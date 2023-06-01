Новосибирец сделал предложение своей девушке в антракте спектакля — истории театров города

Новосибирск — это заметная точка на карте театров страны. Многие наши постановки известны и в других странах. Театры города получают престижные награды, сами устраивают различные фестивали и радуют зрителей яркими премьерами. Мы попросили 10 театров из шорт-листа «Народной премии» НГС поделиться интересными историями — читайте, что происходило с ними и их зрителями на спектаклях.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 28 театров — эти 10 вошли в шорт-лист «Народной премии НГС». На сайте вы можете проголосовать за один из них, и 5 июня победитель получит приз — специальную статуэтку, обозначающую народную любовь новосибирцев.
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
— В июне 2023 года Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» завершит
Сначала Новосибирский театр юных зрителей существовал в клубе «Молодые ленинцы» (кинотеатр «Пионер»), теперь в нем располагается драмтеатр под руководством Сергея Афанасьева. В 1935 году ТЮЗ переехал в Дом Ленина (сейчас Камерный зал Новосибирской филармонии).
Это здание горожане построили практически на свои деньги. Тогда повсюду продавались картонные квадратики, «кирпичики» для будущего строения, стоившие копейку. Новосибирцы приобретали их, кто сколько мог.
В 1984 году театр переехал в новое здание-парусник на Каменской, построенное по проекту архитектора Анатолия Сабирова. Первый кирпич в его основание был заложен в 1965 году. Это была грандиозная молодежная стройка, в которой принял участие весь город.
Именно своим зрителям театр доверил смену названия. В 1993 году на основе общегородского конкурса ТЮЗ получил новое имя — Новосибирский молодежный театр «Глобус». В 1999 году театру присвоено почетное звание «Академический».
В репертуаре «Глобуса» — спектакли для любой зрительской аудитории: комедии и драмы, мюзиклы и музыкальные спектакли, сказки и направление бэби-театр. Это обусловлено творческой моделью театра — показать на одной сцене все художественные стили, школы и направления. Все спектакли (43 названия) входят в федеральную программу «Пушкинская карта». «Глобус» стал первым в Новосибирске театром, в котором появились спектакли с тифлокомментированием.
В труппе — 47 актеров. Более 30 лет в «Глобусе» существует детско-юношеская студия пластики, чуть позже была образована детская вокальная студия. В начале нулевых созданы молодежные симфонический оркестр и хор. С театром сотрудничают 74 волонтера.
Театр — обладатель шести национальных театральных премий «Золотая Маска» и 24 номинаций главного театрального фестиваля страны. «Глобус» — единственный театр в городе, выдвигавшийся на «Золотую Маску» в один год сразу по двум направлениям — драматическому и музыкальному — и получивший премии.
С 1995 года театр «Глобус» является организатором одного из крупнейших культурных форумов за Уралом — Международного рождественского фестиваля искусств в Новосибирске. 2 декабря 2023 года откроется юбилейный XV фестиваль.
«Глобус» — не просто репертуарный театр, а эстетический центр, воспитывающий и просвещающий подрастающее поколение. Исторически ориентированный в первую очередь на детей и молодежь, «Глобус» постоянно ищет новые формы работы — проводит культурно-просветительные и благотворительные проекты, экскурсии, выставки. Так, 3 июня 2023 года центром притяжения креативных идей творческой молодежи Новосибирска станет фестиваль «АРТ-Бум».
И еще несколько фактов о нашем театре. 4 апреля 1930 года пятеро ленинградцев-энтузиастов стояли на новосибирском вокзале — с этого момента, по их воспоминаниям, начиналась «борьба за строительство детского театра в Новосибирске». С учениками Брянцева была настоящая собака — Искра. С тех пор прошло много времени, и на сцену «Глобуса» в сказке «Малыш и Карлсон» (в 2006 году) вышла собака — фокс Альма-Варвара (Варя). Сегодня в нашем творческом составе «работает» змея — ее можно увидеть в мюзикле «Робин Гуд».
