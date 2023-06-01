Новосибирец сделал предложение своей девушке в антракте спектакля — истории театров города

Это здание горожане построили практически на свои деньги. Тогда повсюду продавались картонные квадратики, «кирпичики» для будущего строения, стоившие копейку. Новосибирцы приобретали их, кто сколько мог.



В 1984 году театр переехал в новое здание-парусник на Каменской, построенное по проекту архитектора Анатолия Сабирова. Первый кирпич в его основание был заложен в 1965 году. Это была грандиозная молодежная стройка, в которой принял участие весь город.



Именно своим зрителям театр доверил смену названия. В 1993 году на основе общегородского конкурса ТЮЗ получил новое имя — Новосибирский молодежный театр «Глобус». В 1999 году театру присвоено почетное звание «Академический».

