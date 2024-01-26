«Подключили нейросеть»: оперу «Сказка о царе Салтане» поставили в НОВАТе — смотрим, как помог искусственный интеллект

В НОВАТе первая премьера 2024 года — на Малой сцене дают «Сказку о царе Салтане» (6+). Режиссер немного сократил и адаптировал для юных зрителей одну из самых известных опер Римского-Корсакова. В создании яркого, сказочного видеоряда использовали помощь нейросети. Так что декорации получились особыми. Журналисты НГС смогли посмотреть постановку раньше премьеры.
Мы подготовили видео, чтобы вы могли всё увидеть сами.
Оперу «Сказка о царе Салтане» Римский-Корсаков написал к
В НОВАТе опера стала продолжением цикла «Пушкиниана». В прошлом году театр дал «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». В этом году главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев взялся за следующую сказку.
В оригинале опера о Салтане длится три часа, поэтому ее решили адаптировать для семейного просмотра. В итоге сократили почти до двух часов.
— Мы сохранили ту линию музыкальной драматургии, которая очень важна и ценна, за что мы и любим Римского-Корсакова, — отметил главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. — Опера все равно масштабная, и мы привлекли полный состав артистов хора. В постановке занята лучшая часть нашей труппы.
В работе над постановкой использовали нейросеть. Искусственный интеллект помогал создавать видеоряд. Его вместо декораций транслировали на арки сцены. Получилась настоящая сказка.
— Мы подключили нейросеть. Она сэкономила нам время, — подчеркнул Вячеслав Стародубцев. — Нейросеть сгенерировала основу, которую уже руками наш видеохудожник Вадим Дуленко дополнял и изменял. Без человека нейросеть сама ничего не создаст, это мое четкое убеждение. Я имею в виду, что в искусстве, в культуре, в живописи, в театре она не дееспособна. Поэтому присутствие человека будет всегда.
Видеоряд позволяет удержать внимание детей, несмотря на серьезный и виртуозный оперный материал.
Костюмы получились яркими и запоминающимися. Сразу виден контраст между жителями острова Буяна и царства Салтана. Первые — яркие, вторые — в более серых и тусклых тонах, ведь они пошли на страшный обман.
— Костюмам, поскольку это сказка, уделено достаточно большое внимание для того, чтобы все образы были красивыми, сказочными. Вернуть вот это ощущение с детства, когда ты видишь кого-то и у тебя начинает что-то прям замирать, — объяснил Тимур Гуляев, художник-постановщик НОВАТа.
Взрослые на опере тоже не заскучают. Тепло на душе вызывают такие знаменитые симфонические картины — «Три чуда» и «Полет шмеля».
Самого шмеля в театре тоже сделали (посмотрите, какие у него глазки!). В насекомое превратился князь Гвидон и полетел посмотреть на отца. Его нападение на ткачиху, повариху и сватью бабу Бабариху — отдельное произведение сценического искусства. Главное, чтобы маленькие зрители не начали помогать его ловить. У нас был большой соблазн.
В октябре прошлого года состоялась премьера балет «Щелкунчик» (6+) в хореографии легендарного балетмейстера Юрия Григоровича. Эта постановка с успехом идет в «Большом театре» уже 57 лет. НГС посмотрел этот балет.