«Говорят, мне еще повезло»: новосибирцу арестовали счета из-за штрафов за авто, которого у него нет — как это возможно

28-летний Сергей внезапно для себя оказался автовладельцем. Узнал он об этом, получив несколько штрафов из Томска и Новокузнецка, где якобы его автомобиль нарушил ПДД. Вот только машины у Сергея нет, а в этих городах он ни разу не бывал. Он считал, что происходящее не более чем бюрократическая путаница, но дело приняло серьезный оборот, когда из-за неуплаты штрафов ему арестовали счета. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает о странной схеме, в которую угодил Сергей, и о том, как ему удалось частично разрешить ситуацию в суде.
10 тысяч штрафов и поездки на суд
В конце 2021 года Сергей из Новосибирска нашел в почтовом ящике странное уведомление о штрафе. В нем сообщалось, что мужчина нарушил ПДД на своем автомобиле «Ниссан Скайлайн», а потому должен выплатить штраф в 500 рублей. Сергей удивился: личной машины у него не было (ездил по доверенности), к тому же указывалось, что нарушение было зафиксировано в Томске — городе, в котором он никогда не был. Он подумал, что произошла ошибка и уведомление проигнорировал. Но штрафы продолжали приходить, данные оставались теми же: автомобиль — «Ниссан Скайлайн», владелец — Сергей, а в графе город на этот раз значился Новокузнецк. Там, по словам Сергея, он тоже не бывал.
— Начали сыпаться буквально эти штрафы мне в «Госуслуги» и в приложение «Штрафы ГИБДД». То полторы тысячи, то две. А потом у меня арестовывают счета. На карту падает зарплата, с нее списывают процент какой-то, а я еще при этом кредит плачу, — рассказывает мужчина.
— Честно, мы вначале не хотели платить эти штрафы, потому что мы тут причем? Вначале арестовали карточки, на которых не было денег, потом зарплатную, а затем кредитную. Пришлось, конечно, платить. Потому что просрочку по кредиту нам бы никто не простил, — добавляет его жена Кристина.
Сергей распечатал один из штрафов, пришел в ГИБДД, где сотрудники выяснили, что он якобы приобрел «Ниссан Скайлайн» по договору купли-продажи, и на все его возражения посоветовали обращаться в суд. Он самостоятельно решил для начала попробовать оспорить штрафы и написал обращение в местное УФССП, оттуда его направили в ГУ МВД по Томской области (копия ответа есть в распоряжении НГС), по месту получения первого штрафа. Но и в МВД ему не сказали ничего нового: он является владельцем «Ниссана», а значит придется заплатить штраф (копия есть в распоряжении НГС).
Весной 2022 года Сергей, поняв, что не сможет разобраться в деле самостоятельно, обратился к юристу. К тому моменту сумма штрафов вместе с исполнительскими сборами перевалила за 10 тысяч рублей. Юрист подала иск в суд, и Сергей начал регулярно ездить в Новокузнецк на судебные заседания.
Благодаря иску суда, как говорит мужчина, ему наконец удалось ознакомиться с тем самым договором, по которому машина стала принадлежать ему.
— Оказывается, этот договор аж в 2019 году был зарегистрирован. Мне потом юрист сказала, что мне еще очень повезло, что за это время не случилось какого-нибудь ДТП, что человека не сбили. Потому что как собственнику пришлось бы отвечать мне. И вот в договоре мои данные, моя подпись, но я ее не ставил!
В договоре фигурировало имя предыдущего владельца «Ниссана». Им оказался 42-летний житель Новокузнецка Михаил (имя изменено). Его несколько раз пытались вызвать в суд, на одно из заседаний он все-таки пришел после звонка судьи.
— Его вызвали с работы, он пришел, зашел в кабинет, и мне такой: «И что ты натворил?». Я говорю: «Я вас первый раз вижу вообще в жизни». Он пытался на своем стоять. Говорил, что у него вроде как знакомый мне машину продавал. Я ему говорю, чтобы он доказал и позвал сюда этого знакомого прямо сейчас. Но судья потом сказала, что раз в договоре есть мое и его имя, то третье лицо тут ни при чем. И тут он язык маленько заморозил и ничего не смог больше сказать. Всё время пытался переложить ответственность на кого-то: якобы кто-то продал машину мне, а договор он просто составил, написал все данные, подписал и передал через кого-то. И вот так якобы машина и была продана, — объясняет он.
Что решил суд
Процесс длился почти год. Решающей в этом деле стала почерковедческая экспертиза, которую назначил суд. Заплатил за нее Сергей — экспертиза обошлась в 25 тысяч рублей. С результатами экспертизы мужчину не ознакомили, поскольку заказчиком выступал не он, а суд, но на вынесении решения он узнал, что экспертиза подтвердила фальшивость его подписи.
— Согласно заключению эксперта от 30.09.2022 подпись от имени <...> Сергея, изображение которой имеется в электрографической копии договора купли-продажи автомототранспорта от 05.08.2019 в строке «Покупатель» (дело № 2–1308/2022, т.1 л.д.109) выполнена не самим <...> Сергеем, а иным лицом. Оснований не доверять экспертному заключению от 30.09.2022 не имеется, оно мотивировано, понятно, обоснованно. Экспертное заключение содержит необходимые ссылки на нормативно-техническую документацию, — говорится в решении Заводского районного суда Новокузнецка, которое он вынес в октябре 2022 года.
