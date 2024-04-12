«Вопиющий случай»: новосибирец должен 500 тысяч за авто, которого у него не было, — машина пропала у московского банкрота

Новосибирский рабочий Тимофей (имя изменено) в 2023 году узнал, что является владельцем зарегистрированной в Москве «Шкоды Октавии» 2013 года выпуска. Нет, он не выиграл ее в лотерею. Скорее наоборот: стоимость авто — а это 500 тысяч рублей — суд постановил взыскать с Тимофея. Но есть нюанс: в Москве Тимофей не был и машиной никогда не владел. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает странную историю, в которой оказалась замешана компания-банкрот с солидными проектами и внезапно появившийся липовый договор.
«Договор он увидел в первый раз»
Неладное Тимофей, работающий на производстве, заметил летом 2023 года, когда небольшую сумму на его карте внезапно заблокировали. Он решил не медлить и сразу обратился к своему знакомому юристу Ирине Соловьевой.
— Мы стали выяснять эту ситуацию. Оказалось, в рамках банкротного дела в арбитражном суде Москвы был рассмотрен обособленный спор по иску конкурсного управляющего, там признали недействительной сделку купли-продажи автомобиля. К этой сделке, как выяснилось в дальнейшем, мой доверитель абсолютно никакого отношения не имел — он вообще не понимал, что происходит, этого автомобиля никогда у него не было. Человек обычный, работает наладчиком на производстве — то есть про арбитражный суд он, по-моему, даже и не слышал, — рассказывает юрист.
Она ознакомилась с решением арбитражного суда (фото документа есть в распоряжении НГС), в котором Тимофей упоминался как покупатель автомобиля «Шкода Октавиа» у ООО «Гелар Групп» — московской строительной компании, которая банкротится с 2017 года. Но вот договор купли-продажи вызывал сильные подозрения: например, оттиск печати не совпадал с оригинальной печатью компании.
— Мой доверитель уверял, что данный договор он увидел в первый раз. Откуда паспортные данные в этом договоре, ему также неизвестно. Он тоже удивлен, как и мы все вместе в этой ситуации, — замечает юрист.
В конце 2022 года арбитражный суд Москвы постановил признать договор купли-продажи между компанией и Тимофеем недействительным, но при этом потребовал взыскать с рабочего рыночную стоимость авто — 500 тысяч рублей. Конкурсный управляющий мог бы потребовать вернуть авто, но выяснилось, что «Шкода» сменила уже двух собственников, так что он решил оспорить самую первую сделку.
Суд апелляционной инстанции это решение подтвердил, но в кассации Ирине Соловьевой удалось добиться отмены решения. В январе 2024 года счета Тимофея разблокировали.
— Суду в настоящий момент придется заново изучать это дело, следующее заседание назначено на 21 мая. Суду нужно будет запросить документы из ГИБДД (это поручила кассационная инстанция) исследовать и установить наличие и отсутствие факта регистрации на моего доверителя. Также будет исследован вопрос о подписантах, о полномочиях и в принципе: подпись ставил Тимофей или нет? Мы намерены заявлять о фальсификации документов в деле и проводить экспертизу в рамках судебного спора, — заявила Ирина Соловьева. — Для меня это какой-то вопиющий случай, чтобы просто человека постороннего включить в какую-то сделку в Москве, а он никаких доверенностей не выдавал и о ситуации с этим автомобилем вообще не в курсе. Кто такие банкроты и должники по банкротному делу? Кто такой покупатель, который у него якобы приобрел в дальнейшим автомобиль? Он вообще не в курсе. Я считаю, что тут есть основания для возбуждения уголовного дела и также привлечения к уголовному преследованию лиц, которые участвовали в этой сделке.
Недавно Тимофей обратился с заявлением в полицию Ленинского района Новосибирска, кроме того, материал проверки находится в Дмитровском отделе полиции Москвы. В конце марта сибиряк получил постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В документе говорится, что «неустановленное лицо в неустановленном месте путем обмана» пыталось похитить у Тимофея полмиллиона рублей (фото документа есть в распоряжении НГС).
Госконтракты и влиятельный учредитель
Компания «Гелар Групп», чья машина якобы оказалась в собственности Тимофея, а затем якобы была им продана, зарегистрирована в 2011 году. Компанию учредили два бизнесмена: Артур Геворкян и Шагор Степанян. Последнего издание «Ведомости» называет сыном основателя «Стинком групп» Геннадия Степаняна, который причастен к строительству «Ереван Плаза» в Москве — здание «должно было стать не просто банальным торгцентром, а домом Еревана в Москве, «родным уголком» для армянской диаспоры».
С 2012 года «Гелар групп» получала контракты от департамента капитального ремонта Москвы и АО «Казметрострой» (специализируется на строительство железных дорог и метро). Общая сумма контрактов — более 77 миллионов рублей.
