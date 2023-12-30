В Новосибирске 17-летнюю девушку обвиняют в угоне Mercedes Benz — она взяла ключи у пьяного владельца

В Новосибирске 17-летнюю девушку обвиняют в угоне автомобиля в Первомайском районе. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, 27 октября в полицию поступило заявление от местного жителя, который обнаружил пропажу своего Mercedes Benz. Автомобиль был припаркован на Ученической.