С кем «расстался» Шуфутинский 3 сентября: загадка женщины из самого популярного хита осени

Уже перевернули лист календаря? В окно посмотрите — костры рябин горят? Вы, конечно же, понимаете, что речь о знаменитой песне в исполнении Михаила Шуфутинского. Написанная еще в 1990-х годах, ныне она стала настоящим культом, ее с теплом вспоминает старшее поколение и обыгрывает в мемах младшее. Но давайте без лишней ностальгии и набивших оскомину шуток обсудим серьезный вопрос — о ком же так трогательно поет Шуфутинский? Кто скрывается за образом роковой женщины, с которой у Михаила Захаровича «всё было всерьез», но лишь до 3 сентября. В этом материале наши коллеги из UFA1.RU попытаются разгадать тайну авторов главного осеннего хита.
Любовь длиною в 44 года
Впервые песня «Третье сентября» была исполнена 30 лет назад, в 1993 году и издавалась в альбоме Михаила Шуфутинского «Гуляй, душа». Остальные песни из него мало кто вспомнит, кроме самих авторов, а вот «сентябрьская» быстро стала хитом, который поклонники певца стали требовать на каждом его концерте. Сам артист отмечал, что песня чересчур «затянута и драматична», но признавал, что она обладает потрясающей привлекательностью.
Постепенно песня исчезла из регулярной ротации радио, но в начале осени, как раз 3 сентября, многие ведущие считали своим долгом включить ее снова — и так каждый год. Так что можно сказать, что интерес к ней никогда не угасал, но в
Еще задолго до этого «ежегодное осеннее обращение Шуфутинского к народу» всех изрядно утомило, а в 2011 году в популярном паблике в социальных сетях выложили ироничный пост с фотографией чернокожего хип-хоп-исполнителя Рика Росса, очень отдаленно напоминавшего нашего шансонье, и строчкой из песни. Это вызвало волну других подобных коллажей, а кто-то даже смонтировал песни обоих артистов в одну.
Так, шутка за шуткой, песня стала одной из самых заметных частей русскоязычного интернет-фольклора, а вместе с тем интерес к ней вырос с новой силой. Несмотря на то, что красивый шлягер рисковал потерять свой шарм, став всего лишь неким анекдотом, Шуфутинский одобрительно отзывался о волне мемов, а в 2023 году он вместе с Егором Кридом выпустил кавер на нее. Но кому она посвящена, неизвестно до сих пор. А ведь в жизни артиста случилась по-настоящему красивая любовь. И не раз...
Еще во время учебы в институте Шуфутинский ухаживал за Татьяной Ростовой, с которой они поженились в 1967 году, когда будущему артисту было всего 19 лет. Однако брак продлился недолго и уже спустя 4 года певец, который зарабатывал выступлениями в ресторанах, сыграл свадьбу со второй супругой — Маргаритой. Вместе пара прожила больше 40 лет, воспитала двоих сыновей, внуков. За это время Шуфутинский обрел славу, перевез семью в США и жил на две страны. Но в 2015 году Маргариты Михайловны не стало. Лишь спустя 4 года Шуфутинский представил публике новую возлюбленную — участницу гастролировавшего с ним шоу-балета Светлану Уразову, которая младше его почти на 30 лет.
Несмотря на яркую романтическую жизнь, ничего в биографии певца не говорит о связи его избранниц со знаменитой песней. Но тут важно вспомнить, что он — лишь исполнитель. Если уж и разгадывать тайну «3 сентября», то лучше узнать получше тех, кто непосредственно придумал сам хит.
Крутой поворот
Исполнить песню Михаилу Шуфутинскому предложил уже тогда популярный на эстраде композитор и продюсер Игорь Крутой. Изначально Крутой намеревался отдать ее другому певцу, но после встречи с вернувшимся из США Михаилом Захаровичем передумал, тем более что тот сам влюбился в композицию. Когда она впервые транслировалась по радио, ведущий презентовал ее как якобы написанную по мотивам жизни Игоря Крутого. Вспоминая печальные строчки песни, стоит отметить, что Крутому в делах любовных пришлось пережить очень болезненные моменты.
Первой женой Игоря Яковлевича стала дочь советского государственного деятеля Бориса Бутома — красавица Елена. В 1979 году, когда они поженились, Крутой еще не был таким крутым: творческий путь только начинался, с работой не ладилось, денег не хватало. Супруге такое положение дел быстро стало в тягость, что выливалось в регулярные скандалы, пока однажды она, будучи уже на третьем месяце беременности, не выставила мужа из дома. Родись их ребенок весной, можно было бы предположить, что «пролетел желтый лист по бульварам Москвы» именно в честь развода Игоря с Еленой. Но тот появился на свет в октябре, так что числа не бьются.
