Сын лейтенанта Шмидта: актер культовой команды КВН — о телевидении, кино и ролях «интеллигентных пьянчужек»

Из студента-сварщика — в КВН

Дмитрий отучился на факультете сварочного производства в Алтайском техническом университете (АлтГТУ), но признается, что всегда любил театр. Не чужд сибиряку оказался и юмор: в 1996 году он начал играть в КВН в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта», которая образовалась из томского студенческого театра эстрадных миниатюр «Люкс» и барнаульского шоу-театра «Калейдоскоп».



— Складывалось так, что в фестивалях, где участвовали театры, побеждали как раз то барнаульцы, то томичи. Однажды грань нашего терпения закончилась — объединившись, мы нырнули в КВН и очень быстро всё повыигрывали, — вспоминает Дмитрий Никулин.