«Вопиющий случай»: новосибирец должен 500 тысяч за авто, которого у него не было, — машина пропала у московского банкрота

О том, что Тимофею принадлежит автомобиль стоимостью полмиллиона рублей, он узнал, когда арестовали его счета Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Новосибирский рабочий Тимофей (имя изменено) в 2023 году узнал, что является владельцем зарегистрированной в Москве «Шкоды Октавии» 2013 года выпуска. Нет, он не выиграл ее в лотерею. Скорее наоборот: стоимость авто — а это 500 тысяч рублей — суд постановил взыскать с Тимофея. Но есть нюанс: в Москве Тимофей не был и машиной никогда не владел. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает странную историю, в которой оказалась замешана компания-банкрот с солидными проектами и внезапно появившийся липовый договор.



«Договор он увидел в первый раз»

Неладное Тимофей, работающий на производстве, заметил летом 2023 года, когда небольшую сумму на его карте внезапно заблокировали. Он решил не медлить и сразу обратился к своему знакомому юристу Ирине Соловьевой.



— Мы стали выяснять эту ситуацию. Оказалось, в рамках банкротного дела в арбитражном суде Москвы был рассмотрен обособленный спор по иску конкурсного управляющего, там признали недействительной сделку купли-продажи автомобиля. К этой сделке, как выяснилось в дальнейшем, мой доверитель абсолютно никакого отношения не имел — он вообще не понимал, что происходит, этого автомобиля никогда у него не было. Человек обычный, работает наладчиком на производстве — то есть про арбитражный суд он, по-моему, даже и не слышал, — рассказывает юрист.

Она ознакомилась с решением арбитражного суда (фото документа есть в распоряжении НГС), в котором Тимофей упоминался как покупатель автомобиля «Шкода Октавиа» у ООО «Гелар Групп» — московской строительной компании, которая банкротится с 2017 года. Но вот договор купли-продажи вызывал сильные подозрения: например, оттиск печати не совпадал с оригинальной печатью компании.



— Мой доверитель уверял, что данный договор он увидел в первый раз. Откуда паспортные данные в этом договоре, ему также неизвестно. Он тоже удивлен, как и мы все вместе в этой ситуации, — замечает юрист.



В конце 2022 года арбитражный суд Москвы постановил признать договор купли-продажи между компанией и Тимофеем недействительным, но при этом потребовал взыскать с рабочего рыночную стоимость авто — 500 тысяч рублей. Конкурсный управляющий мог бы потребовать вернуть авто, но выяснилось, что «Шкода» сменила уже двух собственников, так что он решил оспорить самую первую сделку.

О первых судебных заседаниях Тимофей даже не знал. Все из-за ошибки в его отчестве Источник: Владислав Лоншаков / E1.ru











Суд апелляционной инстанции это решение подтвердил, но в кассации Ирине Соловьевой удалось добиться отмены решения. В январе 2024 года счета Тимофея разблокировали.

— Суду в настоящий момент придется заново изучать это дело, следующее заседание назначено на 21 мая. Суду нужно будет запросить документы из ГИБДД (это поручила кассационная инстанция) исследовать и установить наличие и отсутствие факта регистрации на моего доверителя. Также будет исследован вопрос о подписантах, о полномочиях и в принципе: подпись ставил Тимофей или нет? Мы намерены заявлять о фальсификации документов в деле и проводить экспертизу в рамках судебного спора, — заявила Ирина Соловьева. — Для меня это какой-то вопиющий случай, чтобы просто человека постороннего включить в какую-то сделку в Москве, а он никаких доверенностей не выдавал и о ситуации с этим автомобилем вообще не в курсе. Кто такие банкроты и должники по банкротному делу? Кто такой покупатель, который у него якобы приобрел в дальнейшим автомобиль? Он вообще не в курсе. Я считаю, что тут есть основания для возбуждения уголовного дела и также привлечения к уголовному преследованию лиц, которые участвовали в этой сделке.



Недавно Тимофей обратился с заявлением в полицию Ленинского района Новосибирска, кроме того, материал проверки находится в Дмитровском отделе полиции Москвы. В конце марта сибиряк получил постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В документе говорится, что «неустановленное лицо в неустановленном месте путем обмана» пыталось похитить у Тимофея полмиллиона рублей (фото документа есть в распоряжении НГС).



Госконтракты и влиятельный учредитель

Компания «Гелар Групп», чья машина якобы оказалась в собственности Тимофея, а затем якобы была им продана, зарегистрирована в 2011 году. Компанию учредили два бизнесмена: Артур Геворкян и Шагор Степанян. Последнего издание «Ведомости» называет сыном основателя «Стинком групп» Геннадия Степаняна, который причастен к строительству «Ереван Плаза» в Москве — здание «должно было стать не просто банальным торгцентром, а домом Еревана в Москве, «родным уголком» для армянской диаспоры».



С 2012 года «Гелар групп» получала контракты от департамента капитального ремонта Москвы и АО «Казметрострой» (специализируется на строительство железных дорог и метро). Общая сумма контрактов — более 77 миллионов рублей.

Отец одного из экс-учредителей «Гелар групп» причастен к строительству «Ереван Плазы» Источник: Дима Болохов / 2ГИС











— На сайте «Гелар групп» сказано, что она занимается реконструкцией Большой спортивной арены в «Лужниках», парковой зоны «Зарядье». По заказу «Транснефти» компания занималась созданием нефтеналивного терминала в порту Усть-Луга, по заказу «Камгэсэнергостроя» — «Казань арены», а также строительством домов, храмов, дорожным строительством и реконструкцией тепломагистралей в Москве, — уточняют «Ведомости».



В 2016 году компания показала 49 миллионов прибыли при выручке в 3,7 миллиарда рублей, а в 2017 году начала процедуру банкротства. Тогда же единственным владельцем «Гелар групп» стал Карапет Тиратурян. Именно его имя значится в договоре купли-продажи, по которому «Шкоду» якобы приобрел Тимофей из Новосибирска.



За время своего существования «Гелар групп» проиграла 126 дел на общую сумму в полмиллиарда рублей в Арбитражных судах — в основном это неисполнение обязательств по договорам.



Пропавшие авто на 8 миллионов

Александр, директор детективного агентства «Защитник» (он предпочитает скрывать свою фамилию), также занимался делом новосибирца Тимофея. В частности, детективы собирали доказательства по уголовному делу.



— В ходе расследования выяснилось, что на глазах у конкурсного управляющего имущество «Гелар Групп» утекало из конкурсной массы. Так, неустановленные пока лица из руководства данной организации «нарисовали» договор купли-продажи машины, указав в нем паспортные данные нашего клиента, которые незаконно получили. Как именно это произошло, пока не удалось установить. Причем от имени организации в договоре в качестве директора было указано лицо, которое им никогда не являлось. Как выяснили детективы, затем был изготовлен ещё один поддельный договор купли-продажи этого автомобиля уже между нашим клиентом в качестве продавца и неким жителем Ялты, — объяснил Александр.



В собственности у 21-летнего на тот момент ялтинца «Шкода» пробыла недолго — около 10 дней, после чего у нее появился другой владелец. Машина всплывала в различных телеграмм-каналах по продаже авто, где за нее просили от 570 до 600 тысяч рублей. Особо отмечалось, что ПТС был утерян.



— Детективы ялтинца опросили, и он рассказал, что ему предложили подзаработать его знакомые, которые занимаются перепродажей авто. После чего некая женщина, действуя на основании доверенности от него, сдала на регистрацию в ГИБДД договор купли-продажи между ним и нашим клиентом. А также как подтверждение того, что владелец авто — наш клиент, предоставила поддельный договор между клиентом и ООО «Гелар Групп», — рассказал Александр. — ГИБДД на основании этих документов осуществила постановку автомобиля на имя жителя Ялты.

«Дальше уже его знакомый разместил объявление с левого аккаунта в Telegram и подыскал покупателя на автомобиль, которым оказался «перекуп» Александр, директор детективного агентства «Защитник»

— Ну а он продал автомобиль ничего не подозревающему человеку, жителю города Коряжма Архангельской области, — добавил детектив.



НГС попытался связаться с ялтинцем, но тот, услышав, что ему звонит журналист, бросил трубку и больше на звонки не отвечал.



В детективном агентстве указали на ошибки, которые допустил Арбитражный суд. В частности, никто не оценил откровенно странный договор без подписей и не запросил в ГИБДД оригиналы документов и сведения о регистрационных действиях с автомобилем. К тому же конкурсный управляющий допустил ошибку в отчестве Тимофея, поэтому сибиряк не был предупрежден о суде. Хотя это не помешало взыскать с него деньги и заблокировать счета.



— В ходе расследования детективы установили, что у компании, кроме данного автомобиля, ещё похищены другие транспортные средства на сумму более 8 миллионов рублей. Но это уже другая история, — отметил директор агентства.



В заявлении, который направил конкурсный управляющий в ГУ МВД по Москве (есть в распоряжении НГС), действительно перечисляются восемь автомобилей общей стоимостью более 8 миллионов рублей, которые были во владении «Гелар групп». Но имущество так и не передали конкурсному управляющему для включения его в конкурсную массу.



— На основании вышеизложенного конкурсный управляющий ООО «Гелар Групп» обращается с настоящем заявлением о преступлении, предусмотренном п. б) ч. 4 ст. 158 УК РФ, а именно о краже (тайном хищении чужого имущества), совершенной в особо крупном размере, — говорится в заявлении.



Корреспондент попытался связаться с конкурсным управляющим, но тот давать комментарии отказался.



Как говорит директор детективного агентства, дело по заявлению конкурсного управляющего так и не было возбуждено.

