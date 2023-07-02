«Наша тенденция — это тенденция неприятия жизни, тупое ожидание конца». Режиссер Сергей Урсуляк — о нужных героях и мире, в котором мы живем

— Вы не боитесь перестать быть советским человеком?

— Мне поздно уже чего-то бояться. Я уже просто могу перестать быть человеком — вот этого я действительно боюсь. А перестать быть советским человеком уже поздно — я другим не стану. Чуть чего, я бегу покупать гречку и ничего сделать с собой не могу. Потом не знаю, куда эти залежи девать. Я привык, что чего-то скоро не будет.

В Забайкалье всё нормально (кроме воды)

— Этот вопрос очень часто задают людям, которые сюда приезжают: мы не можем его не задавать. Обычно он звучит как-то так: «Как вам Забайкальский край?» Но за ним скрывается очень много смыслов — нам хочется понять, насколько мы вообще оторваны от всего, какие мы, какими мы видимся, насколько мы похожи на всех остальных.



— Где вы оторваны? Это же вопрос ощущения — ощущения тех, кто здесь живет. Я, общаясь тут, понимаю, что мы просто встретились в Чите. У людей здесь есть свой говор — этого не нужно стесняться. В целом люди радушные, вот вчера какая-то женщина идет, просто женщина с кошелкой. Я говорю: «Простите, пожалуйста, а вот на площадь — мне в эту сторону или в эту?» Она отвечает: «Вам, товарищ режиссер...» Ничто не предвещало. Вряд ли ее готовили организаторы фестиваля. О чем это говорит? О хорошем. Я же не Муслим Магомаев, которого каждого собака знала, куда ни попадешь — тебе все рады. Я не уверен, что я так популярен. Ну а все остальное — я прихожу вот поесть в столовую в гостинице здесь не потому, что это какое-то место особое, а просто тут человек работает хороший. Меня ничто не раздражает здесь, кроме разницы во времени. Меня даже умиляют забытые вещи: я всегда, когда смотрю «Иронию судьбы», когда Юрий Яковлев становится под душ и говорит: «О, тепленькая пошла», — думаю, никто не понимает, что это такое. А здесь все понимают.