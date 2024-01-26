«Подключили нейросеть»: оперу «Сказка о царе Салтане» поставили в НОВАТе — смотрим, как помог искусственный интеллект

В НОВАТе опера стала продолжением цикла «Пушкиниана». В прошлом году театр дал «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». В этом году главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев взялся за следующую сказку.

В оригинале опера о Салтане длится три часа, поэтому ее решили адаптировать для семейного просмотра. В итоге сократили почти до двух часов.

— Мы сохранили ту линию музыкальной драматургии, которая очень важна и ценна, за что мы и любим Римского-Корсакова, — отметил главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. — Опера все равно масштабная, и мы привлекли полный состав артистов хора. В постановке занята лучшая часть нашей труппы.