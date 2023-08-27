«Поначалу казалось, что это секта». Как сибиряк сбежал в Москву и попал в кино — его не хотели отпускать в столицу

Барнаулец Олег Горбунов начал свой актерский путь в школе — на тот момент ему было 16–17 лет. В театральную студию мама-художник привела подростка не просто так: по его словам, она опасалась, что сын «лазает где попало». Он не верил, что его возьмут в столичные театральные вузы, и поступил в алтайский, но после второго курса сбежал в Москву — благодаря случаю, в котором его поддержала мама. Сейчас сибиряк живет в столице и снимается в популярных сериалах, один из новых — «Кошка» с Аленой Хмельницкой, Екатериной Вилковой, Вадимом Андреевым и другими известными артистами. Молодой актер рассказал журналисту НГС об актерской «секте», немецких ролях и актерской семье.
Черный ворон улетел в Москву
Детство Олега Горбунова прошло в Барнауле. Он ходил в школу с английским уклоном и в музыкалку, но последнюю так и не окончил. Смеется, что там его несколько раз оставляли на второй год, причем не из-за плохой успеваемости.
— Туда меня отдали фактически «с пеленок», и в группе я вечно был самым младшим. Ну и чего тогда выпускаться? Давай-ка дальше учись, как говорится, — иронизирует он.
Сибиряк отмечает, что актерство притягивало его всегда, хотя на утренниках в детском саду он никогда не играл снежинку, зайчика и кого-либо еще. Да что уж там, он вообще в садик не ходил. Зато в начальных классах по праздникам всё-таки наряжался — однажды в черного ворона. Колоритный костюм для него раздобыл в театре отец. Довольный мальчик бегал по коридору, крича: «Кар! Кар!»
На некоторое время желание стать актером притупилось, от затеи неоднократно отговаривали взрослые, в частности учителя. Убеждали: «Иди на юриста!» А когда Олег почти забыл о своей идее и увлекся диггерством, мама, член Союза художников России Вера Бочковская, принесла ему буклет с информацией о наборе в театральную студию при Алтайском институте культуры. Не прогадала.
— Я пришел туда, и поначалу мне казалось, что это секта. Дело в том, что там проводили разные тренинги, были танцы и так далее. Но, как ни крути, вскоре я втянулся и понял, что сам «сектант». В итоге поступил именно в этот вуз. Ну а мама как чуяла!
В АГИК Олег Горбунов проучился только два курса и взял академический отпуск. Его тяготило, что обучение шло «галопом» и вместо пар зачастую были гастроли со студенческими спектаклями, а хотелось размеренно изучать азы. Но учебу он всё-таки не оставил — вот только вуз сменил. Случайно.
— Моя очень хорошая подруга, с которой мы учились на одном курсе, внезапно говорит мне: «В Республику Алтай приезжает комиссия из Щепкинского училища. Набирает целевой курс для театра. Нужна русскоязычная труппа». Без раздумий отвечаю: «Хочу». Поехали вместе с ней и еще одной одногруппницей, всё получилось — поступили. Спрашиваем у комиссии: «А что нам теперь делать? Мы же учимся в другом вузе». А нам: «Поезжайте и скорее заберите документы». Ну мы в срочном порядке вернулись в АГИК, ошарашили новостью об уходе всех, особенно нашего художественного руководителя. Нам не хотели отдавать документы, но со слезами, кровью и потом мы всё-таки забрали их. Тогда меня поддержала мама. Мой художественный руководитель, с которой они когда-то вместе работали в одном институте, позвонила ей и спросила: «Вера, ты вообще в курсе, что твой сын учудил?» Громкой связи не было, но я всё равно услышал, что мама уверенно ответила: «Да». «И что ты думаешь?» — «Я полностью одобряю. Пусть едет». Так я и перебрался в Москву.
