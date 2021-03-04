В Новосибирске начала работать выставка известного фотографа — он трагически погиб в сентябре

В Новосибирске начала работать выставка фотографа Андрея Копалова
Сегодня, 4 марта, в Новосибирске начала работать выставка известного фотографа Андрея Копалова. Он погиб под колесами поезда
— Там 26 работ. Фотографии не только для СМИ. Но в основном это для газет «Комсомольская правда» и «Семь дней в Новосибирске». Проблема в том, что в связи с переездами, переменами в жизни осталось мало работ. Выбирали те, которые будут интересны людям, с помощью которых можно познакомить с творчеством. Там много знаковых снимков, знаковых людей — Арнольд Кац, Валерий Леонтьев, Пелагея совсем молодая, — рассказал НГС Валентин Копалов, родственник фотографа.
Выставка уже работает в галерее «Формуляр» на втором этаже Новосибирской государственной областной библиотеки. Официальное открытие состоится
Показываем некоторые снимки, которые продемонстрируют на выставке.
После гибели фотографа НГС собрал подборку из 40 его снимков. Посмотрите на эти впечатляющие кадры.