В
Первые гастроли ТЮЗа прошли в 1930 году в Кузбассе: Кемерове, Ленинске, Прокопьевске. С тех пор гастрольные поездки — неотъемлемая часть жизни театра. В 2023 году «Глобус» побывает в семи российских городах, а 26 мая представил регион в рамках программы «Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге».
В «Глобусе» можно увидеть почти все средства передвижения. Когда-то в финале мюзикла НЭП на сцену врывался «хрустальный паровоз», в детском спектакле «Король Матиуш» пробегал паровозик с вагончиками, в драме «Возвращение» действие разворачивалось на рельсах с участием дрезины, а герои сказки «Гуси-лебеди» перемещались с помощью джамперов.
Сегодня в мюзикле «Алые паруса» появляются старинный автомобиль, сделанный из «Запорожца», и огромный корабль с алыми парусами. В мелодраме «104 страницы про любовь» рядом с героями светится взлетная полоса. А недавно в премьере музыкальной комедии «Женитьба Бальзаминова» на сцене построили настоящую ярмарочную карусель.
Новосибирский музыкальный театр
— В репертуаре театра — классика жанра оперетты, музыкальной комедии, экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и юношества. Большую часть репертуара составляют современные мюзиклы, созданные на основе классических литературных произведений.
Театр создан в 1959 году, сегодня его основной принцип — удовлетворение потребностей в просмотре театральных постановок широкого круга зрителей. Руководящим постулатом театра является тезис: «Театр сохраняется традицией и развивается экспериментом».
С 1995 года коллективом руководит заслуженный артист России Леонид Михайлович Кипнис, время работы которого называют периодом интенсивного развития и совершенствования.
Труппа театра объединяет артистов разных поколений, многие из которых являются лауреатами престижных театральных премий и международных конкурсов.
Новосибирский музыкальный театр — активный член Ассоциации музыкальных театров (АМТ). В 2004 году совместно с АМТ театр организовал и провел первый театральный фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега», объединившие новые оригинальные сочинения и наиболее интересные постановки.
Всего за период с 2004 года по настоящее время фестиваль «Другие берега» четырежды демонстрировал новосибирским зрителям и гостям города самые интересные явления в жанре современного мюзикла.
В 2017 году по решению Ассоциации музыкальных театров ведущий солист Новосибирского музыкального театра, народный артист России Александр Выскрибенцев был удостоен премии «Легенда», созданной для выдающихся деятелей театрального искусства.
Новосибирский музыкальный театр является обладателем пятнадцати Российский национальных театральных премий «Золотая Маска» и многочисленных дипломов фестиваля.
За годы работы накопилось много историй, одна из них произошла 20 марта 2020 года в 20:00: зритель в антракте, стоя рядом с оркестровой ямой, сделал предложение своей девушке (теперь жене) на фоне звездного занавеса и под аплодисменты людей, которые остались в зале. Скоро будет уже 3 года, как они вместе, и ждем рождения малыша.
Семейный театр «Торт на небе»
— Это удивительно живой театр, в котором на одной сцене играют дети и взрослые самых разных профессий. Возрастной размах — от 5 до 70 лет. «Торт на Небе» — это вкусно, многослойно и с начинкой!
Знаете, какой отзыв от наших зрителей мы слышим чаще всего? «Такие теплые, душевные спектакли мы искали в профессиональных театрах, а нашли у вас! И сделаны они с профессиональным блеском. Режиссура, декорации, костюмы, актерское мастерство — всё на высоком художественном уровне».
Один случай произошел во время спектакля, посвященному юбилею со Дня Победы, — «Мое взрослое детство». Была в нем одна надрывающая душу сцена: дети оккупированного Харькова молча стоят с бидонами и ведерками в длинной очереди за водой из проруби. Они уже глубоко прочувствовали, что такое война. Это когда нечего есть и нечего пить, и всё приходится добывать самим.
