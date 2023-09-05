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Сын лейтенанта Шмидта: актер культовой команды КВН — о телевидении, кино и ролях «интеллигентных пьянчужек»

Дмитрия Никулина приглашают не только в комедии — он рассказал, как из сварщика стал артистом

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Дмитрий Никулин прославлился участием в КВН в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта», а также многочисленными ролями в кино и театре

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В 1990-х парень из Барнаула Дмитрий Никулин вместе со своими друзьями начал играть в КВН в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта». Изначально команда позиционировалась как томская, а потом стала частью другой команды, уже крупнее — «Сибирские сибиряки». Телевидение (как, впрочем, и театр) не оставило Дмитрия равнодушным, и он начал участвовать во множестве проектов, среди которых «33 квадратных метра», «Слава богу, ты пришел», «Назло рекордам» и другие. Никулин снимается в кино: в сериале «90-е. Весело и громко», вышедшем в 2019 году, ему досталась главная роль университетского преподавателя вокала с проблемами с алкоголем и семенной жизнью, а еще он играл в фильме «Жених» с Ольгой Картунковой и Сергеем Светлаковым. Мужчина регулярно ездит на съемки в Москву, но переезжать в столицу насовсем не спешит. Почему он остается в Сибири и с кем успел поработать, Дмитрий Никулин рассказал журналисту НГС.

Из студента-сварщика — в КВН

Дмитрий отучился на факультете сварочного производства в Алтайском техническом университете (АлтГТУ), но признается, что всегда любил театр. Не чужд сибиряку оказался и юмор: в 1996 году он начал играть в КВН в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта», которая образовалась из томского студенческого театра эстрадных миниатюр «Люкс» и барнаульского шоу-театра «Калейдоскоп».

— Складывалось так, что в фестивалях, где участвовали театры, побеждали как раз то барнаульцы, то томичи. Однажды грань нашего терпения закончилась — объединившись, мы нырнули в КВН и очень быстро всё повыигрывали, — вспоминает Дмитрий Никулин.

Дмитрий Никулин (крайний слева) начал играть в КВН в <nobr class="_">1996 году</nobr> в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта»

Дмитрий Никулин (крайний слева) начал играть в КВН в 1996 году в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта»

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В 1998-м «Дети лейтенанта Шмидта» стали чемпионами Высшей лиги, а через два года участники команды влились в новую — «Сибирские сибиряки». Команда представляла собой «сборную солянку»: туда добавили молодежи из томской команды «Максимум», а из сборной НГУ пришли организаторы, которые взялись продюсировать всё это творчество.

По словам Дмитрия, нынешний КВН сильно отличается от того, что был в 1990-е. Как минимум, большим количеством команд, которые играют одновременно.

Интеллигентный пьянчужка

Сегодня Дмитрий Никулин играет в спектаклях. В его послужном списке «День хомячка, или Русское счастье» и «Три пожара, или История одного ремонта» Натальи Корляковой, а также «Мейд ин Чайна» Петра Винса — еще одного участника «Детей лейтенанта Шмидта». Вместе с последним юмористы, к слову, играют в собственном театре эстрады. Они выступают преимущественно на сцене Крепостного театра в Барнауле, но и на гастроли, бывает, ездят.

— Да-да, у нас театр эстрады образовался. Мы поставили там несколько спектаклей: «Дуры», «Спасение Вселенной в домашних условиях», «Медведь» по Чехову, «Святой идиот». Ну и еще один готовится, — рассказал Дмитрий.

На телевидении Никулин «засветился» не только в КВН. Он был участником проектов «О.С.П.-студия», «33 квадратных метра», «Назло рекордам», «Слава богу, ты пришел», «Хорошие шутки», «Однажды вечером», «Смех в большом городе», «Камеди Клаб» и целого ряда других.

— Нас приглашали в «Камеди»: мы в первых трех выпусках были, но потом как-то не сложилось с ними, — говорит артист.

Актер Дмитрий Никулин (крайний слева в нижнем ряду) продолжает играть в театре, несмотря на съемки в кино

Актер Дмитрий Никулин (крайний слева в нижнем ряду) продолжает играть в театре, несмотря на съемки в кино

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Дошло и до кино. В 2003 году сибиряк предстал в фильме-комедии «День хомячка» Виталия Мухаметзянова. Фильм рассказывает о том, как три товарища — Степаныч, Серега и Колян — однажды проснулись в роскошном гостиничном номере без памяти, зато с саквояжем с миллионом долларов. Затем были фильмы Александра Незлобина «Жених» и «Жених-2», в которых одну из главных ролей получила Ольга Картункова из команды КВН «Город Пятигорск». Кроме того, Дмитрий Никулин появился в сериале «Бородач. Понять и простить» с Михаилом Галустяном. В общем, сложилось эдакое братство Клуба веселых и находчивых.

