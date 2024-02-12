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НОВАТ выставил билеты по 50 тысяч рублей — смотрим, за какое представление просят столько денег

Самые дешевые варианты мест сейчас стоят от 7,5 тысяч

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В театре объяснили высокую стоимость билетов динамическим ценообразованием

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Новосибирский театр оперы и балета выставил билеты по 50 тысяч рублей — столько придется заплатить за место в ложе на гала-концерте Светланы Захаровой (12+). Прима-балерина Большого театра, народная артистка России выступит в Новосибирске 27 марта.

Гала-концерт пройдет в рамках XI Транссибирского Арт-фестиваля и в нем примут участие звезды Национального балета Китая, Большого и Мариинского театров. Билеты почти за два месяца до концерта уже раскуплены.

— Мы всегда говорим, что у нас динамическое ценообразование. Чем меньше билетов остается, тем выше у них цена. Поэтому призываем зрителей покупать билеты заранее, — ответили корреспонденту НГС в НОВАТе.

В 50 тысяч рублей обойдется билет в ложу

В 50 тысяч рублей обойдется билет в ложу

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Столь дорогие билеты в ложу в театре объяснили особым сервисом.

— Ложу мы рассматриваем отдельно. Там свой особый сервис, сотрудники, отдельная комната отдыха, поэтому и цена другая, — подчеркнули в НОВАТе.

Отметим, что билеты в ложу можно купить только по парам. По одному месту они не продаются, поэтому желающему придется заплатить 100 тысяч рублей.

В конце января в НОВАТе состоялась первая премьера 2024 года — на Малой сцене поставили «Сказку о царе Салтане» (6+). Режиссер немного сократил и адаптировал для юных зрителей одну из самых известных опер Римского-Корсакова.

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