Эксперименты и арийская внешность
Свою первую роль в фильме Олег Горбунов получил на втором курсе АГИК, в 2014 году, еще до перехода в «Щепку». Он был посвящен профилактике абортов, а сняла его студентка-журналистка из соседнего Алтайского госуниверситета.
— Ей нужны были актеры. Она наткнулась на наш курс, нашла меня и сказала: «Хотим взять тебя для съемок, и плюсом нам нужны два парня». Я согласился и позвал одногруппников.
Дебют в большом кино пришелся уже на учебу Щепкинском училище. Барнаулец поехал на кинотеатральную смену творческого фестиваля, там поучаствовал в мастер-классах и узнал, что следует разместить свое портфолио на кастинг-платформе в интернете. Опубликовал интернет-визитку, и через несколько месяцев его пригласили в сериал «Год культуры». В нем молодой актер получил роль студента. Уверяет, что страшно во время съемок ему почти не было.
— Было интересно. Неизвестность… Что-то в этом есть. Хотя прежде я в реальном кино вообще не снимался. Более того, поначалу даже не знал, как в него попасть.
Олег говорит, что ради съемок готов на разные эксперименты, в том числе с имиджем — сбросить или набрать вес, сменить прическу. Летом 2021-го побрился налысо, чтобы изобразить главного героя, отсидевшего по малолетке, в сериале «Горячая точка 2».
— До этого я никогда не брился налысо и не знал, как буду выглядеть в таком облике. Думал, придется в кепке до зимы ходить. Но всё оказалось не так плохо — в принципе, мне даже понравилось, и я бы повторил.
Персонаж Олега в сериале жестоко избивает табуретом другого героя, с которым он по сюжету сидел в тюрьме. Реквизит был бутафорский, из папье-маше, но сломать его нужно было как настоящий. Сделать это с первой попытки не удалось, несмотря на работу с каскадерами. Табуреток было всего две: первую он «запорол», а со второй справился.
Среди работ Олега Горбунова несколько ролей в военных фильмах. Один из них — «Блиндаж» режиссера Марка Горобца, выход которого запланирован на 2024 год. Парня почему-то приглашают играть преимущественно немцев — он предполагает, что из-за типажа.
— У меня натуральная арийская внешность. Забавный факт: даже когда приезжаю за границу, многие принимают меня за немца. С «Блиндажом», кстати, был веселый случай: я снимался в нем в мае или апреле. Место, где нас переодевали, находилось от места съемок примерно в двух километрах, поэтому приходилось ездить. И вот мы уже в костюмах, в «Мерседесе» — водитель и четыре немца. Просто представьте! Я ехал с одной мыслью: «Что если нас остановит машина ДПС? Вот бы посмотреть на реакцию инспектора».
«Брат» Алены Хмельницкой
Актер рассказал и о «свежем» сериале «Кошка» Карена Оганесяна. На момент публикации он занимает четвертое место в топ-10 платформы «Кинопоиск». В нем Олег играет Никиту — брата главной героини-следователя, а роль их матери досталась Алене Хмельницкой.
— В Калининграде по непонятным причинам пропадают дети. В это время туда возвращается главная героиня Оксана Кошкина (актриса Анастасия Тодореску. — Прим. ред.), которая восстанавливается в должности следователя. Она разбирается, раскручивает-раскручивает клубок событий. И в результате раскрываются страшные подробности и исчезновений, и ее собственной жизни. А дальше спойлеров не будет! — рассказал о сериале Олег Горбунов.
С Аленой Хмельницкой Олег поддерживает связь и после выхода сериала, называет ее добрым, приятным, отзывчивым человеком. Да и про многих других коллег говорит: «Актерская семья».
«На том свете отосплюсь»
Всего с начала своей творческой карьеры Олег Горбунов исполнил 12 ролей. Но это, уточняет он, не считая короткого метра. Кино ему нравится больше, хотя и на сцене себя пробовал — проходил практику в Малом театре, несколько лет служил в Подольском драматическом театре и по-прежнему иногда участвует в одном спектакле вместе с друзьями из Башкирии. Театр, убежден, нужен для поддержания тонуса: «Это как в качалке».
