Задел несколько машин и въехал в сугроб: сибиряк попытался угнать чужое авто — он «протащил» владельца по дороге

Об этом сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Специалисты уточнили, что инцидент произошел ночью. Обвиняемый подошел к заведенной машине и попросил из нее выйти водителя, но тот отказался. Мужчина применил насилие, сел на водительское кресло транспорта и попытался уехать.

