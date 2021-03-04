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В Новосибирске начала работать выставка известного фотографа — он трагически погиб в сентябре

В НГОНБ покажут около 20 работ Андрея Копалова

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Посмотреть на работы фотографа можно в галерее НГОНБ на втором этаже

Посмотреть на работы фотографа можно в галерее НГОНБ на втором этаже

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В Новосибирске начала работать выставка фотографа Андрея Копалова

Сегодня, 4 марта, в Новосибирске начала работать выставка известного фотографа Андрея Копалова. Он погиб под колесами поезда 9 сентября 2020 года.

— Там 26 работ. Фотографии не только для СМИ. Но в основном это для газет «Комсомольская правда» и «Семь дней в Новосибирске». Проблема в том, что в связи с переездами, переменами в жизни осталось мало работ. Выбирали те, которые будут интересны людям, с помощью которых можно познакомить с творчеством. Там много знаковых снимков, знаковых людей — Арнольд Кац, Валерий Леонтьев, Пелагея совсем молодая, — рассказал НГС Валентин Копалов, родственник фотографа.

Выставка уже работает в галерее «Формуляр» на втором этаже Новосибирской государственной областной библиотеки. Официальное открытие состоится 12 марта, в преддверии юбилея Андрея Копалова, которому могло исполниться 65 лет.

Показываем некоторые снимки, которые продемонстрируют на выставке.

Выставка уже работает, но официально откроется только <nobr class="_">12 марта</nobr>

Выставка уже работает, но официально откроется только 12 марта

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Всего на выставке 26 работ

Всего на выставке 26 работ

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Посмотреть снимки можно будет до <nobr class="_">31 марта</nobr>

Посмотреть снимки можно будет до 31 марта

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Вход на выставку бесплатный&nbsp;

Вход на выставку бесплатный 

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В этом году Андрею Копалову исполнилось бы <nobr class="_">65 лет</nobr>

В этом году Андрею Копалову исполнилось бы 65 лет

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К сожалению, в связи с переездами и переменами в жизни сохранилось не очень много работ фотографа

К сожалению, в связи с переездами и переменами в жизни сохранилось не очень много работ фотографа

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После гибели фотографа НГС собрал подборку из 40 его снимков. Посмотрите на эти впечатляющие кадры.

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