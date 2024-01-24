Задел несколько машин и въехал в сугроб: сибиряк попытался угнать чужое авто — он «протащил» владельца по дороге

В Новосибирске отправили в СИЗО мужчину, которого обвинили в угоне автомобиля. По данным следствия, сибиряк попросил водителя выйти из машины, а затем сел в транспорт и решил уехать — хозяина автомобиля «протащило» по дороге при попытке задержать угонщика.
Об этом сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Специалисты уточнили, что инцидент произошел ночью. Обвиняемый подошел к заведенной машине и попросил из нее выйти водителя, но тот отказался. Мужчина применил насилие, сел на водительское кресло транспорта и попытался уехать.
— Хозяин машины схватил обидчика, но машина уже начала движение задним ходом, и он упал, держась за дверь, авто, некоторое расстояние его «протащило» по дороге, — сказано в сообщении.
В результате машина задела несколько автомобилей, а также дерево, после чего заехала в сугроб. Угонщика задержал хозяин транспорта.
Пресс-служба Кировского районного суда Новосибирска со ссылкой на следователей уточняет, что мужчина применил насилие после того, как водитель отказался его довезти. Сибиряк попытался убежать, но был задержан.
Новосибирца обвинили по п. «в» ч.2 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта 2024 года.
— <…> задержанный обвиняется в совершении умышленного преступления, относящегося к категории тяжких, регистрации по месту жительства не имеет, постоянного источника дохода не имеет, обвиняется в совершении данного преступления в период привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении иного умышленного корыстного преступления, — сказано в сообщении.
Постановление суда не вступили в законную силу.
В конце декабря стало известно, что 17-летнюю девушку из Новосибирска обвинили в угоне автомобиля. Речь идет о машине Mercedes Benz, транспорт был припаркован на Ученической.