По иронии судьбы, спустя 4 года после расставания вышла первая пластинка с двумя композициями Крутого. Вскоре вышла еще одна — уже с 9 его работами, общим тиражом 2,5 миллиона экземпляров. После Игорь Крутой удостоился национальной премии «Овация» и, занявшись продюсерской деятельностью, привлек целую плеяду знаменитых певцов — Валерия Сюткина, Александра Малинина, Татьяну Буланову и многих других. В 1991 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.
И лишь после этого, в 1995-м, Игорь Крутой решился на второй брак. С Ольгой Крутой он вырастил двух дочерей (одну от первого брака супруги. — Прим. ред.) и трех внуков. Тут стоит напомнить строчку «журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын». Действительно, когда Игорь и Ольга познакомились, у него уже был сын, а у нее — дочь. Но есть пара существенных обстоятельств, свидетельствующих, что «3 сентября» — не о Крутых. Во-первых, пара по сей день живет вместе и поводов для столь печальных композиций Крутому этот брак дать не мог. А самое главное — как уже было сказано выше, осенний хит был придуман и исполнен еще до их свадьбы. Но в 2019 году объявился внебрачный сын Игоря Крутого.
Как выяснилось, до встречи с будущей женой Ольгой у Игоря Крутого был роман с продавщицей московского магазина. После их расставания, уже будучи замужем за другим, она родила мальчика Якова. Случилось это в 1991 году и, казалось бы, могло стать поводом, чтобы написать «Мы в любовь, как в игру на холодном ветру, поиграли с тобой». Но тогда Яков Крутой (он взял фамилию биологического отца, когда ДНК-тест подтвердил их родство) должен был бы появиться на свет не позже мая-июня, но он родился 2 июля. Близко? Близко, но всё равно сомнительно.
Скорее всего, ведущий радио, который анонсировал хит, что-то напутал — песня исполнялась не по мотивам жизни Крутого, а исключительно по его музыке. Но тогда же прозвучало имя еще одного артиста, который принимал участие в создании «3 сентября». У него в жизни тоже случилась красивая и печальная любовная история.
Выпьем за любовь
Если Игорь Крутой создал музыку к песне, то автором пронзительных строк о расставании был его друг и коллега Игорь Николаев. Одна из важных дат в его биографии тоже очень близка к периоду создания хита про костры рябин. В 1991 году, за пару лет до выхода песни, певец переживал развод с первой супругой Еленой, с которой они познакомились за школьной партой и прожили вместе 13 лет.
Между прочим, причиной развода стало знакомство Николаева с Натальей Королевой, которая впоследствии обрела славу на эстрадной сцене. Они тоже поженились, но разошлись в 2001 году, а с
Оба они родом из сахалинского города Холмска. Познакомились Игорь и Елена, когда им было по 14 лет, а уже в 18 поженились, переехав в Москву. Карьера Николаева не сразу, но шла в гору. Вместе с женой он растил дочь, но, когда той было 13 лет, развелся. Казалось бы, расставание с той, кого любил с детства и кому клялся быть рядом и в горе, и в радости — более чем подходящий повод для создания строчек «было всё у нас всерьез» и «как костры горят обещания». Еще и фразу «ты мой друг, я твой враг» можно истолковать как намек на причину развода.
Однако в другой строчке поется «был апрель, и в любви мы клялись», а Игорь и Елена сыграли свадьбу, когда и дают подобные клятвы, летом. Возможно, Николаев имел в виду вовсе не день женитьбы, тем более, что познакомился он с первой любовью гораздо раньше. И опять же, в «день расставания» Игорь Николаев был не один, как поется, а уже с новой возлюбленной. В любом случае, сам певец отверг эти слухи. По его словам, дата 3 сентября не имеет отношения ни к кому конкретному — ни к нему самому, ни к Игорю Крутому, ни к Михаилу Шуфутинскому. Просто именно эти слоги, как объяснил он, наиболее гармонично легли на музыку.
Пусть так, но, с другой стороны, по-настоящему хорошие песни обладают способностью внушить, что они не только и не столько о том, кто поет, но и о тех, кто слушает. Хорошая песня часто ни о ком, но лишь потому, что на самом деле она обо всех. В этом смысле хит Николаева, Крутого и Шуфутинского может быть и о первой любви автора текста, и о неудачном браке композитора, и о матери его внебрачного сына, и о разводе исполнителя, и о других их неведанных нам драмах — но не только о них. Хоть даже даты, времена года, имена не совпадают — положенные на красивую мелодию точные слова заставляют каждого вспоминать свою собственную историю. Потому, наверное, «3 сентября» и находит отклик в сердцах такого количества людей. Всем так или иначе приходилось в этой жизни «переворачивать календарь».