Спектакль подходил к концу, как неожиданно на сцену вышел седовласый человек и попросил разрешить ему прочитать свои стихи, которые он написал прямо во время спектакля. Эмоции, вызванные спектаклем, были настолько сильны, что стихи родились в его голове сами собой.
И весь зал замер, слушая эти пронзительные строки о том, как автор, будучи ребенком, испытал ужасы немецкой оккупации в Харькове. И как он безмерно благодарен нашему театру за правду, искренность и слезы. За спектакль, после которого хочется жить.
Театр-студия «Театральный яр»
— 9 сентября 2009 года Константин Влаглинович Ярлыков на базе ДК имени Октябрьской революции основал студию «Театральный Яр» из бывших учащихся Театральной школы для взрослых. Константин Ярлыков — представитель первого поколения актеров Театра Афанасьева, в его творческом багаже — более 40 успешных и запоминающихся ролей, талантливый режиссер и педагог от бога, воспитавший актера Алексея Верткова и режиссера Павла Южакова. С тех пор он является ее бессменным руководителем. В 2018 году Константину Ярлыкову присвоено звание «Почетный деятель культуры».
Студия «Театральный Яр» получила множество наград на фестивалях и конкурсах любительских театров и заслуженно ценится зрителями. А еще здесь сделала первые шаги к профессии известная актриса Настасья Кербенген. В 2017 году «Театральному Яру» присвоено звание «Народного» («Образцового») театра.
Мы — люди, влюбленные в театр, уже
Мы не просто счастливцы, нашедшие свое хобби, мы — большая семья, идущая в одном направлении — заставлять зрителей задумываться, радоваться и плакать, дарить кому-то надежду и придавать сил. Нам посчастливилось реализовать свои мечты. Именно здесь концентрация необычных личностей, людей разных профессий, но одной «группы крови».
Как-то раз на фестивале в Красноярске во время спектакля «Вышел ангел из тумана» (по пьесе Петра Гладилина) актриса, играющая главную роль сумасшедшей мамы, забыла свой текст. После того как пауза перестала быть «мхатовской» и на сцене повисла гнетущая тишина, исполнитель роли Ангела повернулся к коллегам и театральным шепотом, который услышал последний ряд, спросил: «Что дальше?!» К счастью, одна из актрис проявила креатив — поинтересовалась у сына героини: «А ты знаешь, что твоя мама беременна?» Прима вышла из ступора, сказала свою реплику, и действие двинулось дальше. Как вскоре выяснилось, к новым приключениям.
Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева
— Днем рождения Театра Афанасьева, как его называют зрители, считается 20 марта 1988 года, когда на сцене Новосибирского дома актера был поставлен спектакль «Вечер французской комедии» по пьесам современных французских драматургов.
На протяжении своего существования театр кочевал с одной сцены на другую, неизменно оставаясь одним их самых интересных явлений в культурной жизни Новосибирска. В 2023 году труппа театра наконец получила собственное здание.
Сергей Афанасьев — режиссер, у которого есть свой самобытный взгляд и на театр как таковой, и на то, каким должен быть человеческий посыл сценического искусства. Театр отдает предпочтение авторам, внимательным к психологии героев, чувствительным к бытию, способным тонко реагировать на события.
Всего же за
Успехи Театра Афанасьева отмечены как в России, так и за ее пределами. В списке творческих побед театра — более 100 дипломов и наград за участие и победы во всероссийских и международных фестивалях.
Молодежный драматический театр «Первый театр»
— История про нашего постоянного зрителя и по совместительству представителя «Корпорации блогеров» Кирилла Кудряшова.
Несколько лет назад Кирилл и его сын Стас участвовали в конкурсе видеороликов. По сюжету Стас должен был в образе сбежавшего заключенного ограбить какое-нибудь заведение. Для такого образа требовалась тщательная подготовка, и Кирилл решил попросить помощи в «Первом театре».