Актер подчеркивает, что у профессии есть издержки: к примеру, недосып. Но к нему, уверяет, привык. Живет под девизом своего художественного руководителя из АГИК: «На том свете отосплюсь».
— Я так до конца и не понял значение этого слова, — отвечает он на вопрос о выгорании. — Может, у меня было выгорание, а может, и нет. Как минимум бывали моменты, когда отчаивался, опускал руки. Да в общем-то, у меня такое почти каждый день. Грубо говоря, в эту секунду я считаю себя гением, думаю: какой же я классный! А уже через пять минут: ну почему же я так ужасен?
Еще один детективный сериал с участием Олега Горбунова снимали для телеканала «Пятница» — его название он не говорит, но описывает проект как «аналог детективов на Первом канале». Суть его в том, что в каждом эпизоде дело расследуют три блогера, детективы-самоучки, которым попадаются жертвы мошенников.
— Я по сюжету оказался как раз одним из мошенников, но с «двойным дном», так как сам сначала был жертвой. Ну короче, запутанно. Всё это вышло в эфир, и буквально на следующий день мне звонит одноклассник: «Тебя реально обманули?» Я ему: «А тебя не смущает, что меня там зовут Николай?»
Кино реальнее совмещать с театром в Якутии, чем в Барнауле
По словам Олега Горбунова, и студенты театральных вузов, и состоявшиеся актеры часто сравнивают себя друг с другом. Иногда это идет во вред, иногда — на пользу: если сравниваешь себя с теми, кто лучше, это подстегивает стремиться к более высокому уровню, объяснил он. А в ответ на вопрос, не думал ли он после учебы вернуться в родной Барнаул, признаётся, что такие мысли его действительно посещали.
— Я и правда задумывался: вот было бы круто играть в барнаульском театре и там состояться. Но всё же понимаю, что сейчас это несовместимо с тем, чего мне хочется. Сильнее всего я хочу преуспеть в киноиндустрии Москвы. Летать в Барнаул и назад, в столицу, было бы не очень удобно, — рассуждает Олег. — Гораздо реальнее было бы совмещать кино с театром в Якутии: якутский кинематограф сейчас на взлете, его режиссеров называют новыми корейцами — последние ведь тоже навели шума. Вспомнить даже их «Игру в кальмара» и фильм «Паразиты».
Среди режиссеров, с которыми ему хотелось бы поработать, молодой актер называет Жору Крыжовникова (режиссера «Горько!»), Алексея Камынина («Хандра»), Клима Шипенко («Текст», «Холоп», «Вызов»), Даниила Чащина (сериал «Райцентр»), Рустама Мосафира («Король и Шут»), Кирилла Соколова («Оторви и выбрось»), Стаса Иванова («ЮЗЗЗ»), Бориса Хлебникова («Снегирь», «Аритмия»).
А напоследок Олег Горбунов рассказал журналисту НГС о своем самом безумном гриме.
— У меня как-то была съемка в жанре киберпанк, я играл робота-биокиборга — наполовину человека, наполовину машину. У меня был довольно сложный грим. На лицо наклеили силиконовые накладки, а в глаза вставили линзы, которые закрывали не просто зрачок, весь глаз, — этакая белая пелена. Всё осложнилось тем, что никогда ранее я не носил линзы. Я был на площадке в 15:00, меня должны были снять в 17:00, а в итоге съемки прошли в 01:00. Всё это время я страдал. Сто раз подумаю, прежде чем соглашаться на подобные съемки, — признался он.
В середине августа NGS.RU писал о сибирячке Светлане Ефремовой, которая учит студентов актерскому мастерству в Голливуде и снимается в популярных сериалах Netflix.