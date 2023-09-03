С кем «расстался» Шуфутинский 3 сентября: загадка женщины из самого популярного хита осени

Постепенно песня исчезла из регулярной ротации радио, но в начале осени, как раз 3 сентября, многие ведущие считали своим долгом включить ее снова — и так каждый год. Так что можно сказать, что интерес к ней никогда не угасал, но в 2010-х она пережила новое рождение. Всё началось с шутки.

Еще задолго до этого «ежегодное осеннее обращение Шуфутинского к народу» всех изрядно утомило, а в 2011 году в популярном паблике в социальных сетях выложили ироничный пост с фотографией чернокожего хип-хоп-исполнителя Рика Росса, очень отдаленно напоминавшего нашего шансонье, и строчкой из песни. Это вызвало волну других подобных коллажей, а кто-то даже смонтировал песни обоих артистов в одну.