В это время в театре готовились к спектаклю «Молодильные яблоки» и гример преображал актеров в своих персонажей. Через некоторое время вместе с ними преобразился и Стас, только не в сказочного персонажа, а в опасного бандита! На конкурсе Кирилл с сыном заняли второе место!
ГАУК НСО «Театр кукол»
— В удивительном здании на Ленина располагается театр, с которого у большинства новосибирцев начинается знакомство с искусством театра.
Сегодня в репертуаре театра порядка 50 спектаклей для зрителей всех возрастов — удивительные приключения и волшебные сказки для маленьких зрителей, поучительные истории для школьников, яркие интересные спектакли для взрослых. Для самых маленьких зрителей в «Комнате Сказок» идут любимые «Колобок» и «Теремок», «Заюшкина избушка» и «Три кота или праздник друзей», «Сказки домовенка Кузи», «Про Петрушку» и «Айболит».
В основном зале можно выбрать спектакли на любой вкус: для малышей — «Буратино», «Волшебник Изумрудного города», «Кошкин дом», «Приключения Аладдина», «Бременские музыканты», «Конек-горбунок»; для подростков — «Атака темного бота», «Карлик-нос», «Собака Пес».
Не забывает театр и о взрослых зрителях: в афише — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше, «Похороните меня за плинтусом» по повести Санаева, «Шинель» Гоголя, «Муму» Тургенева, «Мнимый больной» Мольера и «Королева красоты» Макдонаха.
Театр много гастролирует по области, добираясь до самых отдаленных районов, показывает свои спектакли в домах культуры, школах, клубах нашего региона.
Новосибирский областной театр кукол готов принимать зрителей круглый год. 20 мая начинает работать Летний театр «А у нас во дворе», в котором до сентября идут спектакли для маленьких зрителей.
Большой популярностью у зрителей всех возрастов пользуются мастер-классы, на которых артисты театра посвящают зрителей в тайны кукловождения и создания спектаклей, а также экскурсии по закулисью театра. В Новосибирском областном театре кукол работает уникальный, единственный в городе музей театральной куклы, где собраны куклы из спектаклей разных лет.
История театра кукол началась в 1933 году со студии кукольников при Театре юного зрителя. 1 мая
В 1950–1980 годы новосибирский кукольный театр сменил несколько помещений, зачастую малоприспособленных для театра. К концу
В 1999 году театр получил свой дом. Он поселился в памятнике архитектуры регионального значения — в бывшем Городском начальном училище. Здание возводилось с 1909 по 1912 год по проекту знакового для Сибири архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова.
К историческому зданию была возведена уникальная пристройка, фасад украсили сказочные витражи в виде русских матрешек, был построен зрительный зал на 207 мест, в просторном фойе проводятся детские праздники. Новогодние представления с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок собирают ребят со всей области.
Театр получил возможность создавать масштабные яркие спектакли и принимать гостей. На его сцене свое искусство показывали кукольники из Японии, Узбекистана, Белоруссии, Индии, Швеции, Франции, Испании, Израиля, Болгарии.
Новосибирский областной театр кукол в 2019 году учредил свой фестиваль — Международный фестиваль театров кукол «Перекресток». Новосибирцы получили возможность увидеть самые яркие спектакли российских театров кукол и лучшие спектакли кукольников мира. В первом фестивале приняли участие 14 коллективов из разных стран. В 2022 году прошел второй фестиваль, представивший зрителям такие легендарные спектакли, как «Девочка со спичками», «Холстомер», «Я — Сергей Образцов».
Из театра зрители не хотят уходить и после окончания спектакля. Нередко можно видеть, как родители с одеждой в руках ждут ребенка, который рассматривает уникальные панно в фойе, читает материалы выставки, любуется куклами. Администраторам приходится напоминать, что уже скоро начнется следующий спектакль и придут новые зрители, — тогда малыши неохотно уходят, чтобы позже вернуться в театр кукол, где их всегда ждут чудеса.
В
Ранее мы рассказывали необычные истории новосибирских танцевальных студий, которые тоже вошли в