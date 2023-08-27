«Поначалу казалось, что это секта». Как сибиряк сбежал в Москву и попал в кино — его не хотели отпускать в столицу

— Я по сюжету оказался как раз одним из мошенников, но с «двойным дном», так как сам сначала был жертвой. Ну короче, запутанно. Всё это вышло в эфир, и буквально на следующий день мне звонит одноклассник: «Тебя реально обманули?» Я ему: «А тебя не смущает, что меня там зовут Николай?»

Кино реальнее совмещать с театром в Якутии, чем в Барнауле

По словам Олега Горбунова, и студенты театральных вузов, и состоявшиеся актеры часто сравнивают себя друг с другом. Иногда это идет во вред, иногда — на пользу: если сравниваешь себя с теми, кто лучше, это подстегивает стремиться к более высокому уровню, объяснил он. А в ответ на вопрос, не думал ли он после учебы вернуться в родной Барнаул, признаётся, что такие мысли его действительно посещали.

— Я и правда задумывался: вот было бы круто играть в барнаульском театре и там состояться. Но всё же понимаю, что сейчас это несовместимо с тем, чего мне хочется. Сильнее всего я хочу преуспеть в киноиндустрии Москвы. Летать в Барнаул и назад, в столицу, было бы не очень удобно, — рассуждает Олег. — Гораздо реальнее было бы совмещать кино с театром в Якутии: якутский кинематограф сейчас на взлете, его режиссеров называют новыми корейцами — последние ведь тоже навели шума. Вспомнить даже их «Игру в кальмара» и фильм «Паразиты».