В фильмографии Дмитрия немало эпизодических ролей, но есть и главные. Например, в сериале «90-е. Весело и громко» он сыграл Сергея Птицына, преподавателя и заведующего кафедрой академического вокала в университете. Его персонаж — с виду строгий и для студентов ярый противник эстрадного жанра. Но есть у Птицына тайна: на самом деле, чтобы прокормить семью, он подрабатывает в ресторане «Бомбей», посетители которого слушают вовсе не классику. У киношного Сергея есть отрицательные черты: он злоупотребляет алкоголем и изменяет супруге, которую сыграла актриса Полина Райкина из знаменитой актерской династии.

— С Полиной Райкиной было очень приятно сниматься: она замечательный человек, с которым очень комфортно на площадке, — отметил собеседник НГС.

Для съемок Дмитрий Никулин обучился азам игры на фортепиано, чтобы, как говорится, не быть сапожником без сапог и выглядеть в кадре так, будто полноценно владеет инструментом.

Коллегами Дмитрия по сериалу также стали Роман Курцын, Стася Милославская, Ян Цапник, Егор Трухин, Софья Евстигнеева (Разуваева) и другие. Сериал закончился на 21-й серии, и его продолжения не планируется: по словам Дмитрия Никулина, один из актеров, как оказалось, соглашался только на один сезон.

По словам барнаульца, его нередко просят сыграть «интеллигентного пьянчужку»

По словам барнаульца, его нередко просят сыграть «интеллигентного пьянчужку»

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А вообще, по словам Дмитрия, его нередко просят сыграть «интеллигентного пьянчужку» — так повелось. Нюансами того, как правдоподобно сымитировать опьянение на камеру, он не поделился, но сказал: для этого существует несколько способов, и какой из них выбрать — зависит от конкретной ситуации.

Впрочем, артисту поступают не только комедийные предложения. Сейчас он снимается в эпизодической роли сторожа музея в сериале «Нахимовцы». А вот с любимыми режиссерами ему поработать не довелось, в том числе по объективным причинам: среди них Фрэнсис Коппола, Эмир Кустурица, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов.

«У меня онемела рука!»

В съемках программы «О.С.П.-студия» участвовали многие известные люди. Однажды ее гостем стал борец, трехкратный победитель Олимпийских игр и нынешний сенатор Совета Федерации Александр Карелин. Он в шутку пожал руку своему интервьюеру Сергею Белоголовцеву с такой силой, что тот решил больше не задавать никаких вопросов.

— Сергею тогда строго-настрого запретили задевать тему то ли чемпионата мира, то ли Олимпийских игр. Дело в том, что Александр по каким-то баллам тогда проиграл, и его это, мол, задело — ну, из-за несправедливости. Но Белоголовцева всё-таки потянуло в сторону чемпионата, он начал что-то спрашивать. Карелин на всё очень интеллектуально отвечал и в какой-то момент ведущему — спокойно так: «Вот дайте мне вашу руку». Взял ее и крепко так пожал со словами: «Всё будет хорошо». Мы смотрим: а Белоголовцев-то бледнеет! Рука, естественно, сжата — да там, пожалуй, только хруста не было. Борец назвал свое рукопожатие приемом, благодаря которому задавать вопросы обычно перестают. Причем это было доброжелательно, мирно. В зале стоял смех, — вспомнил Дмитрий Никулин.

Выпуск этой передачи легко найти и сегодня. В нем Карелин отвечает на просьбу Сергея Белоголовцева показать несколько приемов: «Теперь вы, честно глядя мне в глаза, демонстрируя свое превосходство, подаете руку». Когда ведущий протягивает спортсмену ладонь, тот добавляет: «Вы должны пожать [мою руку], чтобы я понял, что у вас очень серьезные намерения». Во время рукопожатия Сергей, смеясь и щурясь, заявляет Александру: «У меня больше нет вопросов… Я бледнею, мне кажется, да?»

В итоге Белоголовцев назвал Карелина «блестящим, остроумнейшим человеком» и подытожил: «Боже мой, как у меня онемела рука!»

Живет в Барнауле, на пробы летает в Москву

Дмитрий Никулин уверяет, что предложения о съемках ему делают часто. На актерстве, считает он, не всегда можно полноценно заработать на жизнь, но с творческого пути не сходит. Живет в Барнауле, а в Москву летает на пробы.

Никулин летает в Москву на пробы, а жить продолжает в Барнауле

Никулин летает в Москву на пробы, а жить продолжает в Барнауле

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Дмитрий Никулин — многодетный отец, у него пятеро сыновей. Одни уже учатся в университете, другие пока школьники. Сибиряк признается, что воспитывать сразу нескольких мальчиков нелегко, но убежден: главное, чтобы они не врали. Шутит, что не хотел бы, чтобы они тоже стали актерами: «Не дай бог!»

Ранее НГС рассказывал историю сибиряка Олега Горбунова, который сбежал в Москву и попал в кино — его не хотели отпускать в столицу.

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