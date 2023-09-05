Сын лейтенанта Шмидта: актер культовой команды КВН — о телевидении, кино и ролях «интеллигентных пьянчужек»

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Из студента-сварщика — в КВН
Дмитрий отучился на факультете сварочного производства в Алтайском техническом университете (АлтГТУ), но признается, что всегда любил театр. Не чужд сибиряку оказался и юмор: в
— Складывалось так, что в фестивалях, где участвовали театры, побеждали как раз то барнаульцы, то томичи. Однажды грань нашего терпения закончилась — объединившись, мы нырнули в КВН и очень быстро всё повыигрывали, — вспоминает Дмитрий Никулин.
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По словам Дмитрия, нынешний КВН сильно отличается от того, что был в
Интеллигентный пьянчужка
Сегодня Дмитрий Никулин играет в спектаклях. В его послужном списке «День хомячка, или Русское счастье» и «Три пожара, или История одного ремонта» Натальи Корляковой, а также «Мейд ин Чайна» Петра Винса — еще одного участника «Детей лейтенанта Шмидта». Вместе с последним юмористы, к слову, играют в собственном театре эстрады. Они выступают преимущественно на сцене Крепостного театра в Барнауле, но и на гастроли, бывает, ездят.
— Да-да, у нас театр эстрады образовался. Мы поставили там несколько спектаклей: «Дуры», «Спасение Вселенной в домашних условиях», «Медведь» по Чехову, «Святой идиот». Ну и еще один готовится, — рассказал Дмитрий.
На телевидении Никулин «засветился» не только в КВН. Он был участником проектов «О.С.П.-студия», «33 квадратных метра», «Назло рекордам», «Слава богу, ты пришел», «Хорошие шутки», «Однажды вечером», «Смех в большом городе», «Камеди Клаб» и целого ряда других.
— Нас приглашали в «Камеди»: мы в первых трех выпусках были, но потом как-то не сложилось с ними, — говорит артист.
Дошло и до кино. В
В фильмографии Дмитрия немало эпизодических ролей, но есть и главные. Например, в сериале «
— С Полиной Райкиной было очень приятно сниматься: она замечательный человек, с которым очень комфортно на площадке, — отметил собеседник НГС.
Для съемок Дмитрий Никулин обучился азам игры на фортепиано, чтобы, как говорится, не быть сапожником без сапог и выглядеть в кадре так, будто полноценно владеет инструментом.
Коллегами Дмитрия по сериалу также стали Роман Курцын, Стася Милославская, Ян Цапник, Егор Трухин, Софья Евстигнеева (Разуваева) и другие. Сериал закончился на
А вообще, по словам Дмитрия, его нередко просят сыграть «интеллигентного пьянчужку» — так повелось. Нюансами того, как правдоподобно сымитировать опьянение на камеру, он не поделился, но сказал: для этого существует несколько способов, и какой из них выбрать — зависит от конкретной ситуации.
Впрочем, артисту поступают не только комедийные предложения. Сейчас он снимается в эпизодической роли сторожа музея в сериале «Нахимовцы». А вот с любимыми режиссерами ему поработать не довелось, в том числе по объективным причинам: среди них Фрэнсис Коппола, Эмир Кустурица, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов.
«У меня онемела рука!»
В съемках программы «О.С.П.-студия» участвовали многие известные люди. Однажды ее гостем стал борец, трехкратный победитель Олимпийских игр и нынешний сенатор Совета Федерации Александр Карелин. Он в шутку пожал руку своему интервьюеру Сергею Белоголовцеву с такой силой, что тот решил больше не задавать никаких вопросов.
— Сергею тогда строго-настрого запретили задевать тему то ли чемпионата мира, то ли Олимпийских игр. Дело в том, что Александр по каким-то баллам тогда проиграл, и его это, мол, задело — ну, из-за несправедливости. Но Белоголовцева всё-таки потянуло в сторону чемпионата, он начал что-то спрашивать. Карелин на всё очень интеллектуально отвечал и в какой-то момент ведущему — спокойно так: «Вот дайте мне вашу руку». Взял ее и крепко так пожал со словами: «Всё будет хорошо». Мы смотрим: а Белоголовцев-то бледнеет! Рука, естественно, сжата — да там, пожалуй, только хруста не было. Борец назвал свое рукопожатие приемом, благодаря которому задавать вопросы обычно перестают. Причем это было доброжелательно, мирно. В зале стоял смех, — вспомнил Дмитрий Никулин.
Выпуск этой передачи легко найти и сегодня. В нем Карелин отвечает на просьбу Сергея Белоголовцева показать несколько приемов: «Теперь вы, честно глядя мне в глаза, демонстрируя свое превосходство, подаете руку». Когда ведущий протягивает спортсмену ладонь, тот добавляет: «Вы должны пожать [мою руку], чтобы я понял, что у вас очень серьезные намерения». Во время рукопожатия Сергей, смеясь и щурясь, заявляет Александру: «У меня больше нет вопросов… Я бледнею, мне кажется, да?»
В итоге Белоголовцев назвал Карелина «блестящим, остроумнейшим человеком» и подытожил: «Боже мой, как у меня онемела рука!»
Живет в Барнауле, на пробы летает в Москву
Дмитрий Никулин уверяет, что предложения о съемках ему делают часто. На актерстве, считает он, не всегда можно полноценно заработать на жизнь, но с творческого пути не сходит. Живет в Барнауле, а в Москву летает на пробы.
Дмитрий Никулин — многодетный отец, у него пятеро сыновей. Одни уже учатся в университете, другие пока школьники. Сибиряк признается, что воспитывать сразу нескольких мальчиков нелегко, но убежден: главное, чтобы они не врали. Шутит, что не хотел бы, чтобы они тоже стали актерами: «Не дай бог!»
Ранее НГС рассказывал историю сибиряка Олега Горбунова, который сбежал в Москву и попал в кино — его не хотели отпускать в столицу.