Договор купли-продажи машины в итоге был признан недействительным. Сергей настаивал на компенсации понесенных расходов: 50 тысяч за юриста, 20 тысяч в счет морального вреда, а также затраты на поездки в Новокузнецк и проживание в гостинице. Как объяснял Сергей, ему всякий раз приходилось отпрашиваться с работы и брать отпуск за свой счет, из-за чего месячная зарплата была меньше обычной. Но суд решил иначе: с Михаила взыскали лишь компенсацию затрат на поездки и проживание в сумме почти 6 тысяч рублей.
— В остальной части исковых требований отказать, — заключил суд.
В течение нескольких месяцев семья Сергея получила назад деньги, которые они платили за штрафы. Ответа, как стало возможным зарегистрировать договор в ГИБДД без присутствия покупателя и кому в итоге была нужна такая схема, ни у Сергея, ни у его жены нет.
— Грубо говоря, жаль и потраченного времени, и денег, потому что потратили мы около 100 тысяч рублей на всё, а вернули процентов 60. Вообще очень много хлопот всё это принесло нам, — вздыхает Сергей.
В январе 2023 года Сергей решил подать заявление в полицию, в котором указал, что считает действия Михаила мошенническими.
— В судебном заседании ответчик (Михаил/ — Прим.ред.) признал исковые требования. Он подтвердил, что сам заполнил договор купли-продажи автотранспортного средства «Ниссан Скайлайн», кроме подписи [Сергея] и расшифровки подписи в графе «Покупатель». Он пояснил, что расписался за [Сергея] некий «Рустам», однако подтверждающих доказательств не предоставил. Поскольку договор купли-продажи автотранспортного средства «Ниссан Скайлайн» заполнен одним почерком, а ответчик в судебном заседании пояснил, что договор купли-продажи заполнен им собственноручно, предполагаю, что подпись и расшифровку подписей [Сергея] также поставил ответчик, — написал в заявлении Сергей.
В феврале он получил постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка официального документа» (ч1. Ст.327 УК РФ) в отношении неустановленного лица. После этого, как отмечает Сергей, никаких новостей о движении дела он не получал. Корреспондент НГС направила запрос в ГУ МВД по Кемеровской области, чтобы узнать, как продвигается расследование дела, на момент публикации ответ не поступил.
А в конце года Сергей узнал, что Михаил подал исковое заявление в Заводской суд Новокузнецка с требованием о возврате сторон в первоначальное положение.
— Договор купли-продажи на автомобиль «Ниссан Скайлайн» был признан недействительным. [Михаил] обратился в отдел ГИБДД по городу Новокузнецку с целью зарегистрировать данный автомобиль на себя, однако ему было отказано в этом, так как в решении суда по гражданскому делу нет указаний о применении и последствий недействительности сделки в виде возврата имущества одной из сторон сделки, об отсутствии права на недвижимое имущество либо возврате сторон в первоначальное положение. В настоящее время спорный автомобиль должен перейти в собственность [Михаила]. По общему правилу статьи 167 ГК РФ, последствиями признания сделок недействительными является возвращение сторон в первоначальное положение, — написал Михаил в заявлении, которое направил в суд.
Сергея и Кристину этот иск насторожил. Они вновь обратились к юристу и написали возражение на заявление Михаила.
— Отказали в регистрации машины, скорее всего, потому, что мы писали там какое-то заявление о запрете, когда этот суд длился. Вот, и он написал в суд, ну, как исковое, получается, заявление о том, чтобы вернуть стороны в первоначальное положение.
— Причем тут вообще мы? А он пишет на нас, ну на мужа точнее. Теперь каждую неделю ездим в Почту России узнать, пришел ли какой-то ответ нам, но ничего вообще нет, — добавляет она.
Связаться с Михаилом не удалось — его контактов нет в открытом доступе.
Что говорит юрист об этой схеме
Автоюрист Мария Соловьева объясняет, что подобные схемы легализации автомобилей не так распространены, но всё же встречаются. Тем более в Сети время от времени всплывают базы с личными данными, которыми могут пользоваться мошенники.
— Но вот вопрос постановки автомобиля на учет... Там же можно установить информацию о том, кто приходил ставить на учет ГАИ и на основании чего. То есть он как покупатель лично являлся с этим договором или по доверенности кто-то за него приходил ставить на учет? Эту всю цепочку с момента, как была поставлена на регистрационный учет машина, можно установить — в том числе кто из сотрудников ставил на учет, — говорит она. — Понятно, что есть некий автомобиль, который передвигается где-то там, но его местонахождение можно установить, в том числе благодаря штрафам, которые приходили из Томска и Новокузнецка. Вообще, им же кто-то управляет, этим автомобилем — и это можно установить. Было бы желание органов МВД все это расследовать и устанавливать лиц, причастных к этому.
По ее словам, вариантов, откуда появился автомобиль несколько. Он может быть угнанным, собранным из нескольких автомобилей, нелегально ввезенным в страну, так что его невозможно поставить на учет. Или это может быть легальный автомобиль, который нужно очень быстро переоформить на кого-нибудь, и люди придумывают такие варианты.
Обезопасить себя в подобной ситуации проблематично, учитывая то, как быстро личные данные утекают в интернет.
— Тут никак себя не обезопасишь. Поэтому хорошо, что мужчина узнал, что у него есть штраф. Хорошо, что это не какой-нибудь ДТП с причинением крупного вреда, — отмечает Мария Соловьева.
В прошлом году НГС рассказывал историю Алексея и его с супруги Ирины из Новосибирска, которые заказали и оплатили машину из Кореи через раскрученную в Сети компанию, потратив 1,9 миллиона рублей. В итоге они не получили ни обещанный автомобиль, ни возврат денег.