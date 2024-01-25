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Вице-мэр Новосибирска опубликовала свое студенческое фото — смотрим, какой Анна Терешкова была в юности

Она поздравила студентов с праздником

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Вице-мэр опубликовала пост с поздравлением студентов

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поздравила молодежь с Днем российского студенчество и выложила свое фото из юности. Снимок она опубликовала сегодня, 25 января, в своем Телеграм-канале.

— Поздравляю всех бывших и сегодняшних студентов с прекрасным праздником — Днем Российского студенчества! Это прекрасное, удивительное время! — отметила вице-мэр. — Вспоминаю, что когда училась в институте, играла в КВН, была командиром строительных студенческих отрядов, была культургом факультета, а иногда еще и училась. Было здорово!

Анна Терешкова стала блондинкой позже

Анна Терешкова стала блондинкой позже

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Анна Васильевна закончила НГМУ и получила корочки педиатра. В мае 2014 года она заняла должность начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, а в 2017 году стала заместителем мэра Новосибирска.

В сентябре прошлого года Анна Терешкова опубликовала фотографию с матча на новой ледовой арене.

Анна ТерешковаВице-мэрФотоTelegram-канал
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