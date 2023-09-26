«Вы лучшие!»: вице-мэр Новосибирска опубликовала фотографию с матча на новом ЛДС

Вице-мэр Новосибирска опубликовала фотографию с матча на новой ледовой арене. Анна Терешкова поздравила хоккейную команду «Сибирь» с победой.
— Это была достойная победа! Сибирь! Вы лучшие! — написала в телеграм-канале вице-мэр.
«Сибирь» в понедельник, 25 сентября, сразилась с московской командой «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Как отмечают болельщики, матч был напряженным.
Ранее мы опубликовали колонку о том, почему болельщица со стажем не хочет идти на игры «Сибири». По ее мнению, можно простить любое поражение, но только в том случае, если спортсмены играют с азартом.
Новосибирцы пожаловались на массовые перекупы билетов на игры «Сибири». НГС пообщался с теми, кто на этом зарабатывает.