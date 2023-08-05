«У Максима Покровского* не только "ногу свело", но и голову». Иосиф Пригожин — о шоу-бизнесе в России

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал корреспонденту MSK1.RU, что он думает о сегодняшнем шоу-бизнесе, и, конечно, не забыл рассказать о планах своей жены — певицы Валерии.



— Я считаю, что сегодня роль представителей шоу-бизнеса не разделять общество, а его объединять, не участвовать в каких-то непонятных ситуациях а, наоборот, своим творчеством помогать людям жить, — сказал Иосиф Пригожин. — Возьмем, например, Максима Покровского*, солиста группы «Ногу свело». Вот уж действительно «ногу свело», и руку, и голову... Из России он уехал и теперь говорит в ее адрес и в адрес нашего народа разные гадости.