— На сайте «Гелар групп» сказано, что она занимается реконструкцией Большой спортивной арены в «Лужниках», парковой зоны «Зарядье». По заказу «Транснефти» компания занималась созданием нефтеналивного терминала в порту Усть-Луга, по заказу «Камгэсэнергостроя» — «Казань арены», а также строительством домов, храмов, дорожным строительством и реконструкцией тепломагистралей в Москве, — уточняют «Ведомости».
В 2016 году компания показала 49 миллионов прибыли при выручке в 3,7 миллиарда рублей, а в 2017 году начала процедуру банкротства. Тогда же единственным владельцем «Гелар групп» стал Карапет Тиратурян. Именно его имя значится в договоре купли-продажи, по которому «Шкоду» якобы приобрел Тимофей из Новосибирска.
За время своего существования «Гелар групп» проиграла 126 дел на общую сумму в полмиллиарда рублей в Арбитражных судах — в основном это неисполнение обязательств по договорам.
Пропавшие авто на 8 миллионов
Александр, директор детективного агентства «Защитник» (он предпочитает скрывать свою фамилию), также занимался делом новосибирца Тимофея. В частности, детективы собирали доказательства по уголовному делу.
— В ходе расследования выяснилось, что на глазах у конкурсного управляющего имущество «Гелар Групп» утекало из конкурсной массы. Так, неустановленные пока лица из руководства данной организации «нарисовали» договор купли-продажи машины, указав в нем паспортные данные нашего клиента, которые незаконно получили. Как именно это произошло, пока не удалось установить. Причем от имени организации в договоре в качестве директора было указано лицо, которое им никогда не являлось. Как выяснили детективы, затем был изготовлен ещё один поддельный договор купли-продажи этого автомобиля уже между нашим клиентом в качестве продавца и неким жителем Ялты, — объяснил Александр.
В собственности у 21-летнего на тот момент ялтинца «Шкода» пробыла недолго — около 10 дней, после чего у нее появился другой владелец. Машина всплывала в различных телеграмм-каналах по продаже авто, где за нее просили от 570 до 600 тысяч рублей. Особо отмечалось, что ПТС был утерян.
— Детективы ялтинца опросили, и он рассказал, что ему предложили подзаработать его знакомые, которые занимаются перепродажей авто. После чего некая женщина, действуя на основании доверенности от него, сдала на регистрацию в ГИБДД договор купли-продажи между ним и нашим клиентом. А также как подтверждение того, что владелец авто — наш клиент, предоставила поддельный договор между клиентом и ООО «Гелар Групп», — рассказал Александр. — ГИБДД на основании этих документов осуществила постановку автомобиля на имя жителя Ялты.
«Дальше уже его знакомый разместил объявление с левого аккаунта в Telegram и подыскал покупателя на автомобиль, которым оказался «перекуп»
— Ну а он продал автомобиль ничего не подозревающему человеку, жителю города Коряжма Архангельской области, — добавил детектив.
НГС попытался связаться с ялтинцем, но тот, услышав, что ему звонит журналист, бросил трубку и больше на звонки не отвечал.
В детективном агентстве указали на ошибки, которые допустил Арбитражный суд. В частности, никто не оценил откровенно странный договор без подписей и не запросил в ГИБДД оригиналы документов и сведения о регистрационных действиях с автомобилем. К тому же конкурсный управляющий допустил ошибку в отчестве Тимофея, поэтому сибиряк не был предупрежден о суде. Хотя это не помешало взыскать с него деньги и заблокировать счета.
— В ходе расследования детективы установили, что у компании, кроме данного автомобиля, ещё похищены другие транспортные средства на сумму более 8 миллионов рублей. Но это уже другая история, — отметил директор агентства.
В заявлении, который направил конкурсный управляющий в ГУ МВД по Москве (есть в распоряжении НГС), действительно перечисляются восемь автомобилей общей стоимостью более 8 миллионов рублей, которые были во владении «Гелар групп». Но имущество так и не передали конкурсному управляющему для включения его в конкурсную массу.
— На основании вышеизложенного конкурсный управляющий ООО «Гелар Групп» обращается с настоящем заявлением о преступлении, предусмотренном п. б) ч. 4 ст. 158 УК РФ, а именно о краже (тайном хищении чужого имущества), совершенной в особо крупном размере, — говорится в заявлении.
Корреспондент попытался связаться с конкурсным управляющим, но тот давать комментарии отказался.
Как говорит директор детективного агентства, дело по заявлению конкурсного управляющего так и не было возбуждено.
Еще один новосибирец Сергей, как и Тимофей, тоже неожиданно для себя оказался владельцем автомобиля, которого ни разу не видел. На его имя начали приходить штрафы из Томска и Новокузнецка — городов, в которых он никогда не бывал.