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В Новосибирске 17-летнюю девушку обвиняют в угоне Mercedes Benz — она взяла ключи у пьяного владельца

Подросток взяла покататься автомобиль и попала в ДТП

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Инцидент произошел еще в октябре

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В Новосибирске 17-летнюю девушку обвиняют в угоне автомобиля в Первомайском районе. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, 27 октября в полицию поступило заявление от местного жителя, который обнаружил пропажу своего Mercedes Benz. Автомобиль был припаркован на Ученической.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 17-летняя жительница Кировского района, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе МВД.

По версии полиции, владелец автомобиля вместе с компанией распивал спиртные напитки. Подросток воспользовалась ситуацией и взяла ключи от автомобиля и поехала кататься по городу. По дороге девушка не справилась с управлением, попала в ДТП и скрылась. Полицейские нашли автомобиль на спецстоянке.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

В Новосибирске работник СТО стал подозреваемым в деле об угоне автомобиля. По версии следствия, он решил покататься на чужой машине и попал в ДТП.

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УгонПодростокПолицияПервомайский район
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