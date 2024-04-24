Мать — в СИЗО, отец — на СВО. Адвокат рассказала, с кем остались дети Блиновских

В среду, 24 апреля, Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской. 42-летняя «королева марафонов» пробудет в СИЗО до 26 июля 2024 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере больше 900 миллионов рублей и легализации больше 43 миллионов рублей.
На заседании Блиновская заявила, что готова погасить долги в размере больше 900 миллионов рублей. Следствие же разрешило для этого снять арест с части ее имущества.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что защита блогера не согласна с решением суда о продлении ареста и планирует его обжаловать. Она также рассказала, что всё имущество семьи Блиновской выставили на продажу для погашения долга.
— Как только находится покупатель на какое-нибудь имущество, мы обращаемся с соответственным ходатайством к следователю. Он его рассматривает, принимает решение о снятии ареста только при появлении покупателя и при указании в договоре купли-продажи налогового органа, — поделилась Сальникова.
Адвокат добавила, что контракт Алексея Блиновского с Минобороны «ни в какой мере не позволяет ей [Елене Блиновской] избежать тюремного заключения». По ее убеждению, супруг блогера не заключал его специально для того, чтобы вызволить жену. Юрист также рассказала, что Блиновской разрешили всего один телефонный звонок на день рождения дочери.
— Никаких разрешений на дополнительные звонки, свидания у нас нет. Дети находятся с бабушкой, — рассказала Наталия Сальникова.