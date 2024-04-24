«Не справился с управлением и врезался в забор»: новосибирца заподозрили в попытке угона машины

Жителя Новосибирска заподозрили в попытке угона автомобиля. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в момент происшествия он был в состоянии опьянения.

О попытке угона машины сообщил полицейским житель Энгельса. С его слов, инцидент произошел несколько дней назад, утром 22 апреля.

— Неизвестный пытался неправомерно завладеть автомашиной «Дэу Нексия», которая была припаркована около дома по улице Маяковского, но не справился с управлением и автомобиль врезался в забор, — сообщили в ведомстве.

Заявитель задержал мужчину и передал сотрудникам полиции. В ходе проверки и выяснилось, что предполагаемый угонщик — 40-летний командировочный из Новосибирска. В полиции уточнили, что в момент произошедшего тот находился в состоянии опьянения.

В результате специалисты возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В январе в Новосибирске отправили в СИЗО мужчину, которого обвинили в угоне машины. По данным следствия, он попросил водителя выйти из автомобиля, а затем сел в транспорт и решил уехать

