейного просмотра. В итоге сократили почти до двух часов.

— Мы сохранили ту линию музыкальной драматургии, которая очень важна и ценна, за что мы и любим Римского-Корсакова, — отметил главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. — Опера все равно масштабная, и мы привлекли полный состав артистов хора. В постановке занята лучшая часть нашей труппы.

За пульт дирижера встал маэстро Евгений Волынский

За пульт дирижера встал маэстро Евгений Волынский

Поделиться

Партию царя Салтана исполняет бас Никита Мухин. За два года работы в театре он обрел множество поклонников и поклонниц

Партию царя Салтана исполняет бас Никита Мухин. За два года работы в театре он обрел множество поклонников и поклонниц

Поделиться

В работе над постановкой использовали нейросеть. Искусственный интеллект помогал создавать видеоряд. Его вместо декораций транслировали на арки сцены. Получилась настоящая сказка.

— Мы подключили нейросеть. Она сэкономила нам время, — подчеркнул Вячеслав Стародубцев. — Нейросеть сгенерировала основу, которую уже руками наш видеохудожник Вадим Дуленко дополнял и изменял. Без человека нейросеть сама ничего не создаст, это мое четкое убеждение. Я имею в виду, что в искусстве, в культуре, в живописи, в театре она не дееспособна. Поэтому присутствие человека будет всегда.

Видеоряд позволяет удержать внимание детей, несмотря на серьезный и виртуозный оперный материал.

Такие живые декорации сразу приковывают к себе внимание

Такие живые декорации сразу приковывают к себе внимание

Поделиться

С помощью видео удалось создать динамику

С помощью видео удалось создать динамику

Поделиться

Костюмы получились яркими и запоминающимися. Сразу виден контраст между жителями острова Буяна и царства Салтана. Первые — яркие, вторые — в более серых и тусклых тонах, ведь они пошли на страшный обман.

— Костюмам, поскольку это сказка, уделено достаточно большое внимание для того, чтобы все образы были красивыми, сказочными. Вернуть вот это ощущение с детства, когда ты видишь кого-то и у тебя начинает что-то прям замирать, — объяснил Тимур Гуляев, художник-постановщик НОВАТа.

От Царевны Лебеди невозможно оторвать глаз

От Царевны Лебеди невозможно оторвать глаз

Поделиться

Опера требует от исполнителей самого высокого уровня мастерства

Опера требует от исполнителей самого высокого уровня мастерства

Поделиться

Узнали героинь? Это ткачиха, повари<i class="_">ха</i> и сватья баба Бабариха!

Узнали героинь? Это ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха!

Поделиться

Взрослые на опере тоже не заскучают. Тепло на душе вызывают такие знаменитые симфонические картины — «Три чуда» и «Полет шмеля».

Самого шмеля в театре тоже сделали (посмотрите, какие у него глазки!). В насекомое превратился князь Гвидон и полетел посмотреть на отца. Его нападение на ткачиху, повариху и сватью бабу Бабариху — отдельное произведение сценического искусства. Главное, чтобы маленькие зрители не начали помогать его ловить. У нас был большой соблазн.

Шмель точно произведет впечатление и на юных зрителей, и на взрослых. Не уследить за его полетом просто невозможно

Шмель точно произведет впечатление и на юных зрителей, и на взрослых. Не уследить за его полетом просто невозможно

Поделиться

Результат работы шмеля, как говорится, — налицо!

Результат работы шмеля, как говорится, — налицо!

Поделиться

Оперу смогут посмотреть зрители с 6 лет

Оперу смогут посмотреть зрители с 6 лет

Поделиться

В сказке, конечно, победит добро и любовь

В сказке, конечно, победит добро и любовь

Поделиться

В октябре прошлого года состоялась премьера балет «Щелкунчик» (6+) в хореографии легендарного балетмейстера Юрия Григоровича. Эта постановка с успехом идет в «Большом театре» уже 57 лет. НГС посмотрел этот балет.

По теме

ОпераРимский-КорсаковНОВАТВячеслав Стародубцев
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter