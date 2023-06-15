Алтайский режиссер Константин Яковлев возглавил молодежный театр «Глобус»

Коллективу театра «Глобус» представили нового главного режиссера Константина Яковлева. Об этом 15 июня сообщается в группе театра во «ВКонтакте».



— Я осознаю, что прихожу в театр с огромной историей, со сформированной театральной философией. И моя задача — максимально это сохранить и приумножить. Потому что новое развитие, новые направления, новые пути для театра, сам момент поиска не дают ему возможности застаиваться, — цитирует театр слова Яковлева коллективу.

