«Где твои крылья, которые нравились мне». Публикуем неизвестные фотографии капитана «Наутилуса»

Сегодня исполняется 60 лет известному российскому рок-музыканту и поэту Вячеславу Бутусову. Вячеслав Бутусов когда-то окончил свердловский архитектурный институт. После окончания работал по специальности: например, колонны на станции метро «Проспект космонавтов» в Екатеринбурге проектировал он. Но вскоре музыка стала для него больше, чем просто увлечение*. Он полностью ушел из архитектуры и строительства в рок-творчество...



«Шар цвета хаки», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью» — песни «Нау» собирали огромные стадионы, их пели на кухнях, в студенческих общежитиях, везде. Сегодня, в юбилейный день рождения Вячеслава Бутусова, мы публикуем редкие фотографии рок-музыканта. Это снимки из архива екатеринбургского свердловского рок-клуба. Некоторые из этих кадров были лишь в негативах старой фотопленки.