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Алтайский режиссер Константин Яковлев возглавил молодежный театр «Глобус»

Он 8 лет был главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра

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Константин Яковлев сегодня поделился своими планами с коллективом театра

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Коллективу театра «Глобус» представили нового главного режиссера Константина Яковлева. Об этом 15 июня сообщается в группе театра во «ВКонтакте».

— Я осознаю, что прихожу в театр с огромной историей, со сформированной театральной философией. И моя задача — максимально это сохранить и приумножить. Потому что новое развитие, новые направления, новые пути для театра, сам момент поиска не дают ему возможности застаиваться, — цитирует театр слова Яковлева коллективу.

Режиссер намерен в новом театральном сезоне обратиться к советской и русской классике: запланировано семь премьер.

Константин Яковлев окончил Новосибирское государственное театральное училище и Российский университет театрального искусства — ГИТИС. С 2013 по 2021 год работал главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра.

На недавней премии НГС актер Алексей Маклаков, известный ролью прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», вручил премию театру, который победил в народном голосовании.

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