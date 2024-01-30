«Говорят, мне еще повезло»: новосибирцу арестовали счета из-за штрафов за авто, которого у него нет — как это возможно

— Его вызвали с работы, он пришел, зашел в кабинет, и мне такой: «И что ты натворил?». Я говорю: «Я вас первый раз вижу вообще в жизни». Он пытался на своем стоять. Говорил, что у него вроде как знакомый мне машину продавал. Я ему говорю, чтобы он доказал и позвал сюда этого знакомого прямо сейчас. Но судья потом сказала, что раз в договоре есть мое и его имя, то третье лицо тут ни при чем. И тут он язык маленько заморозил и ничего не смог больше сказать. Всё время пытался переложить ответственность на кого-то: якобы кто-то продал машину мне, а договор он просто составил, написал все данные, подписал и передал через кого-то. И вот так якобы машина и была продана, — объясняет он.



Что решил суд

Процесс длился почти год. Решающей в этом деле стала почерковедческая экспертиза, которую назначил суд. Заплатил за нее Сергей — экспертиза обошлась в 25 тысяч рублей. С результатами экспертизы мужчину не ознакомили, поскольку заказчиком выступал не он, а суд, но на вынесении решения он узнал, что экспертиза подтвердила фальшивость его подписи.

