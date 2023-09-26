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«Вы лучшие!»: вице-мэр Новосибирска опубликовала фотографию с матча на новом ЛДС

Анна Терешкова поздравила команду «Сибирь» с победой

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Анна Терешкова побывала на вчерашнем матче

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Вице-мэр Новосибирска опубликовала фотографию с матча на новой ледовой арене. Анна Терешкова поздравила хоккейную команду «Сибирь» с победой.

— Это была достойная победа! Сибирь! Вы лучшие! — написала в телеграм-канале вице-мэр.

«Сибирь» в понедельник, 25 сентября, сразилась с московской командой «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Как отмечают болельщики, матч был напряженным.

Ранее мы опубликовали колонку о том, почему болельщица со стажем не хочет идти на игры «Сибири». По ее мнению, можно простить любое поражение, но только в том случае, если спортсмены играют с азартом.

Новосибирцы пожаловались на массовые перекупы билетов на игры «Сибири». НГС пообщался с теми, кто на этом зарабатывает.

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