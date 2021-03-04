В Новосибирске начала работать выставка известного фотографа — он трагически погиб в сентябре

Сегодня, 4 марта, в Новосибирске начала работать выставка известного фотографа Андрея Копалова. Он погиб под колесами поезда 9 сентября 2020 года.



— Там 26 работ. Фотографии не только для СМИ. Но в основном это для газет «Комсомольская правда» и «Семь дней в Новосибирске». Проблема в том, что в связи с переездами, переменами в жизни осталось мало работ. Выбирали те, которые будут интересны людям, с помощью которых можно познакомить с творчеством. Там много знаковых снимков, знаковых людей — Арнольд Кац, Валерий Леонтьев, Пелагея совсем молодая, — рассказал НГС Валентин Копалов, родственник фотографа.

