«У Максима Покровского* не только "ногу свело", но и голову». Иосиф Пригожин — о шоу-бизнесе в России

После начала спецоперации на Украине российские музыканты поделились на несколько лагерей — одни под триколорами и знаменами с буквой Z поют на стадионах патриотичные песни, другие заявили о своей гражданской позиции и остались без концертных площадок (а многие даже получили статус иноагентов и нарвались на штрафы), третьи — стараются работать как прежде, как будто ничего не произошло.
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал корреспонденту MSK1.RU, что он думает о сегодняшнем шоу-бизнесе, и, конечно, не забыл рассказать о планах своей жены — певицы Валерии.
— Я считаю, что сегодня роль представителей шоу-бизнеса не разделять общество, а его объединять, не участвовать в каких-то непонятных ситуациях а, наоборот, своим творчеством помогать людям жить, — сказал Иосиф Пригожин. — Возьмем, например, Максима Покровского*, солиста группы «Ногу свело». Вот уж действительно «ногу свело», и руку, и голову... Из России он уехал и теперь говорит в ее адрес и в адрес нашего народа разные гадости.
После начала спецоперации Максим Покровский* неоднократно высказывался против и даже выпустил несколько песен. Мы рассказывали, что из-за этого популярность музыканта сильно выросла и его снова начали обсуждать в Сети.
«У поэзии должна быть цель»
Что касается музыкальных композиций, Иосиф Пригожин отметил, что у каждой поэзии должна быть цель и философия, то, что артист хочет донести. Продюсер считает, что творческие люди должны говорить языком песен.
Иосиф Пригожин привел слова из новой композиции Валерии «Синица»:
«Без тебя было далеко до солнца,
Без тебя были перекрыты окна,
И темно, как с закрытыми глазами,
А с тобой птицей в небо улетаю».
— Или еще возьмем песню «До предела», — говорит продюсер. — Музыку к ней написал Максим Фадеев, а стихи — Мария Захарова. Исполняет ее Валерия:
«Как разогнавшись до предела —
Узнать секунду по примете:
Ту самую, когда задело;
Ту самую — одну на свете!»
— Согласитесь, есть какая-то философия. Или еще, например, песня Russians из дебютного альбома Стинга, которая была выпущена в далеком 1985 году, — вспоминает Иосиф Пригожин. — Этой композицией Стинг предостерегал от последствий холодной войны. И говорил он языком музыки. А сегодняшние артисты выражают свои настроения каким-то странным образом. Порой вообще непонятно как.
«Концерты отменяют не просто так»
Из современных исполнителей Иосиф Пригожин выделил певца, композитора и автора песен SHAMAN'a. Сказал, что он совершенно четко отражает время.
— SHAMAN и появился вовремя, и в его композициях есть музыкальная философия, — отметил Пригожин. — А есть такие артисты, которые не могут попасть не во время, не во вне. Недавно я обнаружил, что в России появился проект, который называется SOSKA 69. Это что? Более пошлого названия не могли придумать? Есть то, что я не понимаю. А есть то, что вызывает интерес. Но лишь некоторые музыканты и их композиции. Допустим, тот же Макс Фадеев.
Иосиф Пригожин высказался также о российских артистах, попавших под статус иноагента, который теперь они требуют с них снять.
— Не знаю, чем эти люди руководствуются, какие у них цели и задачи, что в головах. Просто их не понимаю, — сказал Иосиф Пригожин. — На самом деле, история простая. Тот, кто выражает свое негативное мнение, должен осознавать, что потом может оказаться в непростом положении. Надо быть к этому готовыми.
— Можете себе представить гастроли того же SHAMAN'a за рубежом, как, например, это делает Земфира*? А почему мы должны устраивать в России выступления тех, кто против своей страны? Многие оторваны от реальной жизни. Их звездная болезнь выше любых историй. У меня есть свои причины так считать, — говорит продюсер. — Сегодня в мире мы находимся в очень непростом положении. Россию обижает большое количество стран. Я считаю, что происходит дискриминация по отношению ко всем россиянам. Это неправильно.
Хотим перезарядиться
Также Иосиф Пригожин отметил, что после определенных событий в жизни он сегодня ни за каким артистом или группой особо пристально не следит, потому что ему неинтересно.
— У каждого Абрама своя программа. Почему этого не пустили, почему того не впустили… Не хочу давать оценку, — сказал продюсер. — Пока я хочу сосредоточиться на семье и творчестве Валерии. Ковыряться во всем остальном нет никакого желания.
Мы успешно отработали в Москве большой юбилейный концерт, которым подвели некую черту. Сейчас его монтируем. Вносим какие-то правки. Было немало работы на телевидении. Теперь отдыхаем, хотим перезарядиться, заняться подготовкой к новой программе и записи нового альбома.
Ранее Иосиф Пригожин рассказывал нам о том, как его путают с главой ЧВК «Вагнер» и как он с Валерией празднует День святого Валентина.
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О том, почему SHAMAN вдруг стал популярным, а примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву захейтили ранее, рассказывал музыкальный критик Артемий Троицкий*. Спойлер — его картина мира отличается от той, что у Пригожина.
* Признан в РФ